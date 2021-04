LA Reine a encore souffert du chagrin après la mort tragique de son ami proche Sir Michael Oswald le jour des funérailles du prince Philip.

Le conseiller de course de confiance de Sa Majesté est décédé d’une longue maladie le 17 avril à l’âge de 86 ans.

Le conseiller de course de la reine, Sir Michael Oswald, est décédé Crédit: Avalon.red

Sir Michael s’est occupé des intérêts de course de la reine et de la reine mère pendant près de 30 ans.

Il était régulièrement photographié à côté du royal lors d’événements de course au fil des ans.

Rendant hommage, l’épouse de Sir Michael, Lady Angela, qui était une dame d’honneur de la reine mère, a déclaré au Racing Post: « Il a toujours dit qu’il avait le travail le plus merveilleux que quiconque aurait pu avoir et que pendant toute sa vie professionnelle, il était faire simplement ce qu’il aurait fait s’il avait été un homme riche qui n’avait pas à travailler. «

Sir Michael est né à Walton-on-Thames, Surrey, en 1934 et a fréquenté Eton et plus tard King’s College, Cambridge.

Sir Michael a travaillé avec les Royals pendant des décennies Crédits: Getty

Il était régulièrement photographié avec la reine lors d’événements de course Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le passionné de course a ensuite été recruté comme manager des Royal Studs.

Il a travaillé pour la reine mère de 1970 à 2002 avant de devenir conseiller de course de Sa Majesté après sa mort.

L’expert a été nommé Chevalier Grand-Croix de l’Ordre royal de Victoria (GCVO) dans la liste des honneurs du Nouvel An de l’année dernière.

Sa mort est la deuxième tragédie à frapper la reine après le décès de son mari bien-aimé de 73 ans le 9 avril.

Il a été inhumé samedi lors d’un enterrement dépouillé à Windsor avec seulement 30 personnes en deuil.

La reine en deuil s’est assise seule pendant qu’elle disait un dernier adieu à son mari bien-aimé pour son «jour le plus triste et le plus difficile».

Dimanche, elle se serait conduite à Frogmore Gardens – son endroit bien-aimé à Windsor – pour une contemplation tranquille.

Des sources disent que visiter Frogmore régulièrement aidera la reine à faire face à son chagrin après la mort du prince Philip.

Les jardins sont l’une de ses parties préférées du domaine pour promener ses chiots, dorgi Fergus et corgi Muick.

Sa Majesté, qui portait tout de noir et un masque facial pour l’occasion, est apparue triste et plongée dans ses pensées pendant les obsèques.

La reine a dû s’asseoir seule lors des funérailles du prince Philip