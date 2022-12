La double championne olympique Rosie MacLennan a peut-être pris sa retraite, mais elle demeure une alliée importante pour les athlètes

Rosie Maclennan se présente aux bureaux de CBC Sports pour notre entrevue sans accompagnement et sans fanfare.

“Je suis un peu en avance”, dit-elle dans un SMS. “Ne vous précipitez pas cependant, je suis heureux de faire un peu de lecture jusqu’à ce que vous soyez prêt pour moi.”

La double championne olympique de trampoline est arrivée pour réfléchir sur sa carrière et expliquer pourquoi elle a décidé que le moment était venu de se retirer du sport de compétition.

MacLennan, 34 ans, vient également de rentrer des championnats du monde à Sofia, en Bulgarie, où elle est la représentante des athlètes à la Fédération internationale de gymnastique. [FIG]. De là, elle retournera à l’Université de Stanford en Californie afin de terminer ses études en vue d’un MBA.

Il y a beaucoup à considérer lorsque vous essayez de mesurer tout ce que cette petite, mais puissante, femme a fait et continue de faire.

Rosie, comme on l’appelle affectueusement, vole dans la stratosphère et, parfois, sous le radar du paysage sportif canadien depuis longtemps.

REGARDER | Scott Russell s’assoit avec Rosie Maclennan :

C’est cette rare athlète qui a participé à quatre Jeux olympiques. MacLennan a également porté le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture de Rio 2016 et a défendu avec succès la médaille d’or qu’elle avait remportée à Londres quatre ans plus tôt.

Cela a fait d’elle la première et la seule Canadienne aux Jeux d’été à répéter comme championne olympique dans une épreuve individuelle. En plus de cela, elle a remporté 18 titres internationaux majeurs, a été championne du monde individuelle de trampoline à deux reprises et médaillée d’or aux Jeux panaméricains à deux reprises, notamment à Toronto en 2015.

“Je pense que cela restera toujours dans l’histoire comme l’un de mes souvenirs préférés”, a-t-elle déclaré. “C’est parce que j’ai finalement pu me produire devant un public local et devant des gens qui n’ont jamais vraiment eu l’occasion de me voir concourir. Gagner également une médaille et me tenir aux côtés de mon modèle, [three-time Olympic medallist)] Karen Cockburn, était un rêve devenu réalité.”

Les références de MacLennan en tant qu’athlète sont inattaquables. Son bilan dans son sport est incomparable, certainement d’un point de vue canadien.

MacLennan embrasse sa médaille d’or après avoir remporté la compétition de gymnastique au trampoline aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

“De tous les champions que j’ai entraînés, Rosie est peut-être la plus grande”, a déclaré Dave Ross, son entraîneur et mentor de longue date. “Rosie a apporté une détermination incroyable avec une attitude positive et une personnalité ensoleillée. Pour elle, un revers n’était qu’un autre défi qu’elle surmontait.”

Et il y a eu plusieurs revers en cours de route. Problèmes de commotion cérébrale à l’approche de Toronto 2015, chevilles cassées et tendons déchirés en route vers les Jeux olympiques de Tokyo. Mais d’une manière ou d’une autre, MacLennan a réussi à tout surmonter pour rester la concurrente constante tout au long de sa carrière exemplaire.

“Il y a une force mentale phénoménale et admirable chez la plupart des athlètes de haut niveau que certains appellent le vrai courage”, a déclaré Ross. “Et dans le cas de Rosie, il n’y avait pas de côté obscur à la force. Elle voulait que tous ses concurrents fassent de leur mieux, tout en faisant le travail et en prenant les risques pour les surpasser.

Dans le cas de Rosie, il n’y avait pas de côté obscur à la force. Elle voulait que tous ses concurrents fassent de leur mieux, tout en faisant le travail et en prenant les risques pour les surpasser – Dave Ross, entraîneur de longue date de MacLennan

“Cette vision mentale supplémentaire et rare est un facteur commun chez les plus grands athlètes. Cependant, certains peuvent devenir machiavéliques au cours de leur quête. Rosie a travaillé pour s’élever, pas pour pousser ses adversaires vers le bas.”

Cette qualité unique de souci du bien commun des athlètes est une caractéristique importante et distinctive de MacLennan et continue de la faire avancer maintenant que ses jours de compétition sont terminés.

“D’une certaine manière, je n’ai pas l’impression que ce soit une retraite du sport”, a-t-elle déclaré. “Je me rends compte que je peux toujours bénéficier du sport et, en fait, bénéficier du sport autrement qu’en le pratiquant. C’est juste un changement dans la façon dont je me présente.”

Au cours de son parcours, MacLennan a habilement jonglé avec les universitaires et la défense des droits avec l’athlétisme et l’a fait de manière discrète, sans parler d’une efficacité incroyable.

« Elle a la maturité et la sagesse de leaders deux fois plus âgées qu’elle », a déclaré le Dr Bruce Kidd, olympien et l’un des directeurs de thèse de MacLennan pour son diplôme d’études supérieures en sciences de l’exercice à l’Université de Toronto.

« Elle apporte un cadre humanitaire et sportif à tout ce qu’elle fait, et elle consulte et écoute. En tant que présidente du Conseil des athlètes du Comité olympique canadien, c’était son leadership au début de la pandémie de faire passer la santé et la sécurité publiques avant tout. .”

MacLennan prend la parole lors d’une conférence de presse sur Safe Sport en juin. (Graham Hughes/Presse canadienne)

Le leadership doit venir des athlètes

La présidente du Comité olympique canadien, la quadruple rameuse olympique Tricia Smith, attire l’attention non seulement sur les performances de MacLennan, mais va plus loin et la qualifie de modèle d’intégrité.

“C’est une jeune femme qui se soucie des gens, se soucie des athlètes qu’elle représente si habilement et se soucie de laisser les choses meilleures qu’elle ne les a trouvées”, a déclaré Smith. “Et pas seulement de petites choses, de grandes choses comme les droits de l’homme, l’inclusion et l’accès. Je n’ai que du respect pour Rosie MacLennan.”

Le leadership est important pour MacLennan.

De plus en plus, elle croit que la source de ce leadership dans le système sportif canadien doit provenir des athlètes eux-mêmes. Faute d’une meilleure explication, elle dit qu’elle espère que les athlètes continueront à “intensifier” et elle travaille dans ce sens dans son rôle de chef du Conseil des athlètes du COC.

“Le sport a le potentiel d’aider les jeunes et les adolescents à se développer en tant qu’êtres humains”, a-t-elle déclaré. “J’étais apprécié pour plus que mes compétences en tant qu’athlète de trampoline. Ce que je pensais comptait. Les athlètes doivent être plus que de simples artistes. Rien de moins que d’avoir des athlètes comme partenaires égaux n’est pas un système sportif durable.”

MacLennan cite comme héros personnels son coéquipier Cockburn et son défunt grand-père Lorne Patterson, un gymnaste qui s’est vu refuser la chance de participer aux Jeux olympiques de 1940 en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Elle mentionne également la grande hockeyeuse Hayley Wickenheiser, non seulement à cause de ses prouesses sur la glace, mais plus important encore, à cause de l’influence qu’elle a eue sur les autres lorsqu’elle n’y était pas.

MacLennan compte Hayley Wickenheiser, olympienne devenue médecin, comme l’une de ses héroïnes. (Tijana Martin/La Presse canadienne)

“Lieu de passion”

“Elle a été une pionnière pendant toute sa carrière”, a déclaré MacLennan à propos de Wickenheiser. “Elle a vraiment été une ardente défenseure et partisane. Elle a eu la capacité de transcender le terrain de jeu et d’avoir un impact sur la société en général.”

MacLennan a déjà été à la hauteur de ces idéaux et a trouvé le temps d’être un exemple pour tous les Canadiens à tous les niveaux des jeux auxquels nous jouons tous.

« Elle comprend que le sport nous donne à tous l’occasion d’être la meilleure version de nous-mêmes », a déclaré le Dr Marco Di Buono, président de Canadian Tire Jumpstart Charities. “Grâce à son travail avec Jumpstart et d’autres, elle s’est battue pour éliminer les obstacles à la participation chaque fois qu’elle en avait l’occasion.

“Rosie n’a jamais manqué de nous aider dans notre mission de soutenir les enfants dans le besoin à travers le Canada, même pendant la pandémie lorsqu’elle nous a aidés à offrir une programmation virtuelle à des milliers d’enfants. Même lorsqu’elle se préparait à représenter le Canada, elle a trouvé le temps de nous aider et servir de modèle et d’inspiration pour d’innombrables enfants et jeunes à travers le pays. »

On se souvient souvent des champions pour les matchs spectaculaires ou les médailles scintillantes qu’ils ont remportées. À bien des égards, la taille de l’étui à trophées – et ce qu’il contient – semble avoir de l’importance pour beaucoup de gens.

Mais maintenant, alors que MacLennan prend gracieusement congé, il y a d’autres contributions qui ont plus de poids.

“Je pense que j’aimerais qu’on se souvienne de moi pour la façon dont j’aborde le sport”, a-t-elle déclaré. “D’un lieu de passion et d’amour pour ce que j’ai fait et pour essayer de construire une communauté d’athlètes. J’espère que mon héritage ne s’arrête pas là. J’espère pouvoir continuer à travailler dans cet espace et avoir un impact.”

Il ne fait aucun doute qu’elle le fera.

Même à la retraite, Rosie MacLennan a toutes les capacités du monde pour s’élever au-dessus des autres.