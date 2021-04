La double championne olympique Helen Glover s’est rapprochée de devenir la première mère britannique à ramer aux Jeux dimanche lorsqu’elle a remporté l’or en couple féminin aux championnats d’Europe lors de sa première compétition depuis près de cinq ans.

Le joueur de 34 ans, vainqueur dans la ville lacustre italienne de Varèse avec Polly Swann, a eu trois enfants depuis les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 et vise un retour aux Jeux de Tokyo en juillet.

Glover a remporté l’or en couple sans barreur à Rio et aux Jeux de Londres 2012 avec Heather Stanning, désormais retraitée.

Swann, 32 ans, a remporté une médaille d’argent olympique avec le huit féminin en 2016.

La paire a mené le peloton tout au long de Varèse et a résisté à la Roumanie pour gagner.

«Je pensais littéralement aujourd’hui ‘est-ce que je vais réussir sur la piste?’, Ce qui est idiot parce que je le fais à l’entraînement tous les jours, mais juste quelque chose à propos de la course fait remonter ces doutes à la surface», a déclaré Glover.

«Mais j’ai écrasé tout cela, et je peux aller de l’avant en étant l’athlète que je sais être, et aussi en étant l’athlète que je veux être.

Glover a donné naissance aux jumeaux garçon et fille Kit et Bo l’année dernière et a également un fils de deux ans, Logan.

«Logie ours, petit Kit, mon Bo. C’est pour vous », a-t-elle déclaré sur Twitter avec une photo de la médaille.

Elle a déclaré en janvier que l’idée d’un retour lui était venue l’année dernière au début de la pandémie de COVID-19 lorsqu’elle voulait retrouver sa forme après avoir accouché et a commencé à s’entraîner sur un rameur pendant la sieste des jumeaux.

«Parce que je suis la première femme britannique à arriver aussi loin dans l’aviron en tant que maman, la recherche n’est pas là, donc nous apprenons au fur et à mesure», a-t-elle écrit dans une récente chronique de la BBC.

«Les kinés sont très enthousiastes – ils voient comme un défi que nous puissions en savoir encore plus sur le corps humain.»

