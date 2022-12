Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Inscrivez-vous ici pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Remarque : Il s’agit du 200e numéro de notre newsletter. Merci à tous nos lecteurs pour leur soutien ces quatre dernières années. Quoi sur Terre ? n’existerait pas sans toi.

Cette semaine:

La dotation canadienne montre comment la crise climatique change la philanthropie

Nissan veut reconquérir le trône du VE

Une tempête record en Alberta a été une aubaine pour les chasseurs de grêle

(Kena Betancur/AFP/Getty Images)

L’une des fondations familiales les plus importantes qui financent l’action climatique au Canada a décidé de donner presque tout son argent en une seule fois, bouleversant ainsi le modèle traditionnel de philanthropie et forçant peut-être d’autres fondations à repenser leurs propres réponses à la crise climatique.

La Fondation Ivey est un incontournable canadien depuis 75 ans et a fait don d’environ 100 millions de dollars tout au long de sa vie. Au cours des dernières années, cela signifiait donner environ 3 à 5 millions de dollars par an à une grande variété de groupes de défense, de groupes de réflexion et de projets de recherche universitaires axés sur l’environnement.

C’est ainsi que fonctionnent traditionnellement ces fondations : une dotation initiale, qui est maintenue avec constance et soigneusement investie par les administrateurs de la fondation, afin qu’elle puisse générer un revenu régulier chaque année, qui est ensuite reversé.

Mais en mettant fin à ses activités, une annonce faite mardi, la Fondation Ivey donnera le reste de son argent – ​​100 millions de dollars supplémentaires – en seulement cinq ans.

Au cœur de la décision se trouve l’urgence de la crise climatique et l’avertissement de l’ONU d’une “fenêtre brève et qui se ferme rapidement” pour garantir une planète vivable. À la lumière de cela, le conseil d’administration d’Ivey s’est demandé s’il devait exister encore 75 ans ou donner l’argent maintenant, au moment où il pourrait être le plus nécessaire.

“Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas vraiment d’argument solide pour expliquer pourquoi une fondation devrait exister à perpétuité”, a déclaré Bruce Lourie, président de la Fondation Ivey. “Notre pensée est vraiment que nous devrions profiter aux générations d’aujourd’hui avec les ressources dont nous disposons.”

L’Institut canadien du climat est l’un des bénéficiaires du financement de la Fondation Ivey.

Rick Smith, président de la CCI, affirme qu’une vague de nouveaux financements aidera les projets qui travaillent à la création de nouvelles chaînes d’approvisionnement pour les composants de véhicules électriques ; repenser l’industrie agricole, qui tente de s’adapter aux conditions météorologiques changeantes; et soutenir des groupes de réflexion comme son institut, qui analyse la politique climatique au Canada, entre autres initiatives importantes, pour aider l’économie à faire la transition vers un avenir plus propre.

La décision Ivey est “une sorte de flambée pour l’économie canadienne pour dire, écoutez, le monde change. Notre économie, en ce moment… émet beaucoup de pollution”, a déclaré Smith.

Bien que les 100 millions de dollars d’Ivey soient un coup de pouce important, d’autres fondations au Canada ont des sommes d’argent beaucoup plus importantes dans leur dotation – par exemple, la Fondation de la famille Trottier, un autre grand partisan des causes climatiques, dispose d’environ 230 millions de dollars. Si d’autres fondations suivent l’exemple d’Ivey, cela pourrait débloquer immédiatement des millions, voire des milliards de dollars.

La détérioration rapide de la situation climatique inspire des changements dans la philanthropie et une refonte des meilleures façons d’influer sur le changement. Par exemple, la société d’équipements et de vêtements de plein air Patagonia, un bailleur de fonds de longue date des causes climatiques, investit une partie de ses bénéfices chaque année tout en continuant à fonctionner comme une entreprise à but lucratif.

En septembre, le propriétaire milliardaire de Patagonia, Yvon Chouinard, a décidé de céder sa propriété de l’entreprise et de mettre en place une nouvelle structure d’entreprise qui garantirait que tous ses bénéfices futurs seraient entièrement reversés, plutôt que d’enrichir ses propriétaires.

Richard Leblanc, professeur à l’Université York de Toronto qui étudie la gouvernance à but non lucratif, dit qu’il espère que d’autres fondations surveillent Ivey de près.

“Ce que fait ce transfert de subventions, c’est qu’il signale aux décideurs politiques et au monde à but lucratif que le changement climatique est immédiat et qu’il se produit ici et maintenant”, a déclaré Leblanc.

“Donc, l’action doit être immédiate et nous ne pouvons pas continuer à donner un coup de pied à la boîte proverbiale sur la route.”

— Inayat Singh

Commentaires des lecteurs

En réponse à notre article sur conditions météorologiques extrêmes dans les Caraïbes, Sonia avait ceci à dire:

“En tant qu’enfant né et élevé en Jamaïque… j’ai connu de très graves ouragans. J’avais l’habitude de penser que notre maison était en danger et qu’elle s’envolerait. J’ai connu des rivières soulevées pour presque toucher le pont/les routes et c’était très intéressant, pourtant un peu effrayant pour moi et les autres… Regarder dehors et voir la tempête de tout cela était tellement intense… Je devais être immunisé contre une tempête qui survenait chaque année, sachant qu’elle arrivait avec (pleine) force et que nous ne pouvions rien y faire, mais attendons qu’il passe, en espérant que nous serions tous en sécurité.”

Vue d’ensemble : Nissan vise à reprendre le trône des véhicules électriques

Tesla est devenu le constructeur de véhicules électriques le plus reconnaissable au monde, et en Amérique du Nord du moins, elle reste la marque de véhicules électriques la plus vendue . Mais ce n’était pas toujours le cas. Au début des années 2010, avant qu’Elon Musk (qui n’a pas créé l’entreprise) ne transforme Tesla en le mastodonte automobile qu’il est, la plupart des véhicules électriques étaient produits par Nissan.

Plus précisément, il s’agissait de la Leaf, que le constructeur japonais a présentée en 2010 (avec une autonomie d’environ 117 kilomètres sur une seule charge). Bien que Nissan ait continué à améliorer son modèle phare, l’autonomie actuelle de la Leaf ne s’est pas vraiment améliorée depuis 2019 (340 kilomètres), ce qui a permis à d’autres constructeurs en Amérique du Nord et en Europe d’augmenter leur part de marché. (Le plus grand marché mondial des véhicules électriques, la Chine, est dominé par les fabricants nationaux, notamment BYD et SGMW, avec Tesla en troisième position dans le dernier rapport .)

Les retombées de l’arrestation de l’ancien PDG de Nissan Carlos Ghosn (pour crimes financiers) ont eu un effet modérateur sur la culture d’entreprise de l’entreprise, que l’actuel PDG Makoto Uchida espère revigorer dès que possible. Plus tard ce mois-ci, la société lancera l’Ariya, un VUS multisegment électrique avec une autonomie de 500 kilomètres (et un prix d’environ 53 000 $ CAN).

Plus particulièrement, au cours de la prochaine décennie, Uchida vise à introduire 15 véhicules tout électriques pour les marques Nissan et Infiniti, dotés d’une nouvelle batterie à semi-conducteurs. Si Nissan réalise cet exploit technologique, les observateurs de l’industrie disent que cela changerait la donne, car les batteries à semi-conducteurs ont le potentiel de stocker deux fois plus d’énergie et ne nécessitent qu’une fraction du temps de charge.

(Getty Images)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Des chercheurs de l’Université de Copenhague étudient s’il est possible utiliser du sucre pour extraire le méthane — un gaz environ 85 fois plus puissant que le CO2 — de l’atmosphère.

Un plan visant à transformer un ancien aéroport de Toronto en un développement durable qui abriterait 80 000 personnes et où toutes les commodités seraient à moins de 15 minutes à pied, a remporté un grand prix international de design .

Une tempête record en Alberta a été une aubaine scientifique pour les chasseurs de grêle

(Francis Lavigne-Theriault/Projet Grêle du Nord)

Cet été, une tempête de grêle terrifiante et potentiellement mortelle en Alberta a vu des morceaux de glace de la taille d’une balle molle se briser à travers les vitres des véhicules. Cela s’est également avéré être une aubaine pour un groupe de chercheurs chassant les tempêtes.

Les scientifiques du Northern Hail Project (NHP) ont envoyé une équipe de chasseurs de grêle dans la tristement célèbre « allée de la grêle » de l’Alberta, qui s’étend approximativement de Rocky Mountain House au nord jusqu’à High River, au sud de Calgary. Les conditions là-bas au milieu de l’été sont propices à de grosses tempêtes de grêle.

Les chercheurs ont collecté sept sacs de gros grêlons ce jour-là, dont un record pesant 292,7 grammes et 12,3 centimètres de diamètre.

Il s’agissait d’une étude pilote visant à recueillir des données sur le terrain difficiles à obtenir qui, espèrent-ils, amélioreront notre capacité à prévoir la grêle.

“Nous pouvons avoir une bonne idée un jour donné où il va y avoir des tempêtes potentiellement violentes, et que certaines de ces tempêtes pourraient produire de la grêle, mais le diable est dans les détails”, a déclaré Julien Brimelow le directeur exécutif du NHP, qui est basé à l’Université Western à London, en Ontario.

Il a dit que personne le 1er août ne s’attendait à une grêle record. Les prévisions prévoyaient une grêle de la taille d’une balle de golf pour la région, et non de la taille d’une balle de softball.

“Le radar ne suggérait pas une grêle particulièrement importante dans la zone où ce grêlon record a été trouvé”, a déclaré Brimelow, “ce qui indique un gros problème… avec les radars sophistiqués et à la pointe de la technologie que nous avons maintenant au Canada.”

Ce lundi commença comme un autre pour les chasseurs de grêle. Le chef de l’équipe des opérations sur le terrain de NHP, Francis Lavigne-Thériault a écrit dans un e-mail que l’équipe suivait plusieurs tempêtes en développement jusqu’à plus tard dans la journée, lorsqu’elle a porté son attention sur une tempête supercellulaire particulièrement inquiétante capable de déclencher des vents destructeurs, des tornades et de la grêle.

Les chasseurs de grêle ont vu moins de grêlons sur le sol qu’ils n’en avaient l’habitude, mais ceux qu’ils ont trouvés étaient beaucoup plus gros.

“Ils étaient tous massifs”, a déclaré Lavigne-Theriault. “C’est comme ça qu’on a su qu’on avait quelque chose.”

Pour les automobilistes sur le chemin de la tempête voyageant le long de l’autoroute Queen Elizabeth II, leur premier signe de danger est venu avec un avertissement de tornade.

Gilbran Marquez conduisait vers le nord avec quelques amis quand, en moins de 20 minutes, le ciel ensoleillé a commencé à s’assombrir et à paraître plus intimidant alors que la tempête s’intensifiait et que le vent se levait.

Dans une interview avec CBC Radio, Marquez a déclaré que ce qui les avait finalement poussés à s’arrêter était la vue d’un grêlon de la taille d’une balle molle qui est resté entièrement intact après avoir rebondi de l’autoroute dans un fossé.

“Probablement 20, 30 secondes plus tard, la vitre arrière est détruite et vous commencez à voir les fenêtres – une par une – soufflées… Et ces choses sonnent juste horriblement en frappant le toit, juste en cratère au-dessus de moi alors que je lève les yeux. “

Selon la GRC, la tempête de grêle a endommagé plus de 70 véhicules le long de l’autoroute ce jour-là. Heureusement, personne n’a été grièvement blessé.

Le plan des scientifiques est d’utiliser cette période hors saison pour étudier la grêle qu’ils ont recueillie. L’équipe étudiera également les données des systèmes satellite et radar, les enregistrements de caméras à distance et les tapis d’impact en polystyrène qu’ils ont déployés, qui peuvent fournir des informations sur la taille et le nombre de grêlons.

Tout cela ira dans des modèles de prévision pour améliorer notre capacité à prévoir des tempêtes destructrices comme celle-ci.

L’année prochaine, Brimelow a déclaré que son plan était d’étendre ses recherches sur le terrain à un autre point chaud de la grêle au Canada, en Saskatchewan.

— Sonya Achat

