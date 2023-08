La « Dosser » Nadine Dorries fait face à un nouveau projet de loi pour forcer des élections partielles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries fait face à une nouvelle tentative visant à la forcer à quitter le Parlement par le biais d’un projet de loi qui devrait être déposé à la rentrée du Parlement le mois prochain.

L’ex-secrétaire à la Culture subit d’énormes pressions pour qu’elle démissionne officiellement – ​​après avoir promis de démissionner il y a plus de 10 semaines en raison de son échec à obtenir une pairie avec les honneurs de la démission de Boris Johnson.

Mais après avoir menacé de rester jusqu’à ce que le gouvernement de Rishi Sunak révèle des documents sur la décision, les députés discutent des moyens de forcer une élection partielle dans le siège de Mme Dorries dans le Mid-Bedfordshire – que cela lui plaise ou non.

Les libéraux-démocrates se sont engagés à déposer un projet de loi « Dosser Dorries » dès le retour du Parlement, ce qui la suspendrait en tant que députée et déclencherait une élection partielle dans le Mid Bedfordshire.

Cela survient alors que les travaillistes et les libéraux-démocrates ont été invités à conclure un accord afin que l’un d’entre eux présente un candidat papier dans le Mid Bedfordshire pour éviter de diviser les votes et « d’obtenir une autre Nadine Dorries ».

La leader adjointe des Lib Dems, Daisy Cooper, a déclaré qu’elle prévoyait de déposer la motion le premier jour de la législature, le 4 septembre. Si elle est sélectionnée pour un vote et adoptée, une suspension de 10 jours déclencherait une pétition de révocation et une éventuelle élection partielle.

« Pendant des mois, Nadine Dorries a traité les habitants du Mid Bedfordshire avec mépris et les a pris pour acquis », a déclaré Mme Cooper – l’accusant d’être « portée disparue ».

Elle a ajouté : « Ce qui est pire, c’est que les conservateurs ne semblent tout simplement pas se soucier de laisser tomber les gens. Il faut mettre fin une fois pour toutes à cette triste saga. Nadine Dorries doit démissionner. Dans le cas contraire, ce gouvernement doit faire ce qu’il faut et l’y contraindre.»

La motion prendra note de la promesse de Mme Dorries de démissionner le 9 juin, du fait qu’elle n’a pas pris la parole à la Chambre des Communes depuis plus d’un an et n’a pas voté depuis avril, et ajoute que « les habitants du Mid Bedfordshire ne sont pas correctement représentés dans cette Chambre ». Maison ».

Nadine Dorries n’a pas encore démissionné, 10 semaines après avoir promis de le faire (Archives PA)

Le groupe de campagne multipartite Compass, qui prône le vote tactique, a exhorté les travaillistes et les libéraux-démocrates à décider quel parti a les meilleures chances de gagner dans le Mid-Bedfordshire dans le cadre d’un « pacte de non-agression ».

Le directeur de Compass, Neal Lawson, a déclaré : « Le fantôme de l’élection partielle du mois dernier à Uxbridge devrait planer sur le Mid Bedfordshire. Là-bas, le vote progressiste a dépassé le vote conservateur, mais les conservateurs ont conservé le siège parce que le soutien aux partis progressistes était divisé.

Il a ajouté : « Cela ne doit pas arriver dans le Mid Bedfordshire. Les progressistes ne peuvent pas seulement conclure des accords et travailler ensemble lorsque cela est facile, ils doivent également le faire lorsque cela est difficile.»

Les travaillistes ont terminé deuxième dans le Mid Bedfordshire en 2019, avec quelque 24 000 voix derrière les conservateurs – mais près de 6 000 voix devant les libéraux-démocrates.

Mais ces chiffres ne montrent pas nécessairement quels partis ont le plafond de voix le plus élevé ou le plus bas. Le siège du « mur bleu » en grande partie rural de Mme Dorries ressemble au North Shropshire, que les Lib Dems sont venus de la troisième place pour remporter en décembre 2021.

Ed Davey et Keir Starmer ont été invités à conclure un accord dans le Mid-Bedfordshire (Getty)

Des pancartes sont apparues dans le Mid Bedfordshire qualifiant Mme Dorries de « dosseuse » et appelant à sa démission. Deux conseils de la circonscription de Mid Bedfordshire de Mme Dorries lui ont également demandé de démissionner.

Evelyn Forgie, une citoyenne de Mme Dorries, a déclaré : « Si un employé de Tesco ou d’Amazon fait un écart, il est licencié en une seconde. Il devrait en être de même pour les députés. C’est dégoûtant. Elle ne fait que mettre un doigt d’honneur aux gens ordinaires.

Mais Mme Dorries a insisté sur le fait qu’elle « travaille toujours quotidiennement » pour ses électeurs après avoir rompu son silence plus tôt cette semaine.

Elle a fait une brève déclaration au Agents de presse podcast disant que « les opposants politiques, tels que le conseil municipal de Flitwick, dirigé par les travaillistes, choisissent de se faire remarquer en été et des médias avides d’informations pendant les vacances d’été ».

Le loyaliste de Johnson a déclaré que « mon équipe de quatre travailleurs sociaux et moi-même travaillons quotidiennement avec les électeurs », ajoutant : « Nous commençons tout juste le travail ».

De hauts conservateurs tels que Caroline Nokes se sont joints au leader travailliste Sir Keir Starmer pour appeler Rishi Sunak à retirer le whip si Mme Dorries ne démissionne pas comme promis.

Mme Dorries pourrait faire face à d’autres pressions de la part des députés pour forcer sa destitution si elle ne se présente pas le mois prochain. Le député travailliste Chris Bryant a déclaré qu’une règle 1801 interdisant aux députés de quitter la ville sans autorisation de la maison devrait être rétablie.

L’archi loyaliste de Johnson était furieuse de ne pas avoir remporté une pairie lors de la démission de son ancien patron – alléguant que le « garçon chic » Rishi Sunak l’avait bloquée. Elle a averti le Premier ministre qu’elle ne démissionnerait pas officiellement tant que le gouvernement ne publierait pas les documents.