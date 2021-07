La dose de rappel COVID de Pfizer étend une protection renforcée

Un rappel du vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer et BioNTech étend fortement la protection, montre une nouvelle étude des sociétés, et ils développent un vaccin ciblant directement la variante Delta, qui est apparue pour la première fois en Inde.

Les sociétés affirment avoir démontré qu’une troisième dose de leur vaccin, administrée six mois après la seconde, multiplie par cinq à dix les anticorps neutralisants contre le virus d’origine et la variante dite bêta, qui a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud. Ils prévoient de publier prochainement ces données et de les soumettre à la Food and Drug Administration.

Parce que deux doses de leur vaccin semblent être efficaces contre la variante Delta, les sociétés ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’une troisième dose étende également la protection contre elle. La variante hautement contagieuse représente désormais un peu plus de la moitié des cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Pfizer et BioNTech effectuent des tests pour confirmer cette attente », selon un communiqué de presse publié jeudi soir.

La protection contre les maladies graves est restée forte pendant ces six mois, mais l’efficacité contre les maladies graves a commencé à décliner vers la fin, ont déclaré les sociétés. Cela, ainsi que l’arrivée de nouvelles variantes, « sont des facteurs clés qui nous poussent à croire qu’une dose de rappel sera probablement nécessaire pour maintenir les niveaux de protection les plus élevés », conclut la nouvelle version.

De plus, les sociétés mettent à jour leur vaccin, appelé BNT162b2, pour traiter directement la variante Delta. Ils produisent actuellement du matériel pour un essai clinique, qu’ils prévoient de commencer en août, en attendant les approbations réglementaires.

Olivier Schwartz, chef de l’Unité Virus et Immunité, à l’Institut Pasteur de Paris, a publié jeudi un article scientifique, montrant que deux doses du Pfizer-BioNTechle vaccin protège contre la variante Delta, bien qu’une dose unique ne le fasse pas.

« Les vaccins sont bons », a-t-il déclaré, y compris probablement le vaccin de Moderna et le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, qui s’est également récemment révélé efficace contre la variante Delta. Mais on ne sait pas combien de temps durera cette protection.

Les anticorps neutralisants nécessaires pour lutter contre le virus diminuent considérablement d’un an après une infection naturelle, a-t-il déclaré. Quelqu’un qui a été infecté et qui reçoit ensuite une seule injection augmente son taux d’anticorps de 100 à 1 000 fois, a-t-il déclaré. « Si vous avez déjà été infecté lors de la première vague, recevoir une dose de vaccin est très efficace », a-t-il déclaré.

La variante Delta a rendu inefficace un traitement fabriqué par Lilly, connu sous le nom de cocktail d’anticorps monoclonaux, a montré l’étude de Schwartz. La Food and Drug Administration a récemment retiré l’autorisation de ce traitement, bien qu’un traitement similaire, fabriqué par Regeneron, reste disponible et efficace, a-t-il déclaré.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.