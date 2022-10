La Donda Academy de Kanye West fermée après des retombées sur des remarques antisémites: rapport

La Donda Academy serait officiellement fermée pour l’année scolaire au milieu des retombées des commentaires antisémites de son fondateur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West.

Selon le Times, Jason Angell, le directeur de l’école du sud de la Californie, a déclaré aux parents dans un e-mail que “à la discrétion de [its] fondateur “, l’académie fermerait immédiatement pour le reste de l’année scolaire 2022-2023.

Angell a déclaré que l’académie avait l’intention de “recommencer à zéro” en septembre de l’année prochaine.

“Notre équipe de direction travaillera avec diligence pour aider toutes les familles pendant cette transition, en veillant à ce que chaque boursier ait ce dont il a besoin pour réussir dans sa prochaine communauté de manière rapide et gracieuse”, a déclaré Angell.

Selon TMZ, Ye a commenté la fermeture sur Instagram.

“Voici le poids que vous recherchez. Mon école est fermée“, aurait-il déclaré dans un message supprimé.

L’école non accréditée de Simi Valley promeut une éducation chrétienne basée sur la foi pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

En plus des cours de base et des cours d’enrichissement, son site Web vante les mérites du “plein culte scolaire” et du parkour.

Dans une interview sur “Tucker Carlson Tonight”, Ye a déclaré que ses enfants iraient visiter l’académie après l’école.

TMZ a déclaré que les parents d’environ 100 étudiants sans bourse payaient 15 000 $ par an et qu’ils étaient tenus de signer des accords de non-divulgation avant que leurs enfants puissent devenir étudiants.

Une vidéo TikTok publiée sur les réseaux sociaux montrait des enfants vêtus de noir chantant “Bonjour, Donda”.

Depuis les remarques antisémites de Ye – tweetant qu’il irait “death con 3 on JEWISH PEOPLE” – les entreprises ont rompu les liens avec sa marque de mode Yeezy.

Chuck Bailey, une recrue de basket-ball de haut niveau, a annoncé qu’il quittait l’académie tôt jeudi.

“En raison de tout ce qui s’est passé avec M. West, la semaine dernière, ma famille et moi avons décidé de nous séparer de Donda Academy. Merci @DondaSports”, a-t-il tweeté.

Le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald et l’attaquant des Boston Celtics Jaylen Brown ont déclaré qu’ils mettraient fin à leur affiliation avec Donda Sports.