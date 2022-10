La Donda Academy de Kanye West ferme brusquement au milieu d’un tumulte d’antisémitisme: rapport – National

Les élèves de l’école privée chrétienne basée sur les frais de scolarité de Kanye West ne termineront pas l’année scolaire après que les parents ont été informés de la fermeture immédiate de la Donda Academy mercredi, selon des rapports.

Selon le Times de Londres, qui a obtenu une e-mail envoyé par le directeur de la Donda Academy, Jason Angell, l’école fermera pour le reste de l’année 2022-2023 “à la discrétion de notre fondateur”.

La fermeture est effective depuis jeudi.

West, qui a légalement changé son nom en Ye, a créé l’école – du nom de sa défunte mère Donda West – en août 2021 à Simi Valley, en Californie, pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

La fermeture de l’école intervient au milieu d’une indignation croissante autour de plusieurs propos antisémites tenus par Ye, 45 ans, au cours des dernières semaines.

Angell a déclaré aux parents que l’école “recommencerait” en 2023. “Notre équipe de direction travaillera avec diligence pour aider toutes les familles pendant cette transition, en veillant à ce que chaque érudit ait ce dont il a besoin pour réussir dans sa prochaine communauté de manière rapide et gracieuse, “Lit l’e-mail.

“Nous sommes convaincus que nos chercheurs continueront à progresser en tant qu’innovateurs créatifs, influenceurs courageux et leaders universitaires de la prochaine génération”, a conclu Angell.





Il existe peu d’informations accessibles au public sur l’école non accréditée de Ye. Rolling Stone a rapporté en septembre que les familles de la Donda Academy sont tenues de signer un accord de confidentialité – et débourser plus de 15 000 USD (environ 20 301 USD) de frais de scolarité par année scolaire. Les étudiants sont également tenus de porter des uniformes gris clair produits par la maison de couture Balenciaga.

Le Times a affirmé qu’il y avait moins de 100 élèves et 13 enseignants à temps plein à l’école.

La Site Web de l’Académie Donda affirme que les étudiants apprennent “les principes fondamentaux, grandissent dans leur foi et font l’expérience de deux cours d’enrichissement”. Les leçons quotidiennes comprenaient le culte scolaire complet, les arts du langage, les mathématiques et les sciences, et des cours d’enrichissement comprenant la langue du monde, les arts visuels, le cinéma, la chorale et même le parkour.

Au cours du mois dernier, l’indignation suscitée par les commentaires antisémites de Ye a conduit à l’annulation de plusieurs projets du rappeur et a entraîné une condamnation généralisée de la part de dizaines de célébrités.

Le compte Twitter de Ye a été restreint ce mois-ci après qu’il a tweeté qu’il irait “death con 3 On JEWISH PEOPLE”. (Une référence à la condition de préparation de la défense – DEFCON – utilisée par les forces armées des États-Unis.) Le tweet a été supprimé pour violation de la politique de discours de haine de l’application.

Le compte Instagram de Ye avait déjà été restreint après avoir publiquement suggéré que le rappeur Sean “Diddy” Combs était contrôlé par des Juifs.

Mardi, Adidas a rompu ses liens avec Ye suite à une intense pression publique. Adidas a affirmé qu’il arrêterait immédiatement la production de tous les produits de marque Yeezy et cesserait tout paiement à Ye.

Après la fin du partenariat de Ye avec Adidas, Forbes a rapporté que le rappeur était n’est plus milliardaire. Les baskets Yeezy ultra-exclusives et méga-populaires de Ye lui ont rapporté d’énormes bénéfices annuels, ainsi qu’à la marque de sport allemande.

Ye, qui est à nouveau actif sur Instagram, a répondu par un message, écrivant “J’ai perdu 2 milliards de dollars en un jour / Et je suis toujours en vie”.

“L’argent n’est pas qui je suis / Les gens sont qui je suis”, a-t-il conclu.

Il avait précédemment posté que lui aussi, en tant que Ye, avait coupé les ponts avec Kanye West.

Mercredi, Ye a visité le siège social de Sketchers à Los Angeles à l’improviste. La société a déclaré qu’il avait été escorté hors de la propriété après s’être “engagé dans un tournage non autorisé”.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West”, a déclaré la société, ajoutant qu’elle condamnait ses récents commentaires antisémites.

Au cours du dernier mois, Balenciaga, Voguela maison de disques Def Jamla principale agence artistique CAA et le studio de cinéma MRC (qui avait financé et filmé un documentaire sur Ye) se sont tous séparés de l’artiste.

En septembre, Ye a affirmé avoir mis fin à un contrat de 10 ans avec Écart après seulement deux ans en raison d’une “non-conformité substantielle”. Cette semaine, la société a déclaré qu’elle prenait des mesures immédiates pour retirer sa ligne Yeezy Gap de ses magasins.

Au moment d’écrire ces lignes, Ye n’a fait aucun commentaire public sur la fermeture de la Donda Academy.