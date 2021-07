La domination totale de Giannis Antetokounmpo sur la peinture donne le ton aux Milwaukee Bucks | Nouvelles de la NBA

Lors de la victoire 120-100 des Milwaukee Bucks dans le troisième match contre les Phoenix Suns, Giannis Antetokounmpo a marqué 28 de ses 41 points dans la peinture. Le reste est venu de lancers francs.

Il a réussi 14 de ses 15 paniers sur le bord, bon pour 93,3%. La moyenne de la ligue sur de tels coups ? 58,7 pour cent. Les Phoenix Suns – en tant que équipe – n’a pu égaler ses 14 paniers qu’à moins de six pieds mais l’a fait avec une efficacité moindre, sur 23 tentatives (60,9%).

Le seul coup qu’il a raté dans la peinture, un crochet à une main sur le Devin Booker impuissant, a été malheureux de rebondir. Cela n’avait pas trop d’importance, cependant, car Giannis a englouti le rebond offensif et l’a mis sur Torrey Craig pour le et-un.

















Comme le note Kirk Goldsberry, seuls Shaquille O’Neal et LeBron James ont eu plus de points dans la peinture dans un match de finale que les 28 de Giannis. En fait, O’Neal et Antetokounmpo sont les seuls joueurs de l’histoire de la NBA à marquer plus de 40 points et emportez plus de 10 rebonds dans un match de finale consécutif. Parlez d’une entreprise impressionnante à garder.

Comme Shaq dans son faste, la domination de Giannis autour du panier donne souvent l’impression d’un homme adulte sur une cour de récréation, plongeant des enfants étourdis de huit ans dans l’oubli sur un cerceau en plastique trop petit pour lui. Il serait cependant beaucoup trop simple de définir le « Greek Freak » comme un tyran à plat, quoi que ce surnom puisse suggérer.

















Bien sûr, il y avait les pièces de force brute typiques où Giannis décide (correctement) qu’il n’y a rien dans cet univers qui puisse l’empêcher d’obtenir un seau, c’est précisément ce qu’il fait. Mais il y avait aussi de magnifiques marches euro évasives autour des défenseurs et des layups doux de chaque main, sans parler de six passes décisives pour un seul chiffre d’affaires.

Malgré tous ses dons physiques évidents – et soyons honnêtes, il en a beaucoup – ce sont l’instinct, le timing et le toucher d’Antetokounmpo autour du panier qui lui ont valu ces 41 points. Il y a des cerveaux là pour correspondre aux muscles, démontrés par sa lecture presque clairvoyante des balles lâches et des coupes opportunes dans le panier après avoir recherché un coéquipier.

















Giannis n’enlève rien, voyez-vous. Il scanne toujours le sol. Ses mains sont toujours levées. Son esprit a toujours une longueur d’avance.

Un jeu, en particulier, un pick and roll qui a mal tourné après que la passe de Jrue Holiday ait été presque interceptée, s’est terminé avec Giannis combattant Booker, Mikal Bridges puis Cameron Johnson et Jae Crowder successivement pour le ballon alors qu’il rebondissait dans une mer de fléaux. membres.

D’une manière ou d’une autre, il semblait inévitable que seul Antetokounmpo le propose pour frapper à la maison. Il en voulait juste plus. Ce n’était pas une surprise de l’entendre souligner l’importance de la mentalité avant tout après la victoire.

















Il faut dire qu’un facteur dans le contrôle quasi-total de la peinture de Giannis était les premiers problèmes de faute de Deandre Ayton, laissant les Suns sans véritable performance intérieure pendant de longues périodes en seconde période. Même ainsi, quand Antetokounmpo est d’humeur, comme il l’était dimanche soir, il est presque impossible de s’arrêter en tête-à-tête.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un joueur qui a subi une hyperextension du genou gauche il y a à peine deux semaines. Il y a eu un moment où il n’était même pas clair s’il jouerait un rôle dans cette série. Maintenant, il a une moyenne de 34,3 points, 14 rebonds, 4,7 passes décisives, 1,3 contre et 1,3 interceptions au cours des trois premiers matchs de ses débuts en finale de la NBA. Même ses difficultés de lancer franc semblaient s’évaporer devant le soutien à domicile au Forum Fiserv alors qu’il tirait un respectable 13-17 (76,5 %) depuis la ligne des fautes.

Plus grand nombre de points lors des trois premiers matchs de la finale en carrière Joueur Équipe Finales Points Rick Barry Guerriers 1967 122 Allen Iverson 76ers 2001 106 Willis Roseau Knicks 1970 104 Giannis Antetekounmpo Chevreuils 2021 103

Il est clair que même avec Chris Paul, Booker et Ayton en vedette pour Phoenix, Giannis Antetokounmpo est de loin le meilleur joueur de ces finales. Cela pourrait ne pas suffire aux Bucks au cours d’une série de sept matchs.

Là encore, étant donné la façon dont il contrôlait les débats dans le match 3, un retour à la domination presque totale d’un premier O’Neal ou James, le ton semble inquiétant. Giannis n’a certainement pas perdu la conviction que les Bucks peuvent revenir de 2-0, même s’il doit marquer 40 points par match. Cela signifie que le reste de Milwaukee n’a pas non plus.

Les Suns ont peut-être encore une avance de 2-1, mais en raison de la nature de la défaite de dimanche soir et de la performance d’Antetokounmpo, il est difficile de dire s’ils en auront réellement envie. Pour tous les autres, eh bien, je pense qu’il est prudent de dire que nous sommes tous simplement heureux que l’ancien double MVP joue comme ça – comme lui – sur la plus grande scène de tous.