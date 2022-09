La domination précoce de Lisle est suffisante pour survivre au rassemblement sauvage de dernière minute de l’explosif Streator – Shaw Local

STREATOR – La défense de Lisle, le jeu en ligne physique et l’attaque précipitée ont été suffisamment dominants pendant 3 1/2 quarts vendredi soir que même lorsque les blessures, les points de Streator et l’élan des Bulldogs ont commencé à s’accumuler dans les dernières minutes, les Lions ont quand même réussi à ramener à la maison un 35-28 Victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

“Nous avons assez bien joué, nous avons eu beaucoup de verges au sol, je pense que notre défensive a extrêmement bien joué”, a déclaré l’entraîneur de Lisle, Paul Parpet. « Et ça à la fin du match ? Hé, peu importe si vous gagnez 35-28 ou si vous gagnez 35-6.

« Streator est très explosif … et nous avons fait ce que nous devions faire pour diriger le football vers eux. J’étais très content de ça. Puis tout d’un coup les gars ont des crampes, et je n’ai plus de joueurs. Nous avons donc dû nous accrocher à la corde. Nous l’avons rendu excitant pour les fans.

“Mais c’est une bonne victoire pour nous.”

Les Lions (2-2, 1-1 ICE) ont contrôlé tous les aspects de la première mi-temps. Lisle a couru 36 jeux offensifs contre les 16 de Streator, a battu les Bulldogs 189-41 en verges de mêlée et, surtout, a mené 20-0 sur le tableau de bord du stade Doug Dieken après des touchés en première mi-temps de Dean Tchakanakis (course de 1 mètre), Casey Rosenberg ( course de 15 verges) et encore Rosenberg (passe de 20 verges de Tyler Anderson).

Football Illinois Central Eight: 3:29 GAUCHE EN 1ER Dean Tchakanakis l’exécute pour terminer un entraînement de 70 verges et 16 jeux. 2PAT échoué Lisle 6, Streator 0 … pic.twitter.com/QFWF00Spfw — JT Pedelty (@jtpedelty) 17 septembre 2022

« Vous devez d’abord donner beaucoup de crédit à ce que Lisle a fait », a déclaré l’entraîneur des Bulldogs Kyle Tutt. “Leur plan de match en première mi-temps, je ne veux pas dire parfait, mais c’était assez proche. Ils ont réussi à nous limiter à 16 jeux en première mi-temps. Nous sommes près de 30 en moyenne.

“Ils ont juste fait un excellent travail défensif, et ils ont fait un excellent travail offensif en maintenant les commandes, puis en mettant des points au tableau lorsqu’ils sont entrés dans la zone rouge.”

Streator (2-2 au total, 1-1 ICE) a trouvé un petit succès offensif à la fin de la première mi-temps – convertissant son premier essai initial du match sur une passe de Christian Benning à Isaiah Brown 27,8 secondes avant la mi-temps – et a porté que plus dans le début de la seconde. Les Bulldogs ont finalement vu leur entraînement caler et ont dû lancer un botté de dégagement, et l’attaque lourde de Lisle est revenue au travail avec un entraînement de 74 verges aboutissant à une course de 1 mètre de Dominic Nigro TD.

L’avance de Lisle a atteint 35-6 au milieu du quatrième quart sur un score de 3 verges de Tyler Anderson.

Casey Rosenberg de Lisle (15) _ et Matt Williamson de Streator (7) atteignent un laissez-passer le vendredi 16 septembre 2022 au stade Doug Dieken de Streator. (Tom Sistak pour Shaw Local)

Les Bulldogs ont rendu les choses incroyablement intéressantes, cependant. Un entraînement de 65 verges ponctué par une frappe de TD de 2 verges de Benning à Aneefy Ford a commencé le retour, puis est venu un coup de pied en jeu récupéré par Anthony Mohr menant à une course de touché de 5 verges de Jeremiah Brown et une réception de 2 points de Brown, et avec 11,2 secondes pour jouer un tissage, Benning de 27 verges se précipite dans la zone des buts couronnée par une conversion de deux points de Benning à Matt Williamson qui a de manière choquante tiré Streator à moins de sept points avec 11,2 secondes à jouer.

Cependant, Christopher Farrell, senior de Lisle, a gâché la fin du livre de contes, tombant sur le coup de pied qui a suivi, envoyant les Lions en formation pour la victoire.

Pour le match, Lisle – qui devrait accueillir Coal City vendredi prochain – a battu Streator 344-267 en métrage, y compris un avantage révélateur de 318-55 au sol. Tony DeWald (20 courses pour 110 verges), Dominic Nigro (18 pour 101) et Rosenberg (10 pour 85) ont mené l’attaque des Lions, tandis que défensivement Joseph Raineri a enregistré un sac du quart et un tacle supplémentaire pour la perte.

Pour Streator, Benning avait une fiche de 21-39 pour 212 verges et deux touchés par la passe, ses cibles préférées étant Williamson (10 réceptions pour 109 verges et un touché) et Ford (huit attrapés pour 76 verges et un score). Il était également le meilleur rusher de l’équipe avec 31 verges contre 22 pour Ford, Benning et Jeremiah Brown enregistrant chacun deux TFL. Manny Villalobos a ajouté un sac.

Les Bulldogs visitent Manteno vendredi prochain.

“Ils sont en train de comprendre, étant de grands leaders les uns pour les autres”, a déclaré Tutt à propos de la solide finition de son équipe. “Cela n’a peut-être pas duré quatre trimestres, mais ils y réfléchissent, et je pense que nous allons revenir, avoir une excellente semaine d’entraînement et être prêts pour Manteno.”