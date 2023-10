La domination du cloud d’Amazon et de Microsoft soumise à une enquête sur la concurrence au Royaume-Uni

Les régulateurs anticoncurrentiels britanniques ont été chargés d’enquêter Microsoft et la domination d’Amazon sur le marché du cloud computing.

L’Ofcom, organisme de surveillance des médias, a renvoyé jeudi son enquête pour une enquête plus approfondie, lançant ainsi le processus.

« Certaines entreprises britanniques nous ont fait part de leurs inquiétudes sur le fait qu’il soit trop difficile de changer ou de mélanger et d’associer un fournisseur de cloud, et il n’est pas clair que la concurrence fonctionne bien », a déclaré Fergal Farragher, directeur de l’Ofcom responsable de l’étude de marché, dans un communiqué. déclaration jeudi.

« Nous renvoyons donc le marché à la CMA pour un examen plus approfondi, afin de garantir que les clients professionnels continuent de bénéficier des services cloud. »

L’Ofcom s’inquiète du fait que les soi-disant « hyperscalers » comme Amazon Web Services et Microsoft Azure limitent la concurrence sur le marché du cloud computing. Il s’agit d’entreprises qui permettent aux entreprises de tous horizons d’effectuer des tâches informatiques critiques, telles que le stockage et la gestion des données, la fourniture de contenu, l’analyse et les renseignements, sur Internet, plutôt que via des serveurs stockés sur site ou « sur site ».

AWS et Microsoft Azure sont les plus grands acteurs du marché. La solution cloud d’AWS s’adresse principalement aux startups, tandis que Microsoft donne la priorité aux grandes entreprises. AWS et Microsoft Azure représentent environ 60 à 70 % des dépenses cloud, selon une estimation de l’Ofcom. Ensemble, Amazon, Microsoft et Google génèrent environ 81 % des revenus du marché des services d’infrastructure cloud au Royaume-Uni, selon l’Ofcom, qui estime le marché à 15 milliards de livres sterling (18,2 milliards de dollars).

Les sociétés cloud concurrentes, dont Google, ainsi que les régulateurs, ont fait part de leurs inquiétudes concernant Microsoft Azure, en particulier, à savoir des conditions de licence prétendument injustes qui servent à « verrouiller les clients », les gardant attachés uniquement à la technologie de Microsoft, ce qui rend plus difficile le changement. à d’autres fournisseurs.

Les conditions de licence cloud de Microsoft font l’objet d’une enquête distincte de la part de l’Union européenne. L’UE n’enquête pas officiellement sur la plate-forme de cloud computing Azure de Microsoft, mais elle a évalué les plaintes d’entreprises, dont la société française OVHCloud, concernant les conditions de licence de Microsoft.