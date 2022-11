La domination de Tesla sur les véhicules électriques s’érode à mesure que des voitures moins chères arrivent sur le marché

Tesla est toujours la marque de véhicules électriques la plus vendue aux États-Unis, mais sa domination s’érode alors que ses concurrents proposent un nombre croissant de modèles plus abordables, selon un rapport publié mardi par S&P Global Mobility.

La société de données a constaté que la part de marché de Tesla sur les véhicules électriques neufs immatriculés aux États-Unis était de 65 % au troisième trimestre, contre 71 % l’an dernier et 79 % en 2020. S&P prévoit que la part de marché des véhicules électriques de Tesla diminuera à moins de 20 %. d’ici 2025, le nombre de modèles de véhicules électriques devant passer de 48 aujourd’hui à 159 d’ici là.

Une baisse de la part de marché de Tesla aux États-Unis était attendue, mais le rythme de la baisse pourrait être préoccupant pour les investisseurs de la société automobile et énergétique d’Elon Musk. Alors que Musk concentre son attention sur la réparation de sa société de médias sociaux récemment acquise, Twitter, les actions de Tesla se sont échangées autour de 180 dollars à la mi-journée mardi. Le stock de Tesla a diminué de près de six mois depuis le début de l’année.

S&P a rapporté que Tesla perdait lentement sa mainmise sur le marché américain des véhicules électriques au profit de modèles entièrement électriques désormais disponibles dans des gammes de prix inférieures à 50 000 dollars, où “Tesla n’est pas encore vraiment en concurrence”. Le modèle 3 d’entrée de gamme de Tesla commence à environ 48 200 $ avec les frais d’expédition, mais les véhicules se vendent généralement plus cher avec des options.

“La position de Tesla évolue à mesure que de nouvelles options plus abordables arrivent, offrant une technologie et une construction de production égales ou meilleures”, a déclaré S&P dans le rapport. “Étant donné que le choix et l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques augmentent, la capacité de Tesla à conserver une part de marché dominante sera mise à l’épreuve à l’avenir.”

Les nouvelles données font suite à un Reuters rapport lundi que Tesla développe une version remaniée de son modèle d’entrée de gamme 3 visant à réduire les coûts de production et à réduire les composants et la complexité à l’intérieur.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société en octobre, Musk a déclaré que Tesla travaillait enfin sur un nouveau modèle plus abordable qu’il avait lancé pour la première fois en 2020.

“Nous ne voulons pas parler de dates exactes, mais c’est évidemment l’objectif principal de notre nouvelle équipe de développement de véhicules”, a-t-il déclaré, ajoutant que Tesla avait terminé “l’ingénierie pour Cybertruck et pour Semi”.

Il a décrit le futur véhicule comme quelque chose de « plus petit », qui « dépassera la production de tous nos autres véhicules combinés ».

Stephanie Brinley, directrice associée d’AutoIntelligence pour S&P Global Mobility, a noté que les ventes unitaires de Tesla devraient augmenter dans les années à venir malgré la baisse de sa part de marché.

Le leadership actuel de Tesla dans les véhicules électriques concerne un marché relativement insignifiant. Malgré l’attention portée aux véhicules électriques, les ventes de véhicules électriques tout électriques et hybrides rechargeables – qui comprennent des moteurs électriques ainsi qu’un moteur à combustion interne – restent minimes.

Sur les 10,22 millions de véhicules immatriculés aux États-Unis au cours du troisième trimestre, environ 525 000, soit 5,1 %, étaient des modèles entièrement électriques. C’est en hausse par rapport à 334 000, ou 2,8 %, jusqu’au troisième trimestre 2021, selon S&P.

La majorité des véhicules électriques enregistrés jusqu’en septembre – soit près de 340 000 – étaient des Teslas, selon S&P. Les véhicules restants ont été répartis, de manière très inégale, entre 46 autres plaques signalétiques.

Mais le succès de Tesla sur le marché, ainsi que les incitations gouvernementales, ont pratiquement forcé les constructeurs automobiles traditionnels à faire un effort dans le segment en pleine croissance des véhicules électriques.

La Ford Mustang Mach-E, classée troisième pour les immatriculations de véhicules électriques, est le seul véhicule non Tesla dans les cinq premiers classements, a déclaré S&P. Ces véhicules électriques ont été suivis par les Chevrolet Bolt et Bolt EUV, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volkswagen ID.4 et Nissan Leaf.

S&P a noté que la croissance des véhicules électriques provient en grande partie des propriétaires actuels de véhicules Toyota et Honda. Les deux constructeurs automobiles sont bien connus pour leurs véhicules économes en carburant, mais ont mis du temps à passer aux modèles tout électriques.

Pour aider à réduire les émissions de carbone et d’autres émissions des véhicules à essence traditionnels, plusieurs États et le gouvernement fédéral encouragent la transition vers des véhicules entièrement électriques avec des incitations telles que des allégements fiscaux.

Le transport est responsable de 25 % des émissions de carbone provenant de l’activité humaine dans le monde, selon les estimations de l’International Council on Clean Transportation, une organisation à but non lucratif.