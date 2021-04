Dans son dernier classement, Parrot a rapporté que la part de Netflix dans la demande totale – une mesure de la popularité de ses émissions – était légèrement supérieure à 50% pour les trois premiers mois de l’année, contre 54% il y a un an et 65% dans le premier. trimestre de 2019.

Mais ses principaux concurrents – Disney +, HBO Max, Paramount + et AppleTV +, ainsi que les streamers de la vieille garde Amazon Prime Video et Hulu – ont réduit la part d’attention des téléspectateurs de Netflix.

L’année dernière, au cours de la même période, alors que la pandémie était en cours, la société a ajouté un record de 15,7 millions d’abonnés.

Alors qu’une grande partie du monde était bloquée, les gens se sont tournés vers les écrans pour passer les heures. Netflix a enregistré une augmentation des nouvelles inscriptions, conduisant à une année record de près de 37 millions de clients supplémentaires. Il est peu probable que la société répète cette performance pour 2021, alors que les restaurants, les magasins, les théâtres et les stades de sport commencent à s’ouvrir à pleine capacité dans tout le pays.

Mais Netflix est une entreprise internationale. La majorité de ses revenus proviennent désormais de l’étranger, et elle a mis sa croissance future en banque sur les marchés émergents tels que l’Inde et l’Amérique latine. Ces régions ont connu de récentes flambées de cas de coronavirus, provoquant de nouveaux verrouillages. La majeure partie du monde, y compris l’Europe, n’a pas vacciné ses citoyens aussi rapidement que les États-Unis.

Netflix dépense toujours beaucoup. Il a dépensé 465 millions de dollars pour acheter deux suites du polar à succès «Knives Out», un prix 50% plus élevé que les recettes brutes du premier film. C’est aussi 10 fois ce que coûte le film à produire. Hollywood s’illumina de bavardages. Netflix a-t-il surpayé?

Le réalisateur du film, Rian Johnson, a eu l’idée du film, et lui et son partenaire de production contrôlent les droits. L’accord lucratif est conforme à la fréquentation coûteuse de Netflix avec les créateurs hollywoodiens. Il a des accords à neuf chiffres avec des producteurs de télévision prolifiques, dont Mme Rhimes et Ryan Murphy, ainsi que l’acteur-producteur Adam Sandler. M. Johnson pourrait rejoindre leurs rangs en créant des séries et des films supplémentaires pour la société.

Malgré la volonté de Netflix de posséder son propre contenu, il a récemment conclu un accord de distribution avec Sony Pictures Entertainment, le dernier grand studio hollywoodien non lié à une entreprise de streaming. Netflix aura les droits sur certaines franchises Marvel, y compris le «Spider-Man» contrôlé par Sony, et plusieurs ramifications basées sur le personnage.

La société a déclaré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires de 7,16 milliards de dollars pour le premier trimestre. Les investisseurs recherchaient un bénéfice de 1,3 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires de 7,1 milliards de dollars.