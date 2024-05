La domination de Manchester City déforme la fandom du football

Ainsi, le 14 mai 2024, le football moderne de Premier League a atteint sa prochaine étape logique : les supporters de Tottenham Hotspur s’enracinent contre leur équipe face à Manchester City parce qu’ils préfèrent perdre plutôt que de voir leur rival Arsenal remporter le titre.

Tout d’abord, il ne s’agit en aucun cas d’une critique envers les fans qui ont choisi de faire ça. Cela relève entièrement de leur choix et quiconque suggère ce qu’ils ont fait est irrationnel : eh bien, avez-vous rencontré un fan de football ? Il y a aussi une certaine mesure dans laquelle cela se serait produit à n’importe quelle époque étant donné à quel point la schadenfreude a toujours été intrinsèque à l’expérience des fans de football.

Mais même si une grande partie des discussions sur ce sujet avant le match étaient centrées sur le bien et le mal de vouloir que votre équipe perde, cela manquait peut-être un peu de l’essentiel.

Plutôt que de dire aux fans ce qu’ils ressentent, nous devrions peut-être réfléchir à la façon dont nous nous sommes retrouvés dans une situation où célébrer le malheur des rivaux est à peu près le maximum auquel la plupart des fans des équipes peuvent aspirer chaque saison. Oui, se moquer de ses rivaux a toujours été un élément important du métier de supporter de football, mais cela devient un problème lorsque c’est à peu près le seul aspect du métier de supporter de football.

ALLER PLUS LOIN Quand les supporters veulent perdre : « Chaque fois que nous attaquons, nous huons nos propres joueurs »

City, encouragé par ses propres fans et par de nombreux fans des Spurs, a battu Tottenham 2-0 lors du match de mardi. Ils remporteront probablement leur quatrième titre consécutif en Premier League dimanche. Aucune équipe dans l’histoire du football anglais n’a remporté quatre titres consécutifs.

Il s’agit d’une période de domination sans précédent et, dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les supporters d’autres clubs doivent trouver leur plaisir par tous les moyens possibles.

Et il ne s’agit pas seulement de la Premier League : City a également tendance à s’emparer des coupes nationales. Au cours de la dernière décennie, seuls sept clubs anglais ont remporté un trophée majeur (la Premier League, les coupes nationales ou l’une des trois coupes européennes). Au cours de la décennie précédente (2005 à 2014), ce nombre était de 10. Il était également de 10 de 1995 à 2004 et de 13 de 1985 à 1994.

Essentiellement, il devient de plus en plus difficile pour les clubs non-élites de gagner quoi que ce soit, sans parler de la Premier League. Mais une mention honorable pour Watford, qui a presque ajouté à ce total de sept lorsqu’ils ont atteint la finale de la FA Cup en 2019… une finale qu’ils ont perdue 6-0 contre Manchester City.



Ruben Dias de Manchester City fait la fête avec son coéquipier Stefan Ortega à la fin du match de mardi (Justin Setterfield/Getty Images)

Les Spurs, un club bien plus grand que Watford et membre des « Big Six » de la Premier League, n’ont pas remporté de trophée depuis 16 ans. On ne peut pas blâmer City pour cela – ils ne sont devenus une force majeure que quelques années plus tard – mais c’était le contexte de la situation étrange qui s’est développée avant le match de mardi et s’est ensuite envenimée pendant celui-ci.

L’entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, était irrité par le discours d’avant-match, affirmant qu’il ne comprendrait jamais que votre équipe ne gagne pas, et il en était furieux après.

« Bien sûr que oui », a répondu Postecoglou lorsqu’on lui a demandé si l’atmosphère étrange et tamisée avait affecté les joueurs contre City. « C’est comme ça. Je ne peux pas dicter ce que font les gens. Ils sont autorisés à s’exprimer comme ils le souhaitent. Mais oui, quand nous gagnons tardivement dans un match, c’est parce que le public nous a aidé.

Les supporters des Spurs n’étaient pas hostiles envers leur propre équipe et beaucoup applaudissaient comme d’habitude, mais c’était une atmosphère très différente d’un grand match standard et les buts de City étaient suivis de chants sur Arsenal.

Un petit nombre de supporters ont célébré le « Poznan » de City après avoir pris les devants et quelques-uns portaient le vieux maillot bleu clair de Tottenham pour montrer où se trouvait leur loyauté. Des séquences vidéo ont été diffusées montrant Postecoglou se disputant avec un supporter mardi soir, qui, dit-on, célébrait l’un des buts de City. Samedi, au retour de la victoire 2-1 contre Burnley, certains supporters des Spurs chantaient l’hymne de City, « Blue Moon ».

Le plus étrange dans tout cela n’est pas à quel point les fans des Spurs voulaient se réjouir du malheur d’Arsenal – c’est tout à fait normal – mais à quel point City engendre peu de sentiments chez les fans rivaux. En tant qu’équipe dominante du football anglais, on pourrait s’attendre à ce qu’elle évoque un mélange de haine et d’admiration réticente. Comme Manchester United et Liverpool l’ont fait autrefois. Au lieu de cela, il y a généralement un engourdissement envers City ou, souvent, une appréciation du rôle utile qu’ils jouent en refusant les équipes qui intéressent réellement les fans des clubs rivaux.

Quand on prend du recul, la situation est étrange. Une ligue qui se targue de sa compétitivité aura presque certainement, d’ici dimanche, été remportée par la même équipe au cours des quatre dernières années et six des sept dernières. Oh, et cette même équipe fait face à 115 accusations pour violations présumées des règles de la Premier League (ce qu’elles nient).

Mais cette équipe est-elle détestée, voire détestée ? Non, pas vraiment. Personne n’a vraiment l’énergie ou ne peut concevoir une alternative. City remportant la ligue, c’est juste ce qui se produit. S’en soucier équivaudrait à s’agacer de la couleur du ciel, ou à se plaindre du fait qu’il n’y a que sept jours dans la semaine.



Les joueurs de Tottenham montrent leur frustration lors de leur défaite 2-0 contre City (Justin Setterfield/Getty Images)

C’est une situation tellement bizarre que, inévitablement, il y aura des dommages collatéraux de temps en temps pour les personnes qui débutent dans ce domaine. Comme Postecoglou mardi, qui était furieux de ce qu’il perçoit comme une mentalité paroissiale et mesquine de ceux à l’intérieur et à l’extérieur du club qui favorisaient l’auto-sabotage plutôt que le progrès contre City.

« Je pense que les dernières 48 heures m’ont révélé que les fondations sont assez fragiles, mon pote », a-t-il déclaré, avant d’ajouter avec insistance : « Ce que les autres, ce qu’ils veulent ressentir et quelles sont leurs priorités, n’a aucun intérêt pour eux. moi. »

Postecoglou cherche désespérément à rivaliser avec City, mais avec Pep Guardiola aux commandes et la propriété actuelle en place, est-ce réaliste ? Comme Arsenal et Liverpool l’ont découvert, vous pouvez faire toutes les bonnes choses et vous échouerez presque toujours. Le sentiment général est donc de foncer, mais en attendant, les supporters de la plupart des clubs prennent leur pied quand ils le peuvent.

Le psychodrame de la rivalité locale a presque oublié que les Spurs auraient eu de bonnes chances de se qualifier pour la Ligue des champions s’ils avaient battu City mardi soir. Mais même cette perspective a laissé de nombreux fans froids au cours des derniers mois, beaucoup estimant qu’il ne sert à rien de se qualifier pour une compétition que l’on n’a aucune réelle chance de gagner.

Et voilà pour la dernière journée de la saison de Premier League, qui sera naturellement médiatisée, même si tout le monde sait que les chances d’un drame sont minimes.

Il y a eu de véritables rires dans la salle de presse mardi soir lorsque Sky Sports a tenté de mettre en avant la dernière série de matchs et le potentiel d’une fin passionnante. City a perdu pour la dernière fois en championnat en décembre et, mis à part les matchs contre ses rivaux au titre Arsenal et Liverpool, a perdu deux points en Premier League en 2024.

Leur quatrième titre record sera largement accueilli avec indifférence par le reste du pays. Mis à part le soulagement que ressentent les fans des Spurs qu’Arsenal n’ait pas remporté le titre ; exactement ce qu’Everton et d’autres supporters ont ressenti il ​​y a deux ans lorsque Liverpool a été refusé par City lors de la dernière journée.

Ces émotions sont à peu près aussi bonnes que pour la plupart des supporters en 2024 et même si, dans une certaine mesure, cela a toujours été ainsi, cela n’a jamais vraiment été comme ça.

(Photo du haut : Julian Finney/Getty Images)