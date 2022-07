La domination de l’Ouest touche à sa fin, selon l’ancien Premier ministre britannique

Le monde va être “au moins bipolaire et peut-être multipolaire”, selon Tony Blair

Pour la première fois dans l’histoire moderne, l’Est peut être sur un pied d’égalité avec l’Ouest, alors que la domination mondiale des États-Unis et de ses alliés touche à sa fin, a déclaré l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

En raison des effets de la pandémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine, “pour une grande partie de la population occidentale, le niveau de vie stagne”, Blair a noté dans sa conférence annuelle à la Fondation Ditchley samedi.

« La politique occidentale est en ébullition – plus partisane, laide, improductive ; et alimentée par les médias sociaux », qui affecte à la fois les affaires intérieures et internationales, a déclaré Blair, affirmant que l’opération militaire russe en Ukraine « devrait devenir un pivot pour relancer notre [Western] sens de la mission.

Cependant, selon l’homme de 69 ans, qui a dirigé le gouvernement britannique de 1997 à 2007, “Le plus grand changement géopolitique de ce siècle viendra de la Chine et non de la Russie.”

« Nous arrivons à la fin de la domination politique et économique occidentale. Le monde va être au moins bipolaire et peut-être multipolaire », il a prédit.

la Chine, qui est “déjà la deuxième superpuissance mondiale”, rivalisera avec l’Occident “pas seulement pour le pouvoir mais contre notre système, notre façon de gouverner et de vivre”, a mis en garde le politicien travailliste. Pékin « ne sera pas seul. Il aura des alliés. La Russie maintenant à coup sûr. Peut-être l’Iran.

“C’est la première fois dans l’histoire moderne que l’Orient peut être sur un pied d’égalité avec l’Occident”, il ajouta.

L’ancien Premier ministre a déclaré que les événements en Ukraine avaient clairement montré à l’Occident « ne peut pas compter sur les dirigeants chinois pour se comporter d’une manière que nous considérerions comme rationnelle. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas à court terme que la Chine tenterait de prendre [the self-governed island of] Taïwan par la force. Mais nous ne pouvons pas fonder notre politique sur la certitude que ce ne sera pas le cas.

Afin de rester pertinent dans le nouvel environnement, l’Occident doit développer une stratégie commune, « poursuivie avec coordination, engagement et compétence », avec des dépenses de défense plus élevées pour “maintenir la supériorité militaire” tout en élargissant soi-disant “douce puissance” en établissant des liens avec les pays en développement, a conclu Blair.