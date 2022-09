La domination de la Premier League se manifeste une fois de plus dans les dépenses du mercato d’été

Vous avez peut-être vu le chiffre global: les clubs de Premier League ont dépensé environ 1,9 milliard de livres sterling (2,23 milliards de dollars, 2,24 milliards d’euros) au cours de la fenêtre de transfert d’été 2022, pulvérisant la marque précédente de 1,4 milliard de livres sterling, fixée en 2017. En d’autres termes, le 20 Les clubs anglais de haut niveau ont dépensé plus que tous les clubs de la Liga espagnole, de la Serie A italienne et de la Bundesliga allemande combiné.

Eh bien, mettez ces chiffres de côté car ils ne signifient vraiment pas grand-chose, peu importe la fréquence à laquelle ils sont évoqués dans les médias.

Il suffit d’avoir fait des études primaires pour comprendre que si je vous vends un vélo à 50 $ et que vous me vendez un scooter à 50 $, alors presto! — Notre dépense totale est de 100 $, mais nous avons tous les deux atteint le seuil de rentabilité. Toutes les dépenses totales vous indiquent le volume, et pourquoi le commentateur continue de prêter attention à ce chiffre reste un mystère.

Un chiffre beaucoup plus pertinent ici est dépenses nettes: combien d’argent vous déboursez en frais de transfert pour acquérir des joueurs, moins combien vous recevez pour le transfert de joueurs vers d’autres clubs. Au contraire, cela va encore plus loin pour souligner le muscle économique des clubs de Premier League par rapport au reste du continent.

Premier League anglaise An Dépenses d’été Dépenses nettes 2022 2,237 milliards d’euros -1,352 Md€ 2021 1,337 Md€ -486 M€ 2020 1,449 Md€ -1,012 Md€ 2019 1,543 Md€ -674,8 M€ 2018 1,446 Md€ -1,009 Md€

Nous utiliserons l’euro pour le reste du parcours, car c’est la devise utilisée dans quatre des cinq ligues européennes du Big Five et c’est la devise que les clubs de Premier League utilisent la plupart du temps pour acquérir des joueurs étrangers. (Notez que j’utilise ici les chiffres de Transfermarkt : ils ne sont pas évangéliques, s’appuyant comme ils le font sur les rapports des médias et les informations publiques, mais ils sont aussi précis qu’il en existe dans la sphère publique.)

Bundesliga allemande An Dépenses d’été Dépenses nettes 2022 484 M€ +44,6 M€ 2021 425 M€ +27,4€ 2020 337 M€ -6,7 M€ 2019 748 M€ -161 M€ 2018 483 M€ +1,7 M€

Les chiffres sont ahurissants.

Les dépenses nettes combinées de la Premier League cet été étaient de 1,355 milliard d’euros, contre 486 millions d’euros l’été dernier. C’est la troisième fois que la Premier League franchit la barre du milliard d’euros au cours des cinq dernières fenêtres de transfert estivales. La dépense nette la plus élevée jamais atteinte par une autre ligue au cours de cette période a été la Serie A de 351,6 millions d’euros déboursée en 2019.

Liga espagnole An Dépenses d’été Dépenses nettes 2022 505 M€ -52,4 M€ 2021 301 M€ -51,5 M€ 2020 389 M€ +160,2 M€ 2019 1,376 Md€ -347,6 M€ 2018 936,8 M€ -160 M€

Là où le total devient encore plus frappant, c’est lorsque vous comparez l’élite anglaise aux autres ligues majeures européennes. LaLiga a enregistré la deuxième dépense nette la plus élevée à 52,4 millions d’euros (rendue possible par les “leviers économiques” de Joan Laporta qui ont permis la frénésie de dépenses nettes de Barcelone de 115 millions d’euros). La Serie A a essentiellement atteint le seuil de rentabilité avec une dépense nette de 3,9 millions d’euros, tandis que la Bundesliga et la Ligue 1 ont en fait enregistré une dépense nette positive de 44,6 millions d’euros et 40,6 millions d’euros respectivement.

Série A italienne An Dépenses d’été Dépenses nettes 2022 749,2 M€ -3,9 M€ 2021 622,9 M€ -52,5 M€ 2020 877,7 M€ -149,4 M€ 2019 1,225 Md€ -351,6 M€ 2018 1,206 Md€ -322,5 M€

Classez les 15 clubs les plus dépensiers d’Europe et vous remarquerez que 11 d’entre eux, dont les six premiers, Chelsea, Manchester United, West Ham United, Nottingham Forest, Newcastle United et Tottenham Hotspur, sont issus de la Premier League. .

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Ligue 1 française An Dépenses d’été Dépenses nettes 2022 558 M€ +40,6 M€ 2021 401 M€ -27,5 M€ 2020 448,3 M€ -71,4 M€ 2019 713,4 M€ -151,2 M€ 2018 636,5 M€ +297,7 M€

La Premier League bénéficie d’un accord massif sur les droits de télévision nationaux – d’une valeur d’environ 2 milliards d’euros par an, soit bien plus que les 1,5 milliard d’euros de la Liga, les 1,1 milliard d’euros de la Bundesliga et les 930 millions d’euros de la Serie A – mais la vraie différence réside dans la valeur de l’outre-mer. droits, où la Premier League s’attend à obtenir quelque 2 milliards d’euros par saison au cours des trois prochaines années, tandis que les autres ligues n’en recevront qu’une fraction. Ensuite, il y a le fait que la Premier League a la deuxième fréquentation moyenne la plus élevée d’Europe et les prix moyens des billets les plus élevés dans les cinq meilleures ligues du continent, ainsi que le fait que la portée mondiale de la ligue garantit des parrainages mondiaux et des revenus commerciaux au-delà de ce que la concurrence peut rassembler. .

Tout cela a incité un observateur lors du tirage au sort de l’UEFA Champions League la semaine dernière à Istanbul à commenter : “Nous avons déjà une Super League, elle s’appelle la Premier League.” C’est ainsi que vous vous retrouvez dans une situation où Brentford (qui joue dans une boîte à chaussures de 17 250 places dans l’ouest de Londres et n’en est qu’à sa deuxième saison de haut vol) a une dépense nette qui est près d’une fois et demie plus élevée comme le Bayern Munich, vainqueur de 10 titres de champion consécutifs et vainqueur de la Ligue des champions il y a à peine trois ans (qui vend son stade de 75 000 places chaque semaine).

Bien sûr, les frais de transfert ne racontent qu’une partie de l’histoire lorsqu’il s’agit de domination financière : les salaires comptent aussi, tout comme les commissions versées aux intermédiaires pour conclure un accord (surtout lorsqu’il s’agit d’agence libre). Et il y a certainement un élément cyclique dans tout cela. La plupart auraient les champions de Premier League Manchester City, les champions d’Europe le Real Madrid et les finalistes de la Ligue des champions Liverpool comme trois des meilleures équipes du monde, mais les deux premiers ont en fait réalisé un profit dans leurs dépenses de transfert cet été, tandis que les dépenses nettes de Liverpool étaient un montant relativement modeste de 9,6 millions d’euros.

Il y a eu d’autres circonstances exceptionnelles qui ont conduit à la frénésie massive de dépenses nettes de cet été. Manchester United s’est lancé dans une reconstruction avec un nouveau manager, Chelsea et Newcastle sont sous un nouveau propriétaire, tandis que Tottenham a desserré les cordons de la bourse comme jamais auparavant pour le manager Antonio Conte – tout cela a contribué, tout comme le taux de change livre/euro (la livre gagné environ 15 % par rapport à l’euro depuis 2015).

Cela dit, en ce qui concerne les dépenses, en particulier en ce qui concerne les clubs de taille moyenne à petite, il n’y a pas de comparaison : la Premier League éclipse le reste des meilleurs vols européens.