Comme 2020 en général, ce fut une année étrange pour la Serie A. Pour la première fois depuis 2009, les deux clubs milanais sont en tête du classement de la ligue italienne à l’approche de la pause hivernale.

L’Inter Milan a remporté le titre cette saison-là, son rival de la ville, l’AC Milan, le réclamant la campagne suivante. Aucun d’eux ne l’a remporté depuis, dans une domination de neuf ans de la Serie A par la Juventus, mais Milan termine l’année avec un point d’avance sur l’Inter, deuxième.

La Juventus se retrouve inhabituellement sixième, devançant Milan par 10 points, bien qu’ayant joué un match de moins. Milan ne peut pas tout à fait revendiquer le titre symbolique de « Champion d’hiver », car cela revient au sommet de l’équipe de Serie A à mi-parcours. La saison ayant commencé plus tard que d’habitude en raison des effets de la coronavirus pandémie lors de la dernière campagne, seuls 14 des 19 tours composant la première moitié de la saison ont été joués.

La saison de Serie A reprendra le 3 janvier. Voici ce que nous avons appris jusqu’à présent:

MESMÉRISER MILAN

Quelle différence fait une année.

Milan a récolté 34 points lors de ses 14 premiers matches de championnat, soit exactement le double du nombre qu’il avait au même stade l’an dernier. C’est également la seule équipe invaincue dans les cinq meilleures ligues européennes, avec 10 victoires et quatre nuls et est à portée de main d’un record.

Milan n’est que la deuxième équipe de ces cinq ligues à avoir marqué au moins deux buts en plus de 15 matches successifs remontant à la saison dernière. Les Rossoneri l’ont fait en 16 et se rapprochent du record de Barcelone de 18, établi en 1948. La principale différence entre cette année et la dernière est que Milan a maintenant l’attaquant Zlatan Ibrahimovic.

L’équipe était 12e lorsque Ibrahimovic est revenu au club en janvier, huit ans après son départ et celui des autres a déclenché une spirale de déclin. Ibrahimovic a contribué à transformer le club non seulement avec ses buts sur le terrain, mais aussi ses qualités de leadership.

Ibrahimovic, 39 ans, a disputé moins de la moitié des matches de son équipe cette saison car il a été mis à l’écart avec le coronavirus et les blessures. Il a néanmoins réussi à marquer 10 buts en six matches de championnat. Ibrahimovic a également aidé l’entraîneur Stefano Pioli à faire ressortir le meilleur des jeunes joueurs de Milan. L’équipe de Milan est si jeune que cette saison, elle a aligné les deux plus jeunes formations de départ de la Serie A depuis au moins 2004-05, lorsque le fournisseur de statistiques Opta a commencé à collecter ces données.

« Pioli m’a dit que là-bas (en Suède) j’avais deux enfants mais qu’ici j’en ai 25 et qu’ils ont besoin de moi », a déclaré Ibrahimovic dans une récente interview, lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé aller dans sa Suède natale après avoir été blessé. Ibrahimovic a également inculqué à ses coéquipiers une mentalité de ne jamais abandonner et cela était clairement évident mercredi lorsque Theo Hernndez a marqué dans le temps d’arrêt pour assurer une victoire 3-2 sur la Lazio et assurer que Milan se dirige vers la trêve hivernale au-dessus de l’Inter.

Si la fin de l’année en haut du tableau n’est peut-être que symbolique, son importance pour les joueurs a été clairement montrée par leurs célébrations sauvages. Cela compte tout autant pour leurs supporters, car environ 500 d’entre eux ont accueilli le bus de l’équipe au stade, lançant des fusées éclairantes et scandant leur soutien, les spectateurs étant toujours interdits de stades en Italie en raison de la pandémie.

FLAILING JUVE

Les choses ne vont pas se passer à la Juventus pour le nouvel entraîneur Andrea Pirlo. Pirlo a été chargé de transformer la Juventus en une équipe plus attrayante et de mettre fin à l’attente d’un quart de siècle du club pour le succès de la Ligue des champions, bien qu’il s’agisse de son tout premier poste d’entraîneur.

Mais les Bianconeri hésitent en Serie A, qu’ils dominent depuis neuf saisons. Sous le Pirlo, âgé de 41 ans, la Juventus connaît l’un de ses pires départs depuis 2010 et est 11 points plus mal lotie qu’elle ne l’était après 13 matches la saison dernière avec son prédécesseur Maurizio Sarri.

Le problème de la Juventus est de dessiner des matchs qu’elle aurait gagnés auparavant. L’équipe de Pirlo a déjà dessiné six de ses matches de plus qu’au cours de l’une des huit dernières saisons, à l’exception de 2014-15.La Juventus semble également être devenue trop dépendante de Cristiano Ronaldo et se débat lorsque son attaquant vedette a une performance inhabituellement inférieure à la normale. Ronaldo et ses coéquipiers ont terminé l’année avec ce que le capitaine de la Juventus, Leonardo Bonucci, a qualifié de pire performance de la saison de l’équipe, perdant 3-0 à domicile face à la Fiorentina, menacée de relégation.

C’était la première fois qu’une équipe italienne gagnait par au moins trois buts au stade de la Juve, dans lequel elle a emménagé en 2011 Une grande partie du sort de la Juve et potentiellement de Pirlo pourrait être décidée le mois prochain lorsqu’elle se rendra à San Siro deux fois en l’espace de 11 jours. pour les matches de championnat clés contre Milan et l’Inter. IN-FORM INTER L’équipe la plus susceptible de refuser à Milan le titre de Serie A semble être son rival acharné, l’Inter.

L’Inter a régulièrement terminé dans le top quatre de la Serie A au cours des dernières saisons, tandis que Milan n’a pas terminé plus haut que la cinquième du championnat depuis 2013. L’Inter a tranquillement continué à accumuler les victoires et est sur une séquence de sept victoires successives en championnat.

L’Inter a terminé la saison dernière juste un point derrière la Juventus dans ce qui était la plus petite marge de victoire des Bianconeri cette décennie. L’entraîneur Antonio Conte a commencé l’ère de domination sans précédent de la Juve et pourrait être l’homme pour y mettre fin. Beaucoup dépendra de la capacité de l’Inter à éviter ce qui est devenu une crise de mi-saison désormais traditionnelle.

Le derby de Milan est prévu le 21 février.