La domination de la Géorgie se poursuit : derrière le nombre de victoires contre l’Arkansas, Vanderbilt

Le rythme continue pour la Géorgie.

Les Bulldogs n ° 2 ont accueilli l’Arkansas n ° 8 au stade de Sanford et, pour le deuxième match consécutif, ont tenu un adversaire SEC sans but dans une victoire de 37-0.

La Géorgie n’est peut-être pas le champion national en titre, mais les Bulldogs prétendent être n ° 1. Ils sont la première équipe SEC depuis le Crimson Tide 2018 à blanchir les ennemis de la conférence lors de matchs consécutifs et la première équipe SEC depuis les Bulldogs de 2011 de maintenir leurs adversaires de conférence à 10 premiers essais ou moins.

Entre la victoire contre Vanderbilt et la victoire de samedi contre l’Arkansas, la Géorgie a battu ses adversaires 99-0.

La victoire contre les Razorbacks a été la dernière démonstration de force de la Géorgie en 2021. Voici un aperçu des chiffres des deux victoires dominantes de la Géorgie.

Effort d’équipe sur le terrain

De nombreuses équipes de haut niveau ont ce joueur hors pair dans le champ arrière qui gère la plupart des courses. La Géorgie n’a pas fonctionné de cette façon.

Les Bulldogs se sont précipités pour plus de 200 verges dans des matchs consécutifs, mais n’ont vu aucun match de 100 verges au sol de la part de joueurs individuels.

Contre Vanderbilt, Zamir White a mené la charge avec 48 verges en neuf courses avec un touché. Il a été limité à seulement 68 verges en 16 courses contre l’Arkansas, bien qu’il ait marqué deux fois. Au lieu de cela, c’est James Cook qui a mené l’attaque précipitée de la Géorgie avec 87 verges en 12 courses contre les Razorbacks.

Dans les deux matchs, il y a eu au moins quatre joueurs avec plus de 30 verges au sol.

Contrôler l’horloge

Cette attaque précipitée a également aidé les Bulldogs à garder le ballon hors des mains de l’Arkansas et de Vanderbilt.

La Géorgie a maintenu la possession pendant 37:16 contre les Commodores, alors qu’elle était en attaque pendant 36:42 contre les Razorbacks.

Cela a été un grand changement pour les Bulldogs, qui avaient auparavant terminé avec l’avantage en temps de possession uniquement contre Clemson, où ils étaient en attaque à 31:29 du match.

Défense de précipitation acharnée

L’Arkansas est entré dans l’affrontement au septième rang du pays pour le total des verges au sol à 1 044. Il y avait eu au moins un joueur qui s’était précipité sur au moins 70 verges à chaque match. Rien de tout cela n’avait d’importance pour la défense géorgienne.

Les Razorbacks ont été limités à seulement 75 verges au sol en 29 courses pour une moyenne de 2,6 verges par course. AJ Green a mené l’équipe avec 28 verges au sol en six courses. KJ Jefferson, le quart-arrière dynamique de l’équipe à double menace, n’a pu rassembler que cinq verges sur huit courses, un sommet pour l’équipe, après être entré dans le match après avoir parcouru 230 verges en 32 courses.

Vanderbilt avait également été confronté à des défis similaires sur le terrain. Les Commodores ont vu Mike Wright se précipiter huit fois pour 41 verges, mais aucun autre joueur n’en a récolté plus de 20 alors que l’équipe a totalisé 53 verges en 28 courses.

C’était le dernier effort défensif de l’une des défenses les plus puissantes du pays. Les Bulldogs sont entrés dans le match avec le septième moins de verges au sol autorisées par match à 69,50, le quatrième plus bas parmi les programmes Power Five.

Jeu de passe tranquille

De haut en bas du score de la boîte, la Géorgie était toujours en avance sur les Razorbacks.

Sauf dans une catégorie : les verges par la passe.

Remplaçant JT Daniels au poste de quart-arrière, Stetson Bennett n’a pas été invité à faire grand-chose en attaque en dehors de la remise du ballon. Alors qu’il était précis, avec sept passes complétées en 11 tentatives, il n’a accumulé que 72 verges par la passe et n’a pas lancé de touché.

Il s’agissait d’un changement par rapport au match de la semaine précédente où Bennett menait l’équipe avec 151 verges par la passe sur 11 des 15 passes contre Vanderbilt. Il a réussi un touché par la passe et un choix dans ce match, tandis que Daniels a lancé deux passes de touché, aucun revirement et 129 verges sur 9 passes sur 10.

Bennett a perdu le rôle de titulaire contre Daniels en 2020 après une période difficile au milieu de la saison, et lorsqu’il était sur le terrain, Daniels ressemblait au passeur le plus fiable.