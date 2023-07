La domination de Carli Lloyd en Coupe du monde : en chiffres

134 – Lloyd a trouvé le fond du filet 128 fois, faisant d’elle la milieu de terrain offensive la plus performante de l’histoire de l’USWNT. Elle est également troisième sur la liste des buteurs de tous les temps de l’USWNT derrière Mia Hamm (158) et Abby Wambach (184).

38 – Lloyd a dépassé Kristine Lily en tant que joueuse la plus âgée à marquer pour les États-Unis en 2021 à 38 ans et 332 jours.

16 — Il n’a fallu que 16 minutes à Lloyd pour inscrire son tour du chapeau lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2015, qui est la plus rapide de l’histoire du tournoi, masculin ou féminin. Elle a également été la première joueuse à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde; Le Français Kylian Mbappe est devenu le deuxième en 2022.

6 – Avec quatre buts lors de la Coupe du monde féminine 2015 et deux buts lors de la Coupe du monde féminine 2019, Lloyd a établi un nouveau record du plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un but lors du tournoi.