Pékin a soigneusement cherché à accroître son influence en Amérique latine et, selon les observateurs, à faire avancer ses objectifs géopolitiques. Depuis des décennies, la Chine investit dans la région et noue des relations étroites avec les politiciens de régimes non démocratiques qui prennent des décisions au profit du géant asiatique non seulement économiquement et commercialement, mais aussi politiquement.

Lundi, le secrétaire d’État Anthony Blinken est venu rencontrer des dirigeants mexicains, dont le président Andrés Manuel López Obrador. Le dialogue économique de haut niveau entre les États-Unis et le Mexique, qui vise à favoriser, entre autres, la prospérité régionale, a fait l’objet de discussions.

Bien qu’elle ne soit pas mentionnée publiquement, la Chine était probablement dans l’esprit de Blinken et de ses collègues. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Mexique après les États-Unis, la troisième destination des exportations et le deuxième fournisseur des importations mexicaines. En 2021, le commerce bilatéral s’élevait à 110,27 milliards de dollars.

La domination de la Chine dans la région progresse avec de nouvelles stratégies qui vont bien au-delà de l’influence économique pour englober les domaines politique, militaire, sécuritaire et même technologique.

“Lorsque les experts parlent de l’influence de la Chine en Amérique latine, ils se concentrent principalement sur leur influence économique. Les plus de 153 milliards de dollars d’investissements depuis 2005 et plus de 140 milliards de dollars de prêts. Bien que cela soit important, il est plus important de comprendre comment la Chine a a tiré parti de cette influence économique pour obtenir un avantage militaire, de renseignement et géopolitique en Amérique latine et dans les Caraïbes, tournant la région vers l’autoritarisme », a déclaré Joseph Humire, directeur exécutif du Center for a Secure Free Society, à Fox News Digital.

Les experts s’inquiètent du fait que l’influence croissante de la Chine pourrait signifier une nouvelle perte des intérêts américains dans la région, en particulier à un moment où la plupart des gouvernements de gauche sont plus pro-chinois que pro-américains.

Les observateurs affirment que les dirigeants chinois ont créé une dépendance pour maintenir leur domination et faire avancer leurs intérêts quel que soit le gouvernement au pouvoir sur tout le continent, en particulier en ce qui concerne certains des pays les plus grands et les plus influents de la région.

« Dans le cas du Brésil comme de l’Argentine, la Chine est devenue le principal client des matières premières agricoles produites par ces pays importants. Dans le cas du Brésil, la Chine est la destination de 40 % des exportations agroalimentaires brésiliennes. Avec ce pouvoir, Pékin utilise la dépendance vis-à-vis des marchés chinois pour exercer une pression négative lorsque ses intérêts sont menacés ou simplement critiqués”, explique l’expert, chercheur et auteur brésilien Leonardo Coutinho.

Les experts ont averti que les États-Unis ne devraient pas seulement s’inquiéter, mais aussi prendre des mesures immédiates pour rivaliser sur le même terrain car ils représentent leur propre hémisphère où ils doivent agir stratégiquement avant que la Chine ne s’enracine davantage. Bien que la Chine ait construit une grande influence économique, elle n’a plus la même capacité d’investir et de prêter aux pays qu’avant lorsque les matières premières étaient élevées, ce qu’ils ont eux-mêmes manipulé.

“La Chine a déjà plus de 40 projets portuaires en cours en Amérique latine, des télécommunications établies via Huawei ou ZTE, sans parler de la popularité croissante de son application de médias sociaux Tik Tok. Pour de nombreux Latino-Américains, il s’agit d’une activité commerciale normale, mais ils sont être trompé parce que sous la surface se trouve un effort pour accroître le contrôle social des Latino-Américains », prévient Humire.

Humire a poursuivi “par exemple, lorsque la Federal Communications Commission des États-Unis a déclaré, plus tôt cette année, que” Tik Tok fonctionne comme un outil de surveillance sophistiqué qui récolte de grandes quantités de données personnelles et sensibles “. Ce genre de faits est souvent perdu pour les Latino-Américains et le gouvernement chinois en profite avec la désinformation et la tromperie au plus haut niveau.”

Le COVID-19 est devenu une opportunité pour la Chine de faire avancer agressivement son programme. Coutinho souligne que “l’urgence sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19 a clairement montré comment la Chine utiliserait ce pouvoir comme instrument de chantage. Un saut significatif par rapport au soft power exercé dans le passé (avec l’installation d’écoles de langues et de publireportages dans les principaux journaux brésiliens) à la plus pure diplomatie du “loup guerrier”, comme on a appelé le modèle d’action agressif des ambassadeurs et diplomates chinois”.

Il a expliqué que « cela a été possible car, entre soft power et diplomatie du « loup guerrier », la Chine a exercé une stratégie silencieuse et compétente de pouvoir tranchant. , des bourses et des fonds publicitaires, ont formé une chorale pour défendre les intérêts chinois dans la région. »

“Au Brésil et au Chili, par exemple, les Chinois ont réussi à profiter de la panique pendant la pandémie pour vendre des millions et des millions de doses de leurs vaccins, même s’ils n’ont jamais (jusqu’à aujourd’hui, il convient de le noter) été testés de manière approfondie ou Il y a eu un silence collectif sur la précarité du processus, et les détracteurs ont été punis. Au Brésil, un chancelier a même été licencié pour avoir critiqué le manque de démocratie en Chine, ce que l’ambassade de Chine a fait comprendre à la société pouvait nuire aux relations entre les les deux pays.”

Il dit qu’un autre pays sous influence chinoise est l’Argentine. “L’un des cas les plus symboliques est celui de la cession par l’Argentine d’une partie de son territoire pour que les Chinois puissent construire une station de réception de signaux satellites, qui, bien qu’officiellement à usage civil, est administrée par l’armée chinoise, et les Argentins se voient refuser accéder.”

Un exemple de jusqu’où les dirigeants chinois sont prêts à aller lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent s’est produit au Paraguay où « le gouvernement local a subi des représailles de la part des Chinois, qui ont refusé de vendre des fournitures médicales et ont saboté les exportations de vaccins parce que le pays sud-américain reconnaît Taïwan comme un pays. Pékin a conditionné la fin du blocus à la rupture des relations du Paraguay avec Taïwan. Le Paraguay ne change pas cette position”, a déclaré Coutinho.

Humire prévient que les États-Unis devraient être très préoccupés par la perte de liberté dans l’hémisphère occidental et le rôle joué par la Chine qui, selon lui, est essentiel. “Au-delà de son influence économique, la Chine construit une influence autoritaire en Amérique latine et sa clé du succès est de soutenir les dirigeants autocratiques les plus brutaux de la région. C’est pourquoi, depuis 20 ans, plus de 75% des crédits que la République populaire de la Chine a fourni à l’Amérique latine, est allé aux quatre régimes les plus autocratiques : Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie ».