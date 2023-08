La domination chinoise sur les terres rares rend les chaînes d’approvisionnement américaines vulnérables

Katherine Tai, représentante au commerce des États-Unis, s’exprime lors de l’audition du Comité sénatorial des finances sur le programme de politique commerciale du président pour 2023 au Capitole des États-Unis le 23 mars 2023 à Washington, DC. Service de presse chinois | Service de presse chinois | Getty Images

La domination de la Chine dans le domaine des terres rares rend les chaînes d’approvisionnement américaines vulnérables, a déclaré samedi la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, dans une interview exclusive avec Martin Soong de CNBC. Les métaux des terres rares sont utilisés dans des produits de haute technologie tels que les moteurs de voitures électriques. Au fil des décennies, la Chine a renforcé sa capacité à traiter les métaux, ce qui lui confère un énorme pouvoir de fixation des prix sur un marché mondial critique. « Ce sur quoi je veux attirer votre attention, ce n’est pas seulement les vulnérabilités autour des investissements chinois. [overseas]mais le fait que la position dominante de la Chine sur le marché mondial soit désormais en [rare earths] signifie qu’il est capable d’ouvrir et de fermer le robinet », a déclaré Tai. « Et jusqu’à ce que nous soyons en mesure d’accéder à des chaînes d’approvisionnement supplémentaires et de les créer, nous resterons entièrement vulnérables à cet effet de levier », a déclaré le représentant américain au commerce. Tai s’exprimait à New Delhi, en Inde, en marge du B20, le forum officiel de dialogue commercial du G20. Tai a souligné qu’il y a environ dix ans, la Chine avait augmenté les prix des terres rares à un tel niveau que certaines mines américaines ont pu à nouveau opérer dans ce secteur, pour ensuite devoir fermer leurs portes une fois que la Chine a réduit les prix. Les États-Unis détenaient une participation majoritaire sur le marché des métaux des terres rares avant les années 1980. Mais la baisse des coûts de main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que la moindre pression sur les normes environnementales, ont contribué à faire quitter les États-Unis à l’industrie des terres rares.

Pendant ce temps, Pékin soutenait l’industrie. « L’avantage en termes de domination chinoise n’est pas nécessairement un avantage naturel », a déclaré Tai. « Ce n’est pas qu’ils possèdent davantage de terres rares, mais ils ont été capables de mener des politiques industrielles et commerciales coordonnées qui leur ont permis d’accaparer le marché. » Le gouvernement chinois établit des plans économiques au moins tous les cinq ans, avec certains objectifs – tels que renforcer l’autosuffisance technologique et atteindre la neutralité carbone – fixés des années plus tôt. Même s’il n’est pas garanti qu’une telle planification descendante donne des résultats, l’industrie de la voiture électrique est devenue un exemple de cas où l’industrie chinoise a réussi à conquérir une part de marché significative tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris le produit final. Le niveau de dépendance des États-Unis à l’égard de l’industrie manufacturière basée en Chine est apparu au premier plan sous l’administration Trump et s’est accéléré lorsque la pandémie de Covid-19 en 2020 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’administration Biden a annoncé des initiatives de plusieurs milliards de dollars pour encourager les entreprises à développer et fabriquer des technologies critiques aux États-Unis. « Où nous en sommes aujourd’hui en termes de chaînes d’approvisionnement, ce n’est pas là où nous voulons être », a déclaré Tai à CNBC samedi. « Nous savons que nous sommes vulnérables. Là où nous voulons être, c’est dans un endroit où nos chaînes d’approvisionnement sont plus diversifiées, où nous avons plus confiance en elles, où nous avons simplement plus d’options. »

Dans le cas des terres rares, Tai a souligné que la Chine détient un monopole sur le marché mondial. Elle a noté que dans le cas de la production australienne de lithium, la Chine est également le seul acheteur, ce qui donne à Pékin un autre point de levier sur le marché. Bien que le lithium soit un composant clé des batteries des voitures électriques, il ne fait pas partie des 17 métaux scientifiquement classés comme terres rares. Cette année, les responsables des gouvernements américains et européens ont parlé de réduire les risques ou de réduire le niveau de dépendance à l’égard de la seule Chine. Dans un discours prononcé devant les chefs d’entreprise du monde entier en juin, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que la réduction des risques était une fausse proposition car les intérêts économiques mondiaux sont étroitement liés.

Accord commercial de « première phase »

Juste avant le début de la pandémie, les États-Unis et la Chine ont signé un accord commercial de « phase un » qui appelait la Chine à augmenter ses achats de produits américains afin de compenser l’énorme déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Lorsqu’on lui a demandé samedi où en était l’accord, Tai a déclaré que les États-Unis étudiaient toujours les lacunes de la Chine dans la réalisation de ces objectifs d’achat. Elle a ajouté qu’un autre aspect de cette discussion était le degré auquel le commerce américain avec la Chine était « déséquilibré ». Les données officielles américaines indiquent le déficit commercial du pays avec la Chine a augmenté de 8,3% à 382,9 milliards de dollars en 2022. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, doit se rendre en Chine de dimanche à mercredi, alors que les voyages officiels américains de haut niveau dans le pays ont repris cet été après une accalmie.

Relations américano-indiennes