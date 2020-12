Un hélicoptère de la police a encerclé le Celtic Park alors que des voitures anti-émeute s’alignaient devant le stade et encerclaient les voitures des joueurs alors que les agents luttaient pour arrêter les fans en colère.

C’était comme une scène d’antan, certainement rien qui aurait dû se produire face à de sévères restrictions sociales pendant une pandémie. Et certainement rien de ce qui s’est passé depuis un certain temps dans un club de football qui a remporté trophée après trophée dans le match écossais dans l’une des périodes les plus réussies de son histoire.

Il ne fallut pas longtemps avant que certains fans du Celtic abattent des barrières et se heurtent à des policiers, dont deux ont été blessés, tandis que d’autres ont lancé ce que la police appelait des projectiles sur les joueurs des équipes sous le choc à la grenade.

C’était dimanche soir et le Celtic venait d’être bouleversé après une défaite 2-0 contre le comté de Ross en Coupe de la Ligue écossaise, mettant fin à une série de 35 victoires dans les tournois de la coupe nationale et c’était la première fois depuis 1958 que l’équipe a été battu lors de quatre matchs consécutifs à domicile.

Neil Lennon, l’entraîneur des Celtics qui était de plus en plus en compétition, n’a pas pu échapper à l’agitation alors qu’il entrait dans sa conférence de presse d’après-match. Les chants sales à Lennon étaient clairement audibles.

Ce n’était pas génial, a déclaré Lennon, mais il y a beaucoup de temps pour inverser la tendance.

Mais Lennon fera bien pour traverser cette crise.

Éliminé de la bataille de la Ligue Europa après seulement quatre des six matches de groupe, 11 points derrière le grand rival Rangers de Glasgow en Premier League écossaise, bien qu’avec deux matchs en main et maintenant hors d’une coupe nationale pour la première fois depuis 2016, ce sont des moments difficiles pour un club de statut Celtics et de domination récente.

Les joueurs des Celtics se sont rendus en Italie mercredi pour un match de Ligue Europa contre l’AC Milan, à la recherche d’une troisième victoire lors de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. La triste série de résultats a débuté le 17 octobre avec une défaite 2-0 à domicile contre les Rangers en championnat dans ce qui a toujours été le plus grand match du football écossais.

D’autant plus cette saison que le Celtic est à la recherche d’un 10e titre consécutif sans précédent qui réduirait l’écart avec les Rangers en termes de victoires au championnat à deux. Il est actuellement 54-51 en faveur des Rangers.

Lennon a reçu mardi un vote de confiance de la part du haut dirigeant du club, Peter Lawwell, qui a déclaré que le manager et l’équipe n’avaient jamais été aussi déterminés à réussir.

Ayant connu un tel succès continu et sans précédent, a déclaré Lawwell, nous avons maintenant besoin de force dans l’adversité.

Et avec le Celtic incapable de continuer en Europe, ayant également été éliminé par l’équipe hongroise Ferencvaros au deuxième tour des qualifications de la Ligue des champions en août, il y a de fortes chances que les résultats nationaux s’améliorent à mesure que l’équipe des Lennons se hisse au sommet. concurrence.

Il est également possible de remporter une quatrième ligue nationale consécutive à trois reprises, la Scottish Cup et la Scottish League Cup si le Celtic battait Hearts lors de la finale du 20 décembre de la Scottish Cup, un match pour le titre organisé à la fin de la saison dernière. n’a pas pu être joué. en raison de l coronavirus épidémie.

Pourtant, le déclin des Celtics tombe indéniablement au milieu du deuxième mandat de Lennon à la tête du club, la plus grande inquiétude parmi les fans étant la montée en puissance de la City of Rangers sous l’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard.

La façon dont les Rangers ont battu le Celtic en octobre a été une véritable révélation, montrant que la moitié bleue de Glasgow serait un challenger persistant au titre cette saison après près d’une décennie dans l’ombre de son rival en raison de problèmes financiers qui ont forcé l’équipe à quitter le bas de la pyramide du football écossais en 2012.

Alors que Gerrard s’avère être une bouffée d’air frais pour le match écossais, Lennon semble passer par les mouvements après avoir si bien réussi à apporter la stabilité au Celtic après son retour en tant que manager après le départ brusque de Brendan Rodgers à Leicester en Angleterre en février 2019. .

Lennon a conduit le Celtic au titre cette année-là, c’était acquis d’avance et encore cette année alors que la saison 2019/20 se terminait prématurément au milieu de la pandémie avec le Celtic bien loin des Rangers, avant que les placements finaux ne soient déterminés en fonction des points. par match.

Et tandis que le Celtic a commencé cette saison de manière familière, remportant 11 de ses 13 premiers matchs, la seule défaite de cette période étant contre Ferencvaros, l’équipe a heurté un mur depuis sa défaite face aux Rangers. Parmi les pertes de la récente course sans espoir, il y avait des 4-1 consécutifs aux mains du Sparta Prague en Ligue Europa.

Des joueurs vendus comme le défenseur Kieran Tierney (à Arsenal en 2019) et l’attaquant Moussa Dembele (à Lyon en 2018) n’ont pas été remplacés par des joueurs de même qualité. L’arrière central Shane Duffy, qui n’a pas commencé un match pour le Celtic le mois dernier après avoir commis quelques erreurs coûteuses, est l’une des arrivées les plus discutées lors de la dernière saison morte.

Le Celtic n’a plus disputé la phase de groupes de la Ligue des champions depuis 2017, symbole de son déclin.

Les Rangers, quant à eux, profitent de la crise de son rival, dépassant même le Celtic en se hissant au sommet de son groupe de la Ligue Europa qui comprend Benfica. Cependant, empêcher le Celtic d’atteindre 10, comme on l’appelle souvent en Écosse, est la plus grande tâche de cette saison.

Lennon n’abandonnera pas sans se battre.

Je comprends les frustrations des supporters, a-t-il déclaré mercredi. Nous ne faisons pas bien actuellement. Nous sommes d’accord, nous devons faire mieux.