La domination Brésil-Argentine se poursuit en Copa Libertadores

River Plate a perdu mais a quand même réussi à passer. Juan Mabromata-Pool / Getty Images

En 2016, la dernière fois que la Copa Libertadores était entassée dans la première moitié de l’année, la finale opposait des clubs colombiens et équatoriens. Depuis lors, l’action a prolongé la durée de l’année civile, le Brésil et l’Argentine ont fourni tous les finalistes, presque tous les demi-finalistes et, cette année, tous les 16 derniers, sauf quatre, qui participeront au tirage au sort de la semaine prochaine pour le départ. des tours à élimination directe.

Six équipes, chacune du Brésil et d’Argentine, sont sorties en toute sécurité de la phase de groupes, qui s’est terminée jeudi après six semaines frénétiques. Un seul représentant des deux grands n’a pas réussi à faire la coupe: le finaliste de l’année dernière, Santos du Brésil, qui a été en proie à des problèmes financiers et a été victime de la belle forme de Barcelone de l’Équateur, qui a dominé un groupe qui comprenait également Boca Juniors.

Les trois équipes équatoriennes ont connu leurs moments forts, la Liga de Quito (LDU) et Independiente del Valle terminant leurs groupes à une troisième place respectable, quoique légèrement décevante. Cela continue la tendance des dernières années, où, au milieu de la domination Brésil-Argentine, deux des plus petites nations d’Amérique du Sud ont constamment dépassé leur poids.

L’un est l’Équateur et l’autre le Paraguay, dont les deux grands traditionnels ont réussi à réserver leurs créneaux horaires la semaine dernière. Cerro Porteno l’a fait dans un confort relatif. Ayant besoin d’éviter la défaite à domicile contre l’Amérique de la Colombie, ils ont marqué tôt et ont pris les devants.

Olimpia, triple championne, a réalisé un passage beaucoup plus dramatique en huitièmes de finale. À domicile contre le Deportivo Tachira du Venezuela, ils devaient gagner par une avance de quatre buts. Les Vénézuéliens avaient remporté leur match précédent 7-2 et étaient pleins de confiance, mais lors d’une de ces grandes soirées Libertadores, la tradition comptait. Olimpia a rogné sur leur tâche et a marqué trois buts peu après la mi-temps.

Tachira a marqué, mais a ensuite fait expulser son capitaine et son milieu de terrain défensif clé Francisco Flores. Olimpia a riposté et a marqué deux fois en deux minutes pour atteindre sa marge de quatre buts. Mais Tachira a lancé deux remplaçants qui se sont instantanément combinés pour retirer ce qui semblait être un objectif vital. Puis, dans les 10 dernières minutes, Richard Ortiz d’Olimpia est rentré du bord de la surface pour compléter le score de 6-2 et envoyer son équipe à travers.

La dernière place en huitièmes de finale est revenue à l’Universidad Catolica du Chili. Entraîné par l’ancienne star de Tottenham et Chelsea, Gus Poyet, Catolica a connu un début terrible, mais a pris d’assaut la maison en remportant trois de ses quatre derniers matches, se terminant par un triomphe décisif 2-0 sur l’Atletico Nacional de Colombie. Dans une forme étincelante lors des tours de qualification, l’Atletico Nacional, champion de 2016, a marqué six buts lors de ses deux premiers matches de phase de groupes, et à un moment donné, ils ressemblaient à des outsiders intéressants pour un défi de titre. Mais ils ont subi un effondrement de forme et de confiance, et n’ont pas réussi à réussir un seul but lors de leurs quatre derniers matchs.

Les quatre équipes colombiennes ont été éliminées. De toute évidence, ils ont subi l’impact de la vague de troubles sociaux dans leur pays, qui les a empêchés de jouer certains de leurs matches à domicile. Mais c’est la troisième année consécutive – et la quatrième des cinq dernières – que la Colombie subit un anéantissement en phase de groupes, il y a donc évidemment des facteurs plus profonds à l’œuvre.

Le junior de Barranquilla, cependant, n’a que lui-même à blâmer. Dans leur groupe, l’Argentin River Plate, qui a repoussé les joueurs du COVID-19, s’est incliné 3-1 à domicile contre le Brésilien Fluminense. Cela signifiait que Junior pouvait éliminer les géants de Buenos Aires, l’une des équipes les plus fortes du continent ces dernières années, avec une victoire contre ses compatriotes colombiens Santa Fe.

Sur le papier, Junior était à l’extérieur, mais le match se jouait dans un lieu neutre en Équateur. Santa Fe n’avait rien à jouer, mais Junior ne pouvait pas marquer contre eux. Il y a eu des tirs contre le poteau, dégagé de la ligne, des ratés de justesse … et aucun but. River Plate a survécu et peut désormais se regrouper lors des huitièmes de finale.

Ainsi, seuls cinq des 10 pays d’Amérique du Sud sont représentés dans les huitièmes de finale. Outre la Colombie, il y a eu des anéantissements pour le Pérou (pour la huitième année consécutive), le Venezuela (pour la cinquième et la onzième des 12 dernières), Uruguay et Bolivie.

Dans le cas de la Bolivie, les choses sont encore plus graves. Avant la fin du mois de mai, la compétition internationale est déjà terminée pour leurs clubs – qui ont tous été éliminés non seulement des Libertadores, mais aussi de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa du continent.

Le Sudamericana est également à ses 16 derniers – composé de ses huit vainqueurs de groupe, plus les huit équipes qui ont terminé troisième dans les groupes Libertadores. Dans cette compétition, la domination Brésil-Argentine est moins prononcée: avec quatre et trois représentants chacun, ils fournissent moins de la moitié des équipes impliquées dans une compétition qui regroupe encore des clubs de huit nations différentes. En effet, le principal intérêt de la Sudamericana est que les phases finales sont plus susceptibles d’inclure des clubs d’un plus grand nombre de pays, bien que la finale de l’année dernière se soit avérée une affaire entièrement argentine.

La période de cinq ans de contrôle Brésil-Argentine sur les Libertadores doit sûrement donner matière à réflexion. Une conclusion est que, même avec le problème des grandes distances impliquées, une sorte de compétition de clubs panaméricains, opposant les Sud-Américains à des rivaux du Mexique et de la MLS, commencera sûrement à paraître attrayante.