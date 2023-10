La civilisation humaine telle que nous la connaissons n’existerait pas s’il n’y avait pas d’animaux de ferme. Mais il semble que ce ne soit pas le cas de nombreuses maladies majeures de l’histoire de l’humanité.

Pour la première fois, les scientifiques ont trouvé des preuves directes que la domestication et l’élevage du bétail ont coïncidé avec la montée des maladies d’origine animale, comme la peste (Yersinia pestis) et la fièvre récurrente transmise par les poux (LBRF).

Les archéologues soupçonnent depuis longtemps que, à mesure que les chasseurs-cueilleurs nomades d’Eurasie ont commencé à s’installer dans de grandes communautés pastorales il y a environ 12 000 ans, le risque de transmission d’agents pathogènes des animaux aux humains aurait augmenté.

Les progrès récents dans l’analyse de l’ADN ancien ont finalement permis aux experts de mettre cette hypothèse à l’épreuve.

En passant au crible 405 milliards de séquences d’ADN collectées à partir de 1 313 restes humains anciens provenant de toute l’Eurasie, une équipe internationale de chercheurs dirigée par le géogénéticien Martin Sikora de l’Université de Copenhague a identifié de nombreux gènes appartenant à des microbes.

Leur recherche approfondie de l’ADN pathogène a fourni suffisamment de détails pour une chronologie de 12 500 ans sur l’émergence et la propagation des principales maladies humaines.

Les résultats de l’équipe n’ont pas encore été évalués par des pairs, mais selon un article pré-imprimé, une fraction substantielle de ces microbes provenait de sources environnementales externes, comme les animaux.

Alors que de nombreux microbes infectant les humains sont restés stables tout au long de la période d’échantillonnage, les maladies zoonotiques – dans lesquelles des agents pathogènes se propagent aux humains à partir d’animaux ou vice versa – n’ont été détectées qu’il y a environ 6 500 ans.

En fait, la bactérie responsable de la peste, qui vit également chez les petits rongeurs et les puces, et l’agent pathogène responsable du LBRF, qui vit dans les poux, étaient tous deux indétectables dans les restes humains jusqu’à il y a environ 6 000 ans – une époque qui coïncide largement avec la transition des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers des sociétés agricoles.

À partir de ce moment-là, l’ADN microbien zoonotique a été systématiquement détecté dans le génome des restes humains anciens étudiés.

La recrudescence des maladies zoonotiques n’est pas uniquement le résultat d’interactions directes entre humains et animaux. Cela pourrait également provenir du fait qu’à mesure que les communautés humaines se densifiaient, l’hygiène diminuait et les parasites comme les rongeurs, les puces, les poux et les tiques augmentaient.

Les épidémies de LBRF, par exemple, sont historiquement associées à de mauvaises conditions de vie et à de mauvaises conditions d’hygiène.

“Nos résultats fournissent ainsi la première preuve directe d’une transition épidémiologique d’une charge accrue de maladies infectieuses zoonotiques après le début de l’agriculture, à travers les époques historiques”, conclure Sikora et ses collègues.

Aujourd’hui, les maladies zoonotiques représentent plus de 60 pour cent de maladies infectieuses émergentes, et pourtant, il y a des millénaires, ces microbes constituaient une nouvelle expérience pour les humains.

Les premières sociétés des steppes eurasiennes qui ont été exposées à des agents pathogènes zoonotiques avant les autres auraient pu avoir un grand avantage. Non seulement ces communautés pastorales avaient accès à des sources régulières de viande et de produits laitiers, mais leur corps avait également le temps de s’adapter aux nouveaux agents pathogènes animaux.

Sikora et ses collègues ont découvert une augmentation des taux de détection de l’ADN microbien zoonotique dans les restes humains dans toute l’Eurasie, il y a environ 5 000 ans.

Cela suggère que lorsque les populations pastorales des steppes ont migré vers de nouvelles régions à cette époque, apportant avec elles leurs connaissances en agriculture, elles ont également apporté leurs maladies zoonotiques.

“Il est possible que les éleveurs des steppes, grâce à leur exposition continue à long terme aux animaux, aient développé une certaine immunité contre certaines zoonoses et que leurs dispersions aient transporté ces maladies vers l’ouest et l’est”, concluent les auteurs. conjecture.

“Par conséquent, le bouleversement génétique en Europe aurait pu être facilité par des vagues épidémiques de maladies zoonotiques qui déferlent sur le continent.”

Si cela est vrai, de nombreuses personnes en Europe sont probablement mortes à cause de la migration humaine, à l’image de ce qui est arrivé plus tard aux peuples autochtones ailleurs dans le monde pendant la colonisation européenne. Au fil du temps, à mesure que les communautés humaines en Eurasie se densifiaient, les agents pathogènes zoonotiques se sont répandus, transformant les épidémies endémiques en épidémies.

La bactérie responsable de la peste, qui peut vivre chez les chevaux, les bovins et les moutons, a provoqué son première épidémie dans l’Empire romain vers 540 CE. L’analyse génomique récente suggère également Y. pestis existait à des niveaux inférieurs et relativement continus d’il y a 5 700 ans à environ 2 700 ans.

À l’époque médiévale, la peste tuait énormément. Dans seulement trois cimetières médiévaux au Danemark, les chercheurs ont découvert que 11 personnes sur 39 souffraient de la maladie au moment de leur décès.

En comparaison, le LBRF a atteint son apogée il y a environ 2 000 ans, alors qu’il n’y avait pratiquement aucune activité de peste détectable. Les chercheurs soupçonnent que sa propagation est due à une surpopulation accrue et à une mauvaise hygiène, à la guerre, aux migrations forcées, à la pauvreté ou à la famine.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pourquoi ces épidémies se sont produites, l’équipe dit leur carte fournit des « preuves solides » qu’un changement majeur dans le mode de vie humain il y a des milliers d’années a finalement conduit à une augmentation des maladies infectieuses zoonotiques, « qui ont profondément eu un impact sur la santé humaine mondiale et sur l’histoire tout au long des millénaires et qui se poursuivent aujourd’hui ».

L’étude a été publiée dans biorxiv.