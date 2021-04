«Des sièges supplémentaires sont maintenant disponibles dans la section des fans entièrement vaccinés de notre niveau Loge pour le match de samedi contre les Padres!» les Dodgers ont annoncé sur leur site Web cette semaine.

«La section des ventilateurs entièrement vaccinée permet des options de sièges plus flexibles tout en maintenant la sécurité dans la zone des supporters et dans tout le stade.»

Décrivant les règles, les champions en titre des World Series ont déclaré que quiconque serait éligible pour un billet ayant reçu sa dernière dose de vaccin il y a au moins deux semaines, tandis que les enfants âgés de deux à 15 ans auraient besoin d’une preuve d’un test Covid-19 négatif. pris dans les 72 heures suivant l’admission.

Les jeunes de moins de deux ans n’auront pas besoin d’une telle preuve.

La distanciation sociale ne sera pas requise dans la section, bien que les fans vaccinés ne se verront toujours pas accorder toutes les libertés des anciens et devront porter un masque facial à moins de manger ou de boire à leur place.

En cas de succès, les Dodgers pourraient ajouter des sections pour les fans vaccinés lors d’autres matchs.

Les Padres ont déjà annoncé des mesures similaires lors de leurs matchs à domicile, tout comme les Giants de San Francisco.

Au total, les Dodgers permettent actuellement à environ 15 000 fans d’assister à des matchs dans leur stade de 56 000 places.

La réaction des fans à la nouvelle a été mitigée, certaines affirmant que des mesures de masque restant en place ont mis un frein à l’ensemble.

«Si tout le monde doit porter un masque, pourquoi est-ce important?» a écrit une. «C’est de la discrimination. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les fans soient d’accord avec cela. Un volet? Soyez réel. »

« C’est incroyable. Si vous êtes complètement vacciné, pourquoi est-ce important de vous asseoir? » demanda un autre.

« Une nouvelle ère de ségrégation, super, » lire un commentaire sarcastique.

Mais vous devez toujours porter votre masque dans cette section … 😒 – Rush 👳🏽‍♀️ (@djrush) 21 avril 2021

Une nouvelle ère de ségrégation. Génial! 🤦🏻‍♀️ – Vannia Venustas (@EvilVee) 22 avril 2021

Depuis avril, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis préviennent que quiconque a été complètement vacciné «Devrait encore prendre des mesures pour vous protéger et protéger les autres dans de nombreuses situations, comme porter un masque, rester à au moins 6 pieds de distance des autres et éviter les foules et les espaces mal ventilés.»

Les soi-disant passeports vaccinaux sont devenus une question de division dans le sport, comme dans la société en général.

Certains ont fait valoir que leur introduction créera une société « à deux vitesses » et dépouillera les libertés civiles, bien que leurs défenseurs affirment qu’elles sont nécessaires pour aider à revenir à quelque chose qui ressemble à une vie normale.

Les responsables de la santé californiens ont déclaré qu’ils n’introduiraient pas de passeports vaccinaux, mais l’État a néanmoins incité les entreprises à exiger des détenteurs de billets la preuve qu’ils sont vaccinés ou Covid négatifs.

Dans la NFL, les Buffalo Bills ont récemment suggéré que les fans ne pourraient pas assister aux matchs à domicile de l’équipe à moins qu’ils n’aient reçu le vaccin Covid-19, ce qui a provoqué une réaction violente.