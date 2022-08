La Dodge Challenger Shakedown est la première des dernières

Lorsque Dodge a présenté la dernière année de la Charger et de la Challenger, le constructeur automobile a promis que sept modèles uniques en édition spéciale feraient leurs débuts au cours des prochains mois. Maintenant, il est temps de découvrir le premier chat de la portée, et même s’il n’est pas nécessairement nouveau, cela ne le rend pas moins cool.

Dodge a dévoilé jeudi le Challenger Shakedown, le premier des modèles en édition spéciale Last Call pour l’année modèle 2023. Seuls 1 000 Shakedowns seront construits – 500 modèles à carrosserie étroite seront peints en Destroyer Grey, tandis que les 500 autres seront des variantes à carrosserie large avec de la peinture Pitch Black. Tous seront basés sur le R/T Scat Pack, qui utilise un V8 de 6,4 litres produisant 485 chevaux et 475 livres-pied de couple, et comme son nom l’indique, ils seront équipés de cette douce écope de capot Shaker.

La principale caractéristique remarquable du Shakedown est le graphique à rayures asymétriques qui s’étend de l’avant vers l’arrière, le long du côté conducteur de la prise d’air du capot. Le modèle reçoit également des badges rouges “392” sur les ailes qui indiquent la cylindrée du moteur en centimètres cubes, ainsi qu’un badge Challenger noirci, des roues noires de 20 pouces et des freins Brembo rouges. L’intérieur reçoit des sièges en cuir Nappa noir avec des accents en daim Alcantara, des coutures contrastées rouges, des ceintures de sécurité rouges et un badge Shakedown sur le tableau de bord.

Si certains de ces éléments vous semblent familiers, cela devrait être le cas. Non seulement ce modèle est basé sur le concept Shakedown du salon SEMA 2016, mais Dodge a également déployé un package presque similaire à celui-ci en 2018.

Dodge n’a pas encore divulgué les prix, mais les commandes de véhicules devraient ouvrir à l’automne. Le constructeur automobile fait l’allocation différemment pour la dernière année du Challengerjetant toute l’année de véhicules sur son Site Web de Dodge Garagepermettant aux acheteurs de choisir parmi les allocations de tout le pays pour trouver la spécification parfaite.