La docu-série Netflix d’Aaron Rodgers sortira le 17 décembre

Une nouvelle docu-série Netflix suivant Aaron Rodgers des Jets de New York devrait être diffusée cet hiver, a annoncé lundi la plateforme de streaming, alors que Rodgers entrera sur le terrain plus tard lundi sur la route contre les 49ers de San Francisco.

« Aaron Rodgers : Enigma », dont la sortie est prévue le 17 décembre, suit la récupération du quart-arrière après la blessure au tendon d’Achille qui a mis fin à sa saison 2023 après seulement quatre jeux.

Rodgers a tenté de revenir de sa blessure plus tard dans la saison, mais n’a finalement pas rejoué car les Jets étaient hors de course pour les séries éliminatoires au moment où il a été autorisé à jouer.

La série Rodgers est la dernière émission de style documentaire de la NFL à arriver sur le géant du streaming après « Quarterback » et « Receiver », qui suivaient certaines des plus grandes stars de la ligue comme Patrick Mahomes et Justin Jefferson.

Netflix commencera également à diffuser des matchs de la NFL le jour de Noël cette année dans le cadre d’un accord de trois saisons.

Le programme double de Netflix débutera avec les Chiefs de Kansas City face aux Steelers de Pittsburgh à 13h00 HE, suivi d’un match entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston à 16h30 HE.

(Photo : Brandon Sloter / Image Of Sport / Getty Images)