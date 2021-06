Dans le cadre d’une campagne médiatique vantant le «succès» du président Joe Biden contre Covid-19, les démocrates disent aux Américains d’être reconnaissants de pouvoir réellement voir leurs amis et leur famille ou assister à un match de football le 4 juillet.

Alors que les Américains se préparent à célébrer le jour de l’indépendance de leur pays, le Comité national démocrate (DNC) a décidé que le moment était venu de rappeler à tout le monde tout le bien que l’administration Biden a fait.

Une partie de cette campagne est une annonce cringey publiée mardi déclarant que « L’Amérique revient. »

Sur l’air de « In America » ​​de John Legend, la publicité nous informe qu’il y a plus à « fêter » cette année en plus de la simple fondation de son pays.

« Cette année, il y a plus à célébrer. La liberté d’embrasser un petit-enfant. Pour voir un match de baseball en personne. Pour se remettre ensemble. L’Amérique, sortir le monde de la pandémie mondiale avec honnêteté et compassion », un narrateur nous raconte que des images de personnes se faisant vacciner et souriant lors de rassemblements jouent.

Il est un peu déconcertant que les démocrates croient que lors d’un jour férié destiné à célébrer la liberté et l’indépendance, les Américains devraient en quelque sorte être reconnaissants d’avoir soudainement eu le « droit » de voir leur famille et leurs amis ou de faire quelque chose d’aussi simple que de voir un match de football en personne.

Même si l’on était d’accord avec les mesures de confinement les plus extrêmes prises par de nombreux États, avoir le « liberté » pour voir qui vous voulez ou pour assister à des rassemblements ne devrait pas avoir à être « célébré ». Ce sont des libertés fondamentales qui ne devraient exiger aucune reconnaissance envers qui que ce soit. Le DNC semble croire que l’administration actuelle mérite tous les éloges, car la publicité montre des images de Biden et du vice-président Kamala Harris au travail et fait la promotion du prétendu gouvernement américain « honnêteté et compassion » dans « maître le monde » pendant la pandémie.

En plus du spot de 60 secondes, la DNC lance également une tournée de camions de crème glacée – le dessert préféré du président est la crème glacée – qui traversera la côte est à partir de mercredi et se terminera à Washington au National Mall le 4 Juillet.

« Coups d’armes, chèques en banque, retours d’emplois et scoops en main » le message sur le camion sera lu, selon NBC News.

De la même manière, ils feront voler des bannières à partir d’avions dans des États tels que la Floride et le Wisconsin avec le message : « L’Amérique est de retour grâce à Biden et aux démocrates. »

Des responsables de la Maison Blanche voyageront également à travers le pays pour probablement recevoir leurs remerciements en personne, y compris le président, qui assistera à un rassemblement à Traverse City, Michigan, le 3 juillet.





Le président du DNC, Jaime Harrison, a déclaré lors d’un lundi virtuel collecte de fonds – célébrez cette « nouvelle normalité ! – que les démocrates sont « Faire des heures supplémentaires » pour parler au monde du «succès» de l’administration Biden.

« Nous faisons tout cela de manière plus agressive que jamais auparavant » il a dit.

Biden est en poste depuis six mois et, quel que soit le sentiment de sa performance, le fait que ses plus grands supporters ressentent le besoin de travailler « heures supplémentaires » à « agressivement » nous vendre son succès – allant même jusqu’à lier ces succès douteux à une fête nationale – devrait être alarmant.

Biden n’a même pas atteint son propre standard de succès en ce qui concerne Covid, les États-Unis étant sur le point d’atteindre l’objectif du président de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid-19 d’ici le 4 avril. vacances de juillet. Ajoutez à cela le fait que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et les conseillers en santé tels que le Dr Anthony Fauci attirent de plus en plus de recul alors qu’ils assouplissent leur rhétorique Covid-19 et semblent faire volte-face sur des questions telles que le masquage et les origines du virus parce que « la science a changé », et vous avez six mois avec pas grand-chose à montrer à part le fait que le grand méchant Tweeter-in-Chief est parti.





Les démocrates ne travaillent pas « heures supplémentaires » pour éduquer le monde sur les succès de Biden. Ils travaillent « heures supplémentaires » pour rebaptiser son administration – qui comprend un retcon effaçant apparemment Donald Trump de la pandémie – avec de la crème glacée et un blitz médiatique utilisant un jour férié américain pour nous dire que nous devrions être reconnaissants d’être « autorisés » à exercer la plus fondamentale des libertés humaines. On nous dit le nouveau « honnête et compatissant » l’administration mérite en quelque sorte des remerciements, juste à côté de ceux qui ont hardiment approuvé et signé la Déclaration d’indépendance.

Les pères fondateurs et la Déclaration d’indépendance méritent d’être reconnus pour avoir agi comme le fondement même de ce pays et des droits dont jouissent les Américains, tandis que l’administration actuelle veut une tape dans le dos pour vous avoir dit qu’il est tout à coup d’accord pour embrasser vos proches ou passer votre dur -gagner de l’argent à un match de football.

