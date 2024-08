La DNC a suscité l’enthousiasme et l’énergie chez les délégués amérindiens ; mais les inquiétudes concernant un second mandat de Trump sont vives

Vernon Jose, président de la nation Tohono O’Odham (Photo/Malavika Ramakrishnan pour Native News Online)

Vote autochtone 2024. Cette année marque les 100 ans de l’adoption de la loi sur la citoyenneté indienne qui a accordé aux Amérindiens le droit de vote. 2024 est une année électorale importante et la communauté est plus que prête à voter.

Les caucus amérindiens de la Convention nationale démocrate de Chicago ont été des lieux d’excitation, d’espoir et de détermination. L’excitation suscitée par le ticket Harris-Walz, l’espoir pour l’avenir de la communauté et la détermination à faire en sorte que Donald Trump ne soit pas réélu à la Maison Blanche étaient les points centraux.

C’est une combinaison puissante, et les Amérindiens sont conscients que le vote autochtone pourrait faire la différence.

« C’est un moment historique. Je dis toujours que nous sommes les premiers Américains et que nous ne sommes plus invisibles », a déclaré Carole Cadue-Blackwood, membre de la tribu Kickapoo et seule déléguée autochtone de l’État du Kansas à sa connaissance.

Blackwood était essoufflée de joie et souriait lorsqu’elle s’est éloignée de la séance de photos avec la lieutenante-gouverneure du Minnesota, Peggy Flanagan, qui s’est exprimée lors du deuxième caucus le 22 août. Cette convention est la deuxième de Blackwood et elle a déclaré qu’il y avait plus d’enthousiasme maintenant « plus que jamais auparavant compte tenu du changement de direction ».

« Je n’aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir une femme de couleur à la Maison Blanche, et je ne pense pas qu’il me reste encore 50 ans pour que cela se produise. »

Trish Carter-Goodheart considère que Biden pourrait se retirer de la course et soutenir la vice-présidente Kamala Harris comme une planification de la succession, ce qui, selon Goodheart, est pratiqué par les tribus depuis des millénaires. Le mari de Goodheart, Dayne, était un délégué de l’Idaho. Trish Goodheart est candidate à la Chambre des représentants de l’Idaho. Ils sont tous deux membres de la tribu Nez Perce.

« Il s’agit d’une question de leadership qui guide leur remplacement et les aide dans leur nouveau rôle, car nos dirigeants reconnaissent que sans cette bonne orientation dans le processus, toute la tribu souffre », a déclaré Carter-Goodheart.

L’enthousiasme suscité par le choix de Kamala Harris de Tim Walz comme colistier est en partie dû au fait que ce dernier est le gouverneur du Minnesota et que, s’il est élu, c’est Flanagan qui prendra sa place. Les liens de Flanagan avec Walz et la compassion de ce dernier pour les communautés autochtones jouent un rôle important dans cette élection.

« Je suis confiant quant à notre avenir et Peggy veillera à ce que nous ayons un avenir meilleur pour nos enfants. J’ai eu l’impression que Tim Walz nous voyait – j’ai fondu sur ma chaise lorsqu’il s’est adressé à nous lors de la première réunion du caucus », a déclaré Blackwood. Walz a fait une visite surprise à la réunion du caucus amérindien de lundi matin.

D’un autre côté, l’idée d’un second mandat de Trump est « déprimante », selon Julie Dye, citoyenne de la tribu Potawatomi de Pokagon et l’une des quatre déléguées autochtones représentant le Michigan à la convention.

« Je crains non seulement pour l’État et le pays, mais aussi pour le monde. L’autoritarisme et la dictature ne sont bons pour personne dans le monde et nous devons tout faire pour empêcher un second mandat de Trump », a déclaré Dye.

Lors des caucus et de la convention, l’accent a été mis sur la reconquête de la souveraineté tribale et plusieurs intervenants ont clairement indiqué que lors de cette élection, la souveraineté et la démocratie étaient au cœur du scrutin.

Alysia Coriz, une citoyenne de la tribu Santo Domingo Pueblo au Nouveau-Mexique, a déclaré que Trump ne comprenait pas vraiment ce que signifiait la souveraineté tribale. Coriz fait partie de la section du Nouveau-Mexique de Native Vote, qui œuvre pour accroître la représentation des autochtones aux élections et encourager les électeurs à « sortir et voter ».

« Tout le travail formidable accompli par l’administration Obama a été anéanti. Cela nous touche particulièrement car il a réduit la zone protégée du monument Bears Ears », a déclaré Coriz.

Bears Ears est un monument national de l’Utah établi par le président Barack Obama en décembre 2016. proclamation qui a reconnu le « patrimoine archéologique et culturel extraordinaire » et la signification sacrée du site pour les tribus amérindiennes. À peine 11 mois plus tard, le président Donald Trump réduit la zone protégée de 85 %.

Des mesures comme celle-ci sont ce dont les délégués autochtones ont peur, si Trump gagne en novembre.

« Avec l’administration de Joe Biden, nous travaillons à rectifier ces situations. Nous faisons beaucoup de bon travail et ne le détruisons pas », a déclaré M. Coriz.

Verlon Jose, président de la nation Tohono O’odham, dans le sud de l’Arizona, estime que les politiques démocrates ont donné aux Amérindiens une place à la table des négociations et ont été favorables à la communauté.

« C’est un fait qu’ils ont donné une place aux minorités et aux peuples autochtones des Amériques. Ils ont ouvert cette porte avec bonne volonté, tout comme nous l’avons fait. Tout comme notre peuple l’a toujours fait. Nous avons toujours accueilli les gens aussi », a déclaré José. « Si Trump est réélu, nous devrons travailler avec lui, mais ce sera une décision difficile à prendre. dévastateur.”

Les délégués amérindiens craignent qu’une seconde administration Trump ne conduise à une éradication de la culture amérindienne et à une diminution des investissements dans la communauté. L’administration Biden-Harris a eu la tâche difficile de réparer les dommages causés par la présidence Trump, et une victoire Harris-Walz permettrait de poursuivre ce travail. Les principaux enjeux de cette élection sont la protection de l’environnement et des sites sacrés, la promotion de l’éducation, la protection de l’enfance et la revitalisation des langues et des investissements économiques dans la communauté.

« Je sais que les dirigeants de Harris-Walz appliqueront le programme d’études amérindien enseigné dans les écoles en matière d’histoire, de langue et de culture et je sais que nos enfants verront la revitalisation de la culture », a déclaré Blackwood.

Pour José, la protection des zones sacrées est une priorité absolue.

« Tout est sacré pour nous. Je n’entrerais pas dans le lieu de culte de qui que ce soit pour le détruire. Alors pourquoi est-il acceptable que quelqu’un vienne dans le nôtre ? Vous voulez connaître mon lieu saint ? Il est tout autour de nous. »

José a également souligné que les contestations de la loi sur la protection de l’enfance indienne (ICWA) par les organisations de droite « comme nous l’avons vu l’année dernière, rappelaient l’époque où les enfants autochtones étaient enlevés avant l’ICWA ».

Trish et Dayne ont déclaré qu’un réel investissement dans les communautés rurales était nécessaire.

« Nous avons besoin de véritables investissements dans nos communautés rurales ; cela signifie des emplois, des infrastructures, un système éducatif, la sauvegarde de nos bibliothèques, la restauration des forêts et des terres publiques, la souveraineté énergétique, l’accès à nos propres ressources tribales », a déclaré Trish.

Trish et Dayne viennent de l’un des États rouges les plus fervents du pays et savent que leur tâche sera difficile.

« Notre impact est réel, même si nous sommes peu nombreux. Beaucoup d’Amérindiens ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Un autre problème est que les bureaux de vote sont éloignés et beaucoup ne peuvent pas se permettre de prendre un jour de congé pour aller voter », a déclaré Dayne.

Cependant, il existe un sentiment général selon lequel le moment est venu et qu’un avenir meilleur est en route.

« À chaque fois que nous quittions un événement de la convention, il y avait tellement d’énergie. Je crois que les gens réclamaient ce moment depuis longtemps. Le moment est opportun et les gens doivent saisir l’opportunité », a déclaré José. « C’est difficile de s’endormir avec toute cette excitation. »

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimé/en ligne décerné par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à l’adresse levi@nativenewsonline.net. »

Contact : levi@nativenewsonline.net