La DJ et productrice écossaise Sophie est décédée à l’âge de 34 ans à la suite d’un « terrible accident », a déclaré le label de l’artiste.

Une déclaration de Transgressive a déclaré: «Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin après un terrible accident.

« Fidèle à sa spiritualité, elle avait grimpé pour regarder la pleine lune et avait accidentellement glissé et tombé. »

L’annonce sur Twitter a continué: «Elle sera toujours là avec nous.

« La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande la confidentialité en cette période dévastatrice. »

Née à Glasgow, Sophie Xeon était une musicienne, productrice de disques, chanteuse, compositrice et DJ, surtout connue pour son interprétation synthétisée de la musique pop.

Elle s’est fait connaître avec des célibataires tels que Bipp et Lemonade.

Son premier album Oil of Every Pearl’s Un-Insides est sorti en 2018 et lui a valu une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de danse / électronique.

Les hommages sont partagés en ligne.

L’auteur-compositeur-interprète français Chris, de Christine and the Queens, l’a décrite comme « une productrice stellaire, une visionnaire, une référence ».

Son hommage a ajouté: «Elle s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme. Je ne peux pas croire qu’elle soit partie.

« Nous devons honorer et respecter sa mémoire et son héritage. Chérissez les pionniers. »

Sophie a co-écrit le single Bitch I’m Madonna de Madonna en 2015 et a travaillé avec la chanteuse pop Charli XCX sur des tubes tels que After The Afterparty et l’EP Vroom Vroom.

La productrice, qui était une femme transgenre, a fait un retour en solo en 2017 avec le single It’s Okay To Cry – près de deux ans depuis la dernière sortie de l’artiste.

Discutant de l’identité de genre dans une interview accordée au magazine Paper en 2018, Sophie a déclaré: «Pour moi, la transness prend le contrôle pour mettre votre corps plus en ligne avec votre âme et votre esprit afin que les deux ne se battent pas l’un contre l’autre et ne luttent pas pour survivre.

«Sur cette terre, c’est que vous pouvez vous rapprocher de la façon dont vous ressentez que votre véritable essence est sans les pressions sociétales de devoir remplir certains rôles traditionnels basés sur le sexe.

« Cela signifie que vous n’êtes ni une mère ni un père – vous êtes une personne qui regarde le monde et ressent le monde. »