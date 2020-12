RENTON, Washington: Une fois qu’il s’est établi dans la NFL, KJ Wright a régulièrement déclaré que son objectif était de faire 10 saisons dans la ligue, puis d’évaluer ses prochaines étapes.

La façon dont Wright joue cette saison pour les Seahawks de Seattle, son 10e dans la ligue, il y aura peut-être d’autres saisons à venir.

C’est une question difficile. Mais oui, j’ai eu mon objectif, a déclaré Wright. Je joue, vraiment bien. Alors quand ça arrivera, je vais m’asseoir et voir ce qui va suivre pour moi. Mais à partir de maintenant, je regarde vraiment bien. Je suis donc plutôt heureux que l’année 10 aille dans la bonne direction.

À l’approche de la fin de cette 10e saison, Wright joue l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière, ce qui pose la question de savoir s’il pourrait avoir un avenir avec Seattle au-delà de cette saison.

Les numéros Wrights ne sautent pas avec 68 plaqués au total et deux sacs. Mais en raison de blessures, Wright joue un rôle différent de celui des années précédentes. Et il prospère dans le cadre d’une défense qui a inversé les problèmes du début de la saison et joue nettement mieux avant le match du dimanche à Washington.

La semaine dernière, Seattle a limité les Jets sans victoire à seulement trois points et 185 verges au total en attaque.

J’adore la façon dont nous avons nos réunions du samedi soir où nous parlons tous de nos affectations et de ce que l’on attend de votre position lorsque la pièce est appelée, a déclaré Wright. Cela a l’air vraiment bien et nous devons juste continuer. Cela va être important dans cette dernière ligne droite dans les séries éliminatoires et nous devons juste maintenir cette chimie.

Wright a signé un contrat de deux ans avant le début de la saison 2019, mais avant le début de cette saison, on craignait que Wright ne subisse une réduction potentielle en raison de son salaire élevé et de la décision de Seattles de rédiger Jordyn Brooks, son remplaçant potentiel, au premier tour. avril dernier.

Et d’une certaine manière, ils ont rédigé le remplacement de Wrights. Brooks est la principale option de Seattles chez le secondeur du côté faible depuis le milieu de la saison. Mais le déménagement avec Brooks était dû au fait que Wright passait au secondeur du côté fort et jouait sur la ligne de mêlée après que Bruce Irvin ait été perdu pour la saison à cause d’une blessure au genou et Seattle a réalisé que Wright était sa meilleure option sur place.

C’est une position que Wright a joué à contrecœur dans le passé, prêt à le faire pour l’équipe, mais pas son option préférée. Cette fois-ci, Wright semble apprécier son rôle, en particulier en revenant à son point faible plus traditionnel dans les situations de passage.

J’ai fait quelques jeux toute la saison, donc ça se passe bien, a déclaré Wright. Je montre définitivement ma polyvalence.

Cette polyvalence peut être la raison pour laquelle Wright reste pour un autre contrat, s’il le souhaite. Wright aura 32 ans avant le début de la saison prochaine. À l’heure actuelle, il est le joueur actuel de Seattle le plus ancien et l’un des rares membres de son équipe de championnat du Super Bowl en 2013.

Le coordinateur défensif de Seattle, Ken Norton Jr., a déclaré: Je ne peux pas imaginer cette équipe sans lui. Hes que bon d’un joueur.

L’entraîneur de Seattle, Pete Carroll, a été tout aussi effusif dans ses éloges.

La position lui laisse la liberté de jouer dans le jeu de course, le jeu de passes et de précipiter le passeur parfois, et c’est juste que cela lui convient vraiment bien, a déclaré Carroll. Je sais qu’il a l’air plutôt bien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi nous parlons d’autre chose que de lui jouer au football aussi longtemps qu’il le veut.

