La Division du Pacifique Sud a clôturé l’exercice 2023 avec un montant record de 2,3 milliards de dollars de contrats attribués dans ses quatre districts.

« Je suis toujours étonné du niveau d’effort déployé quotidiennement par nos équipes de division et de district, et ces réalisations sont une conséquence naturelle de leur travail acharné et de leur dévouement », a déclaré le colonel Chad Caldwell, commandant du SPD. « 2,3 milliards de dollars en exécution de contrats représentent 2 346 actions contractuelles, exécutées par des centaines de membres de notre équipe tout au long de l’exercice, et je ne pourrais être plus fier de leurs réalisations, tant individuellement qu’en équipe. »

« Atteindre 2,3 milliards de dollars d’obligation totale est significatif », James Bartha, responsable régional des contrats du SPD. « Au cours des 17 dernières années, le SPD a généré en moyenne 1,4 milliard de dollars par an, lorsque les dollars consacrés aux missions spéciales telles que la mission sur les débris d’incendie de la FEMA et la construction du mur frontalier sont retirés du total. »

Un autre facteur qui a contribué à cette année record est le fait que le SPD a dépassé la plupart de ses objectifs en matière de petites entreprises, ajoute Bartha.

SPD a récemment été reconnu par le Bureau des programmes pour les petites entreprises du Corps of Engineers de l’armée américaine comme étant « le plus élevé dans la catégorie des petites entreprises défavorisées en pourcentage » pour la troisième année consécutive.

Le programme pour les petites entreprises a non seulement été l’un des principaux contributeurs aux dollars de passation des marchés, mais a également atteint son plus haut niveau jamais enregistré depuis au moins 20 ans, a déclaré Jack May, directeur adjoint du Bureau des programmes pour les petites entreprises du SPD, avec 1,3 milliard de dollars accordés à petites entreprises et entreprises défavorisées.

« L’année record pour nous au cours de l’exercice 23 fait suite à cinq années d’événements inhabituels », a-t-il déclaré. « Au cours de l’exercice 2018, nous avons eu les incendies du nord de la Californie. Au cours des exercices 2019 et 2020, nous avons connu les années de barrière frontalière. Au cours des exercices 21 et 22, nous avons eu les années Covid. L’exercice 23 est probablement la première année depuis l’exercice 17 où nous n’avons pas connu d’événements qui ont modifié de manière significative nos obligations et nos pratiques contractuelles. Ainsi, tous ces facteurs ont joué un rôle dans nos obligations plus importantes que la normale envers les petites entreprises et peuvent être une indication que nous sommes plus proches de nos pratiques commerciales normales.

Les districts qui composent le SPD ont également excellé au cours de cet exercice dans un éventail de catégories, le district d’Albuquerque, le district de Los Angeles et le district de San Francisco étant reconnus dans la catégorie « Exécuter cinquante pour cent ou plus aux petites entreprises » ; Le district d’Albuquerque a remporté les catégories « Pourcentage global le plus élevé de petites entreprises défavorisées » et « District avec le pourcentage le plus élevé de marchés réservés aux petites entreprises » ; et le district de Sacramento occupe la « petite entreprise la plus élevée en termes de dollars pour les personnes handicapées et appartenant à des anciens combattants » par catégorie de district.

L’USACE dans son ensemble a une longue histoire de partenariat avec les petites entreprises pour exécuter leurs contrats et s’efforce de maintenir des liens avec les entreprises existantes tout en recherchant de nouvelles entreprises avec lesquelles s’associer.

« L’USACE a besoin d’entreprises, notamment d’entreprises de construction, pour réaliser des travaux dans tous nos districts », explique May.

« Plus ils sont capables, mieux c’est ; le Corps les examine soigneusement par l’intermédiaire de son équipe d’acquisition pour s’assurer que les petites entreprises peuvent effectuer le travail et ont fait leurs preuves en matière de bon travail. Le Corps of Engineers ne réussira pas sans les entreprises, petites et grandes, capables de travailler pour nous toute l’année.