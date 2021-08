Dans le but d’augmenter le boisement et d’atteindre l’objectif de planter 1,30 crore de jeunes arbres cette année, la division forestière d’Udhampur au Jammu-et-Cachemire a introduit le concept de « boule de semences » dans le cadre du « Green Jammu and Kashmir Drive-2021 » qui a été lancé dans le état vendredi.

Lancée par le lieutenant-gouverneur Manoj Sinha, la campagne vise à faire repousser les arbres sur toutes les terres dégradées et dénudées du territoire de l’Union à l’intérieur et à l’extérieur des forêts. Commencé à l’Institut indien de technologie (IIT) Jammu, Sinha a planté un jeune arbre « cupressus » sur le campus pour marquer le lancement de l’entraînement.

Et dans le cadre de cette campagne ambitieuse, le concept de boule de semences a été introduit dans des zones telles que la division forestière d’Udhampur. L’initiative de plantation est conforme à la politique forestière nationale, 1988 et à la politique forestière du Jammu-et-Cachemire, 2011.

Alors, comment les boules de graines aideront-elles au reboisement ? Le forestier Rajnish Sharma a expliqué : « Les boules de graines contiennent différentes variétés de graines. Ces balles seraient lancées dans des zones vallonnées et inaccessibles. »

Alors, comment fonctionnent exactement ces boules de graines ? Parfois appelées boules de terre, elles sont constituées de différents types de graines roulées avec de l'argile et souvent enrichies d'humus ou de compost.

Alors, comment fonctionnent exactement ces boules de graines ? Parfois appelées boules de terre, elles sont constituées de différents types de graines roulées avec de l’argile et souvent enrichies d’humus ou de compost.

L’utilisation de boules de graines pour faire pousser des arbres et dans le jardinage est relativement facile. Ces boules protègent la graine une fois qu’elles sont dispersées dans le sol. Cependant, ils ne commencent pas à germer dès qu’ils sont éparpillés et doivent recevoir une bonne quantité de pluie. L’eau de pluie aide à recouvrir complètement l’argile et les graines, ce qui contribue ensuite au processus de germination.

