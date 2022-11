La division entre les nations riches et les nations pauvres bloque les pourparlers sur le climat

Même après que les États-Unis ont promulgué cette année une législation historique sur l’énergie propre et que M. Biden est apparu au sommet pour réaffirmer le leadership américain dans la lutte contre le changement climatique, le débat sur les pertes et dommages s’est avéré acrimonieux et a mis M. Kerry dans un coin.

Une partie du problème est un mauvais bilan. Les États-Unis et d’autres pays riches n’ont pas tenu leur promesse vieille de dix ans de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à passer à l’énergie propre et à s’adapter aux aléas climatiques, et les dirigeants en colère des pays en développement misent sur le succès du sommet. question épineuse de l’argent.

“Il est clair que les niveaux de confiance sont faibles”, a déclaré Nigel Topping, qui a été nommé par la Grande-Bretagne et les Nations Unies en tant que “champion de haut niveau” pour aider à faciliter les pourparlers sur le climat. Si les nations ne parviennent pas à s’entendre sur une forme de financement climatique, a-t-il déclaré, “il y aura beaucoup de réactions de colère de la part des plus vulnérables”.