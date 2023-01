La division DS de Samsung Electronics obtient la certification ISO pour son système de gestion de la continuité des activités – Samsung Global Newsroom

La résilience face aux crises de Samsung reçoit une reconnaissance mondiale avec la certification ISO 22301, la norme internationale de gestion de la continuité des activités

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que sa division Device Solutions (DS) a obtenu le certificat ISO 22301, la norme internationale pour le système de gestion de la continuité des activités (BCMS). La norme ISO 22301, décernée à Samsung par la British Standards Institution (BSI), certifie que la capacité d’une organisation à reprendre ses activités après une crise, ou sa résilience, répond aux normes mondiales.

“Nous continuerons à améliorer la résilience de notre entreprise et à maintenir un système de gestion de la continuité des activités robuste pour gérer non seulement les crises conventionnelles, mais également les nouveaux problèmes émergents tels que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale”, a déclaré Taeyang Yoon, vice-président exécutif et directeur de la sécurité (CSO). de la division DS de Samsung Electronics. “Grâce à ces efforts, nos clients peuvent compter sur notre technologie de semi-conducteurs de pointe, même dans les circonstances les plus inattendues.”

Un BCMS aide les organisations à assurer la continuité de leurs activités en définissant systématiquement les étapes pour reprendre leurs activités après une crise ou une catastrophe inattendue. Le système ne s’occupe pas seulement de l’intervention d’urgence initiale, mais se concentre également sur la récupération et la reprise de ses activités commerciales principales dans les plus brefs délais. L’ISO 22301 est la norme internationale pour le BCMS, représentant le plus haut niveau d’engagement en matière de continuité des activités et de préparation aux catastrophes.

Samsung Electronics s’est efforcé de faire progresser son BCMS pour le campus de Hwaseong afin de répondre aux normes mondiales, afin de mieux faire face à l’environnement mondial en évolution rapide et d’améliorer le niveau de confiance entre Samsung et ses clients. Dans le cadre de ce processus, Samsung a évalué les risques qui pourraient affecter son activité de puces et s’y est préparé par des exercices de précaution tels qu’un exercice d’urgence.

Ayant reçu la reconnaissance mondiale de sa résilience commerciale avec la certification ISO 22301, la confiance des clients dans Samsung devrait augmenter. Samsung prévoit d’obtenir les certifications ISO 22301 pour ses autres campus de semi-conducteurs en Corée et à l’étranger à partir de cette année.

“Samsung a fait preuve d’une forte volonté de disposer d’un système de gestion de la continuité des activités robuste et a affiché des capacités de surveillance et de réponse aux crises de classe mondiale”, a déclaré SeongHwan Lim, directeur de l’exploitation de BSI Korea.