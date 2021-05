La division des gadgets intelligents de Realme présentera une nouvelle marque, le nom commence par un «D»

Realme TechLife, la division des gadgets intelligents, présentera bientôt une nouvelle marque. La société et son PDG Madhav Sheth taquinent que cela commence par la lettre D, cependant, il n’est pas tout à fait clair s’il s’agira d’une marque propre ou si c’est une autre entreprise qui a rejoint la plate-forme TechLife. Cela ressemble à l’ancien.

Dans tous les cas, la nouvelle marque aura sa propre gamme de produits. L’annonce complète est prévue pour le 25 mai (mardi la semaine prochaine), mais nous verrons probablement encore quelques teasers d’ici là.

Realme prévoit de lancer plus de 100 nouveaux produits AIoT cette année. «AIOT est un autre tremplin de croissance massive et nous avons l’intention de devenir la marque n ° 1 audio / portable / Smart TV avec 15 millions d’utilisateurs AIOT en Inde et de construire la plate-forme écologique Realme TechLife avec le produit et la marque partenaire de Realme», a déclaré Sheth nous dans une interview.

«Nous soutiendrons nos partenaires qui ont rejoint la plate-forme ‘Realme TechLife’ avec notre produit, notre R&D, notre approvisionnement et notre assurance qualité. Nous laissons aux marques embarquées la possibilité de choisir librement leurs partenaires OEM», a-t-il déclaré dans un autre entrevue.

