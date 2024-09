La division des Américains sur la question de la marijuana pourrait-elle prendre fin ?

Les États-Unis sont divisés en ce qui concerne la politique étatique et fédérale sur la marijuana, mais les récents développements politiques pourraient amener le pays vers une plus grande acceptation du cannabis.

Les deux principaux candidats à la présidence ont support signalé pour un changement de politique fédérale visant à reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, et les électeurs de plusieurs États supplémentaires auront leur mot à dire cet automne sur la légalisation.

Bien que toujours illégale en vertu de la loi fédérale, l’approbation publique de marijuana a connu une croissance significative, tout comme le nombre d’États où il est légalement vendu en magasin.

La possession de marijuana est un délit fédéral passible d’amendes et de peines de prison. La vente ou la culture de marijuana est un délit fédéral plus grave, passible de peines de prison allant de cinq ans à la réclusion à perpétuité, selon la quantité de drogue consommée.

Mais de nombreux États ont aboli leurs propres sanctions concernant la marijuana.

Selon le Marijuana Policy Project, qui soutient la légalisation du cannabis, 24 États et le District de Columbia, qui représentent 53 % de la population du pays, ont légalisé la marijuana et taxent et réglementent désormais les ventes de la même manière que l’alcool. Sept autres États ont supprimé les peines de prison pour la possession de petites quantités de marijuana. Au total, 38 États et le District de Columbia ont des lois qui autorisent l’usage médical de la marijuana.

Le ministère de la Justice en mai proposé de reclasser la marijuana D’une drogue de la catégorie I à une drogue moins dangereuse de la catégorie III, qui comprend des substances telles que la kétamine et certains stéroïdes anabolisants. Mais ce changement implique un long processus.

La Drug Enforcement Administration a mis en place une audience le 2 décembre pour recueillir des commentaires sur la proposition. Cela signifie qu’une décision finale pourrait intervenir après le départ du président Joe Biden en janvier.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, soutient la dépénalisation de la marijuana et a déclaré qu’il était « absurde » que la marijuana soit classée comme drogue de l’annexe I, aux côtés de l’héroïne et du LSD.

L’ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a également ont manifesté leur soutien au changement de politique La semaine dernière, il a publié sur ses réseaux sociaux qu’il « continuerait à se concentrer sur la recherche pour débloquer les utilisations médicales de la marijuana en tant que drogue de l’annexe 3 » et a déclaré qu’il voterait « oui » sur une proposition de référendum en Floride visant à légaliser la marijuana récréative.

L’initiative de la Floride La proposition autoriserait la vente de marijuana à des fins récréatives aux personnes de plus de 21 ans dans les dispensaires médicaux existants, avec la possibilité pour la législature d’octroyer des licences à des détaillants supplémentaires. La proposition doit recueillir au moins 60 % des voix pour être adoptée et entrerait en vigueur six mois après l’approbation des électeurs.

Cette campagne est la plus coûteuse des quelque 160 mesures proposées aux États cette année, attirant des dizaines de millions de dollars de contributions provenant principalement de sympathisants, selon l’organisation de suivi des élections Ballotpedia. Parmi les opposants figurent le Parti républicain de Floride et le gouverneur Ron DeSantis, qui a déclaré que cette mesure réduirait la qualité de vie en laissant une odeur de marijuana dans l’air.

Les électeurs du Nord et Dakota du Sud La Chambre des représentants devra se prononcer pour la troisième fois sur la légalisation de la marijuana au-delà de son usage médical. Les mesures doivent obtenir une majorité simple pour être adoptées.

Le secrétaire d’État du Nebraska, Bob Evnen, a déclaré que les initiatives visant à légaliser et à réglementer la marijuana médicale semblent avoir suffisamment de signatures pour la pétition pour se qualifier pour un vote à l’échelle de l’État. Il doit certifier les mesures à soumettre au scrutin jusqu’à vendredi.

Environ 70 % des adultes américains ont déclaré que la marijuana devrait être légale dans un sondage Gallup Le sondage a été réalisé l’année dernière, soit le niveau le plus élevé enregistré par l’institut de sondage depuis qu’il a posé pour la première fois des questions sur la politique en matière de marijuana en 1969. En revanche, seulement environ un tiers des répondants étaient favorables à la légalisation de la marijuana il y a 20 ans.

Le sondage Gallup de l’année dernière a montré que le soutien à la marijuana était le plus élevé parmi les jeunes électeurs, un groupe démographique clé dans sept États clés pour l’élection présidentielle.

Un analyse des données d’enquêtes nationales Une étude publiée plus tôt cette année a révélé qu’environ 17,7 millions de personnes ont déclaré consommer de la marijuana quotidiennement ou presque quotidiennement en 2022, soit une augmentation spectaculaire par rapport à moins d’un million de personnes en 1992. Bien que l’alcool soit toujours plus largement consommé, le rapport a marqué la première fois que le nombre de Les Américains qui consomment de la marijuana presque chaque jour, le nombre de personnes qui boivent aussi souvent a dépassé celui des personnes qui boivent aussi souvent.

Alors que la marijuana légale se répand, certains responsables d’État luttent contre la vente de produits non réglementés dérivés du chanvre, qui est classé au niveau fédéral comme distinct de la marijuana. Certains de ces produits sont vendus dans des emballages similaires à ceux des bonbons ou des chips ordinaires et contiennent delta-8 THCune forme synthétisée de CBD présente dans le chanvre.

Certains États ont interdit ou restreint les produits à base de chanvre synthétique, notamment Dakota du Sud et Wyomingoù de nouvelles lois sont entrées en vigueur le 1er juillet. Les autorités de l’Indiana ont averti les magasins de retirer les produits contenant du delta-8 THC qui, selon eux, contiennent également des quantités illégales de delta-9 THC psychoactif présent dans la marijuana.

Dans le Missouri, où la marijuana a été légalisée en 2022, le gouverneur républicain Mike Parson a exprimé ses inquiétudes quant au fait que certains produits dérivés du chanvre soient commercialisés auprès des enfants et a ordonné une répression. par le département de la santé de l’ÉtatIl s’est joint mardi au procureur général Andrew Bailey pour annoncer la création d’un groupe de travail axé sur les produits psychoactifs à base de cannabis non réglementés.

« Nous ne sommes pas le seul État à être confronté à ce problème et nous ne sommes pas le seul à prendre des mesures », a déclaré Parson.