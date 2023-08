La division d’élite ukrainienne Alpha utilise la technologie pour combattre les forces russes

L’une des unités de combat du centre d’opérations spéciales « Alpha » du SBU combattant sur le front oriental de l’Ukraine le 20 juin 2023. (Sasha Maslov/For The Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Certaines des forces spéciales ukrainiennes les plus élitistes opèrent désormais légèrement en retrait de la ligne de front – avec des lunettes de réalité virtuelle qui offrent une vue aérienne. L’année dernière, il y avait des occasions de se glisser dans le territoire occupé par la Russie la nuit pour éliminer des cibles ennemies. Maintenant, avec de vastes champs de mines et d’autres défenses russes fortifiées qui bloquent la contre-offensive de l’Ukraine, un UAV armé d’explosifs le fait plutôt pendant la journée.

En juillet 2023, une équipe des forces spéciales ukrainiennes a dirigé manuellement un drone pour frapper un groupe d’antennes fixées à une tour dans une ville occupée par les troupes russes. (Vidéo : Unité Alpha)

Le mois dernier, une équipe de trois hommes a dirigé manuellement un drone pour frapper un groupe d’antennes fixées à une tour à Polohy, une ville occupée par les troupes russes dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia. Les Russes utilisaient le système de guerre électronique pour gâcher le travail des fusées guidées par satellite de l’Ukraine.

Le drone, fait d’un matériau semblable à du polystyrène et coûtant 1 500 $, s’est écrasé sur l’une des antennes, explosant au contact. La capacité de brouillage des Russes étant soudainement interrompue, les Ukrainiens ont ensuite détruit la tour avec une frappe d’un système de fusée d’artillerie à haute mobilité fourni par les États-Unis, ou HIMARS. Le missile a percuté la structure avec le genre de précision sur laquelle les Ukrainiens comptent depuis 17 mois pour expulser les occupants russes. Mais si le drone n’avait pas d’abord désactivé l’une des antennes, la fusée HIMARS aurait probablement manqué.

Ce type d’opération est devenu la marque de fabrique d’unités des forces spéciales telles que la division « A » ou Alpha du Service de sécurité de l’Ukraine, qui a récemment accordé aux journalistes du Washington Post un accès rare à leurs équipes assistant les brigades militaires régulières dans la contre-offensive ukrainienne, qui s’étend désormais dans tout le sud-est du pays.

La nature de cette guerre – principalement menée à distance avec de l’artillerie et avec des camps séparés par des champs densément minés – a forcé les opérateurs spéciaux traditionnels à abandonner les tactiques secrètes qu’ils utilisaient plus souvent au début du conflit. Désormais, les combats se font en grande partie grâce à la technologie, y compris un large éventail de drones auto-détonants, tandis que les soldats qualifiés les dirigent à une distance de sécurité – un rapport risque/récompense préférable à celui de se faufiler derrière les lignes russes.

« Quel est le problème d’aller derrière les lignes ennemies ? Total mining », a déclaré Oleh, le premier directeur adjoint des forces Alpha, qui, comme d’autres dans cette histoire, a demandé à être identifié uniquement par son prénom pour des raisons de sécurité. « Il est presque impossible d’aller quelque part secrètement. Vous devez utiliser une sorte d’équipement de déminage. Cela signifie que vous serez déjà identifié.

Le travail des unités Alpha a offert une fenêtre sur les premiers défis de la contre-offensive ukrainienne, où des progrès limités ont été durement gagnés alors que les Russes se sont repliés sur des défenses préparées pendant de nombreux mois. Les chasseurs Alpha sont formés pour tout faire, du tir d’un missile antichar à l’exploitation d’un système mobile de défense aérienne. Leurs tireurs d’élite sont considérés comme les meilleurs d’Ukraine. Mais tous se sont récemment tournés vers les drones, car leurs cibles sont devenues plus difficiles à atteindre.

Les luttes des combattants Alpha illustrent les défis de taille auxquels l’armée ukrainienne est désormais confrontée à tous les niveaux – même parmi ses unités les plus élitistes et les plus efficaces – alors qu’elle se heurte à une force russe qui s’est préparée et ajustée depuis ses faux pas répétés l’automne dernier lorsque l’Ukraine a repris de larges des pans entiers de territoire dans les régions de Kharkiv et de Kherson.

La ligne de front orientale, près de la ville assiégée de Bakhmut, est moins minée que les vastes champs de la région méridionale de Zaporizhzhia. Mais il est encore difficile de se rapprocher des Russes. Récemment, une équipe de combattants d’Oleh a eu « une entrée relativement peu profonde » dans le territoire ennemi près de là et 14 d’entre eux ont été blessés, a-t-il dit.

« Et avec nos ressources, la perte de 14 personnes est une énorme perte pour nous », a déclaré Oleh. « Oui, l’ennemi subit aussi des pertes. Mais encore une fois, nos pertes sont-elles appropriées dans ces conditions et sont-elles justifiées ? Je ne peux pas utiliser ces 14 personnes dans d’autres opérations dans un futur proche.

« Les choses qui pouvaient être faites il y a un an et demi ou il y a un an, qui étaient relativement sûres et qui ont été faites, nous devons maintenant évaluer la pertinence », a-t-il ajouté.

Le principal service de sécurité intérieure de l’Ukraine, le SBU, a créé sa division Alpha en 1994 en se concentrant sur les opérations de lutte contre le terrorisme. Ce travail reste, mais d’autres ont été ajoutés au milieu de la guerre.

Le chef du SBU, Vasyl Maliuk, a récemment confirmé que ses spécialistes étaient responsables de l’attaque du pont de Crimée l’année dernière, une frappe dramatique qui a temporairement perturbé une voie d’approvisionnement russe clé. Le service a également été à l’origine des récentes frappes de drones maritimes sur la flotte russe de la mer Noire, selon un responsable ukrainien, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Le fonctionnaire n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question.

Lorsque les Russes tentaient de s’emparer de Kiev, la tâche principale d’Alpha était de protéger le gouvernement et ses dirigeants, dont le président Volodymyr Zelensky, a déclaré Oleh. Mais depuis l’année dernière, il est basé à Zaporizhzhia, supervisant désormais les unités Alpha participant à l’objectif principal de la contre-offensive ukrainienne – une tentative de couper le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée.

Alpha est sélectif : pour entrer, vous devez passer un test de condition physique, un test polygraphique et un examen psychologique. Les efforts visant à élargir le recrutement pendant la guerre pour former une unité d’assaut distincte n’ont produit que 80 nouveaux membres, a déclaré Oleh.

Comme d’autres forces spéciales, les équipes Alpha peuvent parfois avoir les mêmes fonctions que les brigades militaires régulières, comme faire fonctionner un obusier. Mais leurs missions sont généralement effectuées en petits groupes – destinés à infliger des pertes élevées à l’ennemi en utilisant moins de ressources.

Toute la division Alpha n’a qu’un seul canon d’artillerie, un L119 britannique de 105 mm qui se trouve actuellement dans la région de Zaporizhzhia, utilisé par un groupe qui se fait appeler « Tiger Woods », car ses frappes sont aussi précises que le golfeur américain. Dans une base près de la ville d’Orikhiv, les combattants disposent d’une image satellite des plaines de Zaporizhzhia divisées en carrés. Souvent, les combats, ont-ils dit, se déroulent dans les minces lignes d’arbres qui séparent chaque champ. C’est là que les Russes ont leurs postes et cachent leurs armes.

A cause du dense réseau de mines, les Ukrainiens avancent, lentement, à pied. Ici, au sud d’Orikhiv, ils se sont déplacés de plus de trois kilomètres depuis le début de la contre-offensive début juin, ont déclaré les soldats Alpha.

Récemment, ont-ils dit, un groupe de soldats s’est approché d’une ligne de tranchées russe qu’ils pensaient abandonnée. Alors qu’ils commençaient à la traverser, ils ont réalisé que la tranchée était piégée par des mines. Les cinq Ukrainiens ont été blessés par les explosions, et les Russes, qui s’étaient cachés à proximité, ont alors commencé à tirer, tuant quatre d’entre eux. Un soldat blessé s’est échappé après que d’autres unités ukrainiennes ont commencé à tirer des obus sur la tranchée. Ils avaient observé l’embuscade de leurs camarades sur un flux d’un drone de reconnaissance.

« Les mines sont partout, à la périphérie des tranchées », a déclaré Ilya, un officier de l’unité d’artillerie d’Alpha. « D’abord, il doit être dégagé par l’artillerie, puis les groupes d’assaut iront. Si le groupe d’assaut rencontre une résistance, il revient à l’artillerie, puis aux groupes d’assaut. Très lentement. Mais c’est notre réalité.

Plutôt que de lutter contre les champs de mines, Alpha a obtenu le plus de succès avec les munitions qui traînent, dont la taille et le coût varient. L’équipe de trois hommes qui a détruit la tour d’antenne se concentre sur des cibles liées à la capacité de brouillage et à l’infrastructure de communication des Russes.

Un deuxième groupe travaillant dans la région de Zaporizhzhia a récemment utilisé un drone auto-détonant RAM II fabriqué en Ukraine, qui ressemble à un petit avion gris avec une hélice à l’arrière et peut voler jusqu’à 25 milles.

La division Alpha à elle seule cette année a endommagé ou détruit plus de 322 chars et véhicules blindés, 48 ​​systèmes d’artillerie et 65 équipements spéciaux, y compris la guerre électronique, a déclaré Oleh, le directeur adjoint.

Mais « maintenant, c’est plus difficile », a déclaré Pacha, qui dirige l’unité Alpha lançant les drones RAM II.

Depuis l’année dernière, les Russes utilisent un système de guerre électronique Pole-21 qui supprime toute navigation par satellite sur une zone pouvant atteindre 150 kilomètres carrés. Cela signifie « nous volons par points de repère, nous n’avons pas du tout de GPS ici », a déclaré Pasha. Et souvent, juste au moment où le drone pourrait avoir une cible en vue, l’alimentation s’assombrit à cause du brouillage des Russes.

Il privilégie le ciblage des systèmes de guerre électronique eux-mêmes.

« Nous avons des moyens très précis », a déclaré Pacha. « L’armée donne la priorité à une cible à atteindre, et seulement alors, si nous ne pouvons pas l’atteindre, ils la transfèrent à HIMARS ou à l’artillerie – parce que l’artillerie peut ne pas toucher du tout, et HIMARS a aussi des nuances. Si la guerre électronique fonctionne, il se peut qu’elle n’atteigne pas la cible non plus.

En préparation de la contre-offensive des Ukrainiens, les Russes ont concentré une plus grande partie de leurs systèmes de guerre électronique dans la région de Zaporizhzhia, a déclaré Pacha. Cela lui a donné envie de changer de décor.

« Nous aimions mieux travailler dans la région de Donetsk », a déclaré Pacha à Oleh. « Il y a plus de cibles là-bas. Il y a plus de travail actif là-bas, et il y a moins de guerre électronique. … Cette zone est la plus fortifiée. Et ils sont simplement dans une défense sans issue.

« Alors travaillons ici pour le dernier jour, puis je donnerai un ordre, vous serez transféré là-bas », lui a dit Oleh.

« Pas de problème », a déclaré Pacha. « Nous avons besoin de résultats – pour détruire l’ennemi. »

Un groupe de tireurs d’élite Alpha près de la ville orientale de Bakhmut a déclaré que les Russes y étaient également enfoncés dans leurs défenses, ce qui rend difficile la recherche de cibles. Les Russes « entrent dans leurs positions le matin et ne quittent la pirogue que la nuit », a déclaré Félix, l’un des tireurs d’élite d’Alpha.

Son unité n’a pas eu de travail de tireur d’élite traditionnel depuis début mai, a-t-il dit, se concentrant sur la reconnaissance entre-temps.

Il y avait plus d’opportunités l’année dernière, a-t-il dit. Il y a un an, alors que la rive ouest de la région de Kherson était encore occupée, Felix et deux autres membres de son unité de tireurs d’élite ont reçu des informations des habitants d’un village occupé au sujet d’un commandant militaire russe. Ils ont étudié où les vaches traversaient les champs, marquant les zones qui ne semblaient pas m’appartenir. Puis dans la nuit, le groupe a traversé la rivière Inhulets à pied, pénétrant discrètement en territoire tenu par l’ennemi et plantant des mines MON-90 sur la route près de sa voiture avant de battre en retraite, a-t-il déclaré.

« Il s’est démarqué grâce à son véhicule », a déclaré Félix. « Puisqu’il était le patron, la voiture devait être plus belle et ainsi de suite. »

Le groupe a alors attendu la bonne occasion avant de faire exploser à distance les explosifs. « Après qu’il ait été neutralisé, ils ont eu une grande panique. Ils étaient un peu déprimés », a déclaré Félix en riant.

Il a déploré que le même type de mission ne soit plus possible maintenant parce que les Russes ont miné plus intensément tout ce qui se trouve devant leurs avant-postes. « C’est un peu plus un pari », a déclaré Felix.

Offrez cet article Article cadeau