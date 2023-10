La Division de technologie biochimique présente les prix 2023

Giorgio Carta , professeur Lawrence R. Quarles de génie chimique à l’Université de Virginie, a reçu le prix Alan S. Michaels 2023 pour la récupération des produits biologiques, présenté par la division de technologie biochimique de l’American Chemical Society. Carta est reconnu pour ses contributions fondamentales au développement de la chromatographie préparative des protéines et au traitement en aval des biomolécules. Il a reçu son prix à l’ACS Fall 2023 à San Francisco.

Matthieu DeLisa, professeur William L. Lewis de génie chimique et biomoléculaire à l’Université Cornell, a remporté le prix Marvin J. Johnson 2023 en technologie microbienne et biochimique. DeLisa est reconnue pour ses contributions fondamentales à l’étude des protéines thérapeutiques, notamment les progrès en matière de glycobiologie, d’ingénierie immunitaire et de recherche sur la protéostase. Il recevra son prix à l’ACS Spring 2024 à la Nouvelle-Orléans.