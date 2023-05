La division de Moscou s’approfondit alors que le chef de Wagner affirme que les troupes russes ont fui les postes de Bakhmut au milieu des avancées ukrainiennes

Les divisions entre le ministère russe de la Défense et son célèbre groupe Wagner continuent de se jouer en public, le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin suggérant mardi que les forces russes ont fui leurs postes à Bakhmut.

Dans une vidéo publiée sur l’application de messagerie Telegram, l’ancien allié du président Vladimir Poutine a affirmé que des unités de l’armée russe « avaient fui l’un de nos flancs » et exposé ses forces aux assauts ukrainiens, qui, selon lui, « déchiraient les flancs, » selon plusieurs rapports.

Les affirmations de Priogzhin d’une retraite russe ont été reprises par Troisième brigade d’assaut ukrainiennequi a déclaré que les forces de la 72e brigade russe de fusiliers motorisés ont fui Bakhmut mardi.

« La troisième brigade d’assaut vous remercie d’avoir fait connaître notre succès au front », a déclaré la brigade dans un message direct à Prigozhin sur Telegram, ajoutant que des « wagnériens » faisaient également partie des troupes qui ont abandonné leurs postes.

Prigozhin a en outre averti que si des combats brutaux continuent de se dérouler sur le front de Bakhmut, que la Russie n’a pas réussi à capturer pleinement malgré d’immenses efforts au cours des six derniers mois, les forces ukrainiennes se regroupent également dans la région de Zaporizhzhia – une zone dont les analystes de la défense occidentaux disent que Kiev a besoin. commencer à chasser la Russie de ses frontières.

L’UKRAINE SE PRÉPARE L’OFFENSIVE DE PRINTEMPS DEVRAIT ÊTRE LA PLUS GRANDE MOBILISATION DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE AVEC LA RUSSIE

« Ils sont absolument clairs : la contre-offensive se fera sur le terrain, pas à la télévision », a ajouté Prigozhin selon le Moscow Times.

Le chef Wagner a déclaré que ses forces, qui ont subi des pertes importantes, ne quitteront pas leurs postes à Bakhmut, bien qu’il ait également affirmé que les troupes russes abandonnaient leurs positions à cause d’ordres « stupides » et « criminels ».

« Les soldats ne devraient pas mourir à cause de la stupidité absolue de leurs dirigeants », aurait-il ajouté.

POUTINE REVENDIQUE L’OUEST FAIT UNE « VRAIE GUERRE » CONTRE LA RUSSIE LORS DE LA CÉLÉBRATION RÉDUITE DU JOUR DE LA VICTOIRE

Prigozhin a en outre affirmé qu’il avait également été informé que si ses soldats quittaient leurs positions dans le secteur de Bakhmut, cela serait « considéré comme une trahison contre la patrie ».

« (Mais) s’il n’y a pas de munitions, alors nous quitterons nos positions et nous demanderons qui trahit vraiment la patrie », a-t-il poursuivi selon une traduction de Reuters, menaçant à plusieurs reprises de retirer ses soldats de la guerre si ils ne reçoivent pas les fournitures appropriées. « Apparemment, celui (trahissant la Patrie) est la personne qui l’a signé (l’ordre de fournir trop peu de munitions.) »

Les divisions entre le chef Wagner et le ministère russe de la Défense sont devenues de plus en plus évidentes depuis des mois.

La position de Prigozhin vis-à-vis de Poutine n’est pas claire, mais les responsables du Kremlin ont pris des mesures pour limiter la capacité de Wagner à continuer de renforcer sa puissance de combat, notamment en révoquant sa capacité à recruter des hommes incarcérés et en fournissant de manière inadéquate ses forces de combat sur les lignes de front.

Il y a également eu un débat entre les deux puissances combattantes pour savoir qui a mené la charge dans le secteur très contesté de Bakhmut.