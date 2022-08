La division crypto de Robinhood condamnée à une amende de 30 millions de dollars par le régulateur de New York

Les gens font la queue pour des t-shirts dans un kiosque éphémère pour le courtage en ligne Robinhood le long de Wall Street après que la société a été rendue publique avec une introduction en bourse plus tôt dans la journée du 29 juillet 2021 à New York.

Le Département des services financiers de l’État de New York annoncé mardi, il a infligé une amende de 30 millions de dollars à la division crypto de Robinhood.

NYDFS, la branche gouvernementale chargée de réglementer les services et produits financiers, a allégué que le programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité de Robinhood Crypto était insuffisamment doté en personnel et ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face aux risques. Il a également allégué que la division cryptographique de Robinhood n’avait pas réussi à passer en temps opportun d’un système de surveillance manuelle des transactions à un système plus adapté à la taille de son utilisateur et au volume de ses transactions.

La sanction de 30 millions de dollars est la première application du NYDFS dans le secteur de la cryptographie. Robinhood a déclaré l’année dernière qu’il s’attendait à payer un règlement de 30 millions de dollars au NYDFS après une enquête de 2020 axée sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les problèmes liés à la cybersécurité.

Le régulateur a affirmé que Robinhood Crypto avait enfreint la loi lorsque, malgré les problèmes allégués, il avait certifié la conformité avec le département. Robinhood Crypto aurait également enfreint les exigences de protection des consommateurs en omettant de maintenir un numéro de téléphone distinct et dédié sur son site Web pour les plaintes des consommateurs.

Robinhood Crypto devra retenir les services d’un consultant indépendant pour évaluer sa conformité aux réglementations connexes.

“Au fur et à mesure que son activité se développait, Robinhood Crypto n’a pas investi les ressources et l’attention appropriées pour développer et maintenir une culture de conformité – un échec qui a entraîné des violations importantes des réglementations du Département en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité”, a déclaré la surintendante du NYDFS Adrienne Harris..

L’amende est la dernière d’une série de sanctions pécuniaires que les régulateurs ont imposées à Robinhood. En 2020, Robinhood a payé 65 millions de dollars pour régler une enquête de la SEC sur des clients trompeurs. En 2021, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a infligé une amende de 70 millions de dollars à Robinhood pour pannes et clients trompeurs.

“Nous sommes ravis que le règlement de principe conclu l’année dernière et précédemment divulgué dans nos documents publics soit désormais définitif”, a déclaré Cheryl Crumpton, avocate générale associée chargée des litiges et de l’application de la réglementation chez Robinhood.

La société a fait des “progrès significatifs” dans la construction de ses programmes juridiques, de conformité et de cybersécurité, a ajouté Crumpton.