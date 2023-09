La division Continental AV nomme un nouveau patron

Continental a nommé Ismail Dagli à la tête du secteur d’activité Mobilité autonome, en remplacement de Frank Petznick, qui quittera l’entreprise.

Dagli, 48 ans, dirige actuellement l’activité Smart Mobility de Continental, qui supervise les services de mobilité, les exploitants de flottes et les constructeurs de véhicules commerciaux. Il entrera en fonction le 1er octobre.

L’équipementier a annoncé la création de la branche d’activité Mobilité Autonome en 2021 dans le cadre d’une réorganisation de ses activités mobilité. Petznick, qui dirigeait les services ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) chez Continental depuis 2020, a été nommé à sa tête. La nouvelle unité a démarré ses opérations le 1er janvier 2022.

À l’époque, Petznick avait déclaré que l’objectif était de permettre à l’unité de mobilité autonome de fonctionner de manière semi-autonome du reste de Continental, dans le but d’avancer plus rapidement et d’encourager les partenariats avec des entreprises plus petites.

Dagli, informaticien dont les études doctorales portaient sur l’intelligence artificielle dans la conduite automatisée, a débuté sa carrière en 2005 en tant qu’ingénieur chez Daimler. Il a rejoint Bosch en 2008, occupant des postes de direction en Allemagne et aux États-Unis. Dagli a rejoint Continental en 2020 en tant que responsable de la R&D au sein de l’unité commerciale ADAS. Il a été nommé responsable du domaine d’activité Smart Mobility en 2022.

Philipp von Hirschheydt, membre du directoire de Continental et responsable du secteur du groupe automobile, a déclaré : dans un communiqué de presse que Dagli « poursuivra la stratégie commerciale axée sur les partenaires de notre secteur d’activité Mobilité autonome dans le but de renforcer et d’élargir sa position sur le marché sur le plan technologique et commercial ».

Continental se classe n°9 au classement Actualités automobiles Europe liste de 100 principaux fournisseurs mondiauxavec des ventes aux constructeurs automobiles de 25,4 milliards de dollars en 2022.