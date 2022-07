La division civile du tribunal du comté de Will déménagera au palais de justice du comté de Will le 29 août – Shaw Local

Tous les juges et salles d’audience de la division civile du comté de Will se déplaceront de l’autre côté de la rue le 29 août vers le palais de justice principal du comté de Will qui est en activité depuis fin 2020.

La décision a été annoncée vendredi dans un communiqué de presse du bureau du juge en chef du comté de Will, Dan Kennedy.

Les juges et les salles d’audience de la division civile sont actuellement situés dans l’édifice Will County Court Annex, 57 N. Ottawa St., Joliet, qui était autrefois connu sous le nom d’Emco Building. L’emplacement est juste en face du palais de justice du comté de Will, 100 W. Jefferson St., Joliet.

Bâtiment de l’annexe du tribunal du comté de Will, 57, rue N. Ottawa, Joliet, qui abrite le bureau du procureur de l’État du comté de Will. (Félix Sarver)

Une fois le déménagement effectué, l’espace libéré sera utilisé pour l’expansion du département de probation du comté de Will et du bureau du procureur de l’État du comté de Will, selon le communiqué du bureau de Kennedy. Ces deux bureaux sont situés dans le bâtiment annexe.

Le déménagement aura lieu le week-end précédant le 29 août et les opérations normales du palais de justice de la division civile devraient reprendre à cette date.

Dans un communiqué, Kennedy a déclaré: “À l’exception des affaires des tribunaux pour mineurs du River Valley Justice Center et de nos tribunaux satellites, cette décision signifiera que toutes les affaires déposées dans le comté de Will seront entendues au palais de justice du comté de Will.”

Les juges suivants de la division civile seront affectés aux salles d’audience suivantes du palais de justice du comté de Will :

• Le juge Roger Rickmon déménagera dans la salle d’audience 804.

• La juge Susan O’Leary déménagera dans la salle d’audience 901.

• Le juge Raymond Rossi déménagera dans la salle d’audience 902.

• Le juge John Anderson déménagera dans la salle d’audience 905.

• Le juge Bobbi Petrungaro déménagera dans la salle d’audience 903.