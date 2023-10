Pour la première fois, jeudi 26 octobre, une audience s’est déroulée à la Division Centrale de Paris. Il s’agissait d’une objection préliminaire déposée dans le cadre d’une action en révocation intentée par Meril Group contre un brevet détenu par Edwards Lifesciences Corporation.

Les parties sont impliquées dans un certain nombre de recours devant diverses divisions de l’UPC, et c’est précisément cette pluralité de recours qui a donné lieu à l’exception préliminaire. Le 1er juin 2023, premier jour d’activité de l’UPC, Edwards Lifesciences a intenté une action en contrefaçon contre Meril Gmbh devant la division locale de Munich sur la base du brevet européen n° 3 646 825. Quelque temps plus tard, le 4 août 2023, Meril Italie , filiale nouvellement créée du groupe Meril, a intenté une action en déchéance contre le même brevet devant la Division Centrale de Paris.

Compte tenu de l’action en contrefaçon en cours auprès de la division locale de Munich, Edwards Lifesciences a soulevé une objection préliminaire pour demander que ces deux affaires soient jointes devant cette division. A l’appui de cette demande, le demandeur a invoqué l’article 33, 4° UPCA, selon lequel, si les actions en déchéance sont en principe intentées devant la Division Centrale, la situation est différente lorsqu’une action en contrefaçon portant sur le même brevet et entre le les mêmes partis ont déjà été traduits devant une division locale. Dans un tel cas, ces actions ne peuvent être intentées que devant la même division locale ou régionale, à savoir la division locale de Munich en l’espèce.

Dans ce cas, le brevet est indéniablement le même. L’objection repose donc sur l’interprétation de l’expression “mêmes parties” : Meril Gmbh et Meril Italy, c’est-à-dire la société mère et sa filiale, sont-elles les mêmes parties, ou doivent-elles être considérées comme telles ?

Edwards Lifesciences fait valoir que les deux entités forment une seule entité en raison de leurs intérêts juridiques et économiques communs. Sur le plan économique, la nouvelle Meril Italy ne serait qu’une “coquille vide”, créée dans le seul but de promouvoir les intérêts de Meril Gmbh, qui est en fait la seule entreprise économiquement active. Juridiquement, ils poursuivent indéniablement le même objectif, celui de faire révoquer le brevet litigieux.

Meril Italie, pour sa part, a souligné que chaque entité économique est indépendante, même lorsqu’elle est affiliée au même groupe, et jouit chacune d’une personnalité juridique distincte qui lui permet d’agir en son nom propre, et notamment d’intenter des actions en justice individuellement. . Une personne morale ne pourrait raisonnablement être privée de ce droit du fait d’actions intentées par sa société mère. Une approche stricte du terme « mêmes parties » doit donc être adoptée, puisque l’exception prévue à l’article 33,4° UPCA ne peut être écartée que si deux personnes morales ont des intérêts « identiques et indissociables », ce qui n’est pas le cas ici. . Meril Italie a également fait valoir que les dispositions du règlement Bruxelles II bis ne peuvent pas être invoquées pour justifier un transfert de l’affaire à la chambre locale de Munich, dans la mesure où la JUP, y compris toutes ses chambres, doit être considérée comme un tribunal unique aux fins de ce transfert. Régulation.

La décision sera rendue dans quelques semaines. La question juridique qu’elle tranchera influencera fortement les marges de manœuvre dont disposent les défendeurs devant la JUB – qui offre structurellement de multiples choix aux demandeurs mais beaucoup moins aux défendeurs. En outre, si les deux affaires ne sont pas jointes devant la division locale de Munich, cela constituera un autre exemple de bifurcation entre validité et violation – veuillez lire notre avis sur ce sujet dans notre article « Une demi-heure pour une bifurcation : la Division Centrale de l’UPC rejette l’objection préliminaire après la première audience ».

