Le poète épique italien Dante va encore au paradis. Dante, le plus grand poète d’Italie, a divisé sa monumentale Divine Comédie en trois parties : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. L’allégorie représentant le voyage d’une âme vers Dieu est l’une des œuvres littéraires les plus influentes au monde. Maintenant, une copie de la Divine Comédie entière, micro-inscrite sur des feuilles d’un alliage de titane et d’or, sera envoyée dans l’espace et laissée là pour flotter dans les cieux parmi les étoiles dont Dante a écrit.

Le dernier mot dans chacune des trois parties est « stelle » (étoiles), y compris la fameuse ligne finale qui définit Dieu comme « L’amour qui fait bouger le soleil et les autres étoiles ».

« Nous savions qu’il y aurait de nombreuses éditions spéciales de la Divine Comédie à l’occasion du 700e anniversaire de sa mort cette année et nous voulions faire quelque chose de totalement différent », a déclaré Giorgio Amaroli, directeur de Scripta Maneant, une maison d’édition d’art haut de gamme. basé à Bologne. Dante Alighieri, souvent appelé le « poète suprême », a vécu dans la République de Florence et ses écrits ont contribué à faire du toscan la langue italienne standardisée. Il fut exilé pour des raisons politiques et mourut à Ravenne en 1321.

Pour le projet spatial, deux feuilles mesurant environ 29 cm sur 43 cm (11 X 17 pouces) et pliées en quatre, en accordéon, seront chacune inscrites avec l’intégralité du poème de quelque 14 200 vers contenant environ 32 000 mots. Ils seront envoyés en mission Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan vers la Station spatiale internationale à l’automne. L’un sera libéré dans l’espace. L’autre sera signée par les astronautes et restituée sur terre en 2022. Un fac-similé de la deuxième feuille fera partie d’une version imprimée grand format traditionnelle de la Comédie et vendue en édition limitée et numérotée à 700 exemplaires, au nombre de ans depuis la mort de Dante.

« Les gens de Soyouz nous ont dit qu’une version papier ne durerait pas longtemps dans l’espace et ils ont donc suggéré l’alliage de titane et d’or », a déclaré Amaroli, ajoutant qu’un prototype avait été envoyé au Kazakhstan pour inspection. Amaroli s’est inspiré du projet de Canto 22 of Paradise, lorsque Dante est parmi l’immensité des sphères du ciel et des planètes, regarde la terre et est surpris par sa petitesse. La livraison spéciale dans l’espace coûtera la publication entreprise plus de 150 000 euros et les livres coûteront environ 6 000 euros chacun, a déclaré Amaroli. La maison d’édition n’est pas étrangère aux projets spectaculaires et haut de gamme.

En 2017, il a travaillé avec les musées du Vatican sur un très grand ensemble en trois volumes qui reproduisait les fresques du plafond Sixtine de Michel-Ange à l’échelle 1:1. Le livre de Dante est une bonne affaire en comparaison. L’ensemble Sixtine a coûté 15 000 euros.

