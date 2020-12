L’ancien membre du Congrès démocrate John Delaney a soulevé des sourcils avec un tweet suggérant que les politiques que la prochaine administration Joe Biden poursuivra n’a pas d’importance, tant qu’elle est diversifiée en termes d’identité.

Delaney, qui s’est présenté à la présidence en 2020 mais était une non-présence persistante dans les sondages lors de la primaire démocrate, a publié le tweet vendredi matin.

«Il est plus important que le cabinet de Biden soit diversifié que s’il est modéré ou progressif», Delaney, lui-même « modéré » déclaré, a tweeté.

Dans l’évaluation de l’ancien représentant, « très peu » politique en fait « Se fait » à Washington, et les identités culturelles que les politiciens peuvent représenter sont ce qui est réellement significatif et important.

«Lorsque les jeunes voient des dirigeants qui leur ressemblent, ils sont inspirés – cela change le monde», proclamait le multimillionnaire de 57 ans.

Ses commentaires semblent être une réponse à peine voilée au sénateur Bernie Sanders, ancien candidat à la présidence, disant à MSNBC que le fait d’avoir un cabinet «Qui se lève et se bat pour les travailleurs» serait « plus important » que d’en avoir un divers.

La préférence de l’ancien membre du Congrès du Maryland pour des questions apparemment plus superficielles a rapidement été ridiculisée sur les réseaux sociaux. Les commentateurs ont comparé Delaney à la parodie d’un démocrate moderne, en plaisantant que son tweet aurait pu être écrit pour le magazine satirique Onion.

«Vous nous dites que les divers visages de cette administration ne sont que des jetons conçus pour inciter les jeunes à la classe dirigeante sans finalement rien changer? a répondu Jack Califano, ancien organisateur de Sanders.

« Je te ressemble et je ne suis pas inspiré, » joshed auteur Moshik Temkin.

«Je me rends bien en pensant à tous ces jeunes qui sont inspirés à devenir un jour inutiles et à ne rien accomplir», plaisantait un autre commentateur.

