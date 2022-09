La diversité est la clé de «l’efficacité de la guerre» – US Air Force

Le nouveau matériel de formation de la force vise à convaincre les cadets que la diversité est littéralement leur force

“Diversité et inclusion” sera “critique” à mener les guerres du futur, l’US Air Force enseigne à ses cadets, selon un diaporama vu par Fox News Digital mercredi.

La présentation, intitulée “Diversité et inclusion : qu’est-ce que c’est, pourquoi nous nous soucions d’eux et ce que nous pouvons faire», est censé créer « des champions de la dignité et du respect pour favoriser un climat inclusif dans l’escadre des cadets », selon l’académie qui a proposé le programme l’an dernier. Les diapositives encouragent les cadets à remplacer le langage genré par «centré sur la personne« parler et accepter la diversité comme un »priorité institutionnelle.”

Les cadets doivent éviter d’utiliser le mot « N » parmi d’autres termes sensibles, y compris « terroriste ». Le programme est déclaré «espace sécurisé» au début de la formation, les cadets étant encouragés à partager leurs secrets sous le prétexte que «ce qui est dit ici, reste dans la pièce.”

Lire la suite Le Pentagone définit les priorités “d’équité”

La formation sur la diversité et l’inclusion est essentielle à la «efficacité au combat», a déclaré un porte-parole de l’Air Force Academy à Fox News lorsqu’il a été interrogé sur le programme, estimant que l’armée ne pouvait pas savoir à quel type d’ennemi ou d’obstacles elle pourrait être confrontée à l’avenir, alors le «besoin d’innover” est “critique.”

Les républicains ont fréquemment critiqué les initiatives éveillées dans l’armée. Le vétéran et représentant de la Floride Mike Waltz a suggéré que plutôt que l’inclusion, l’Air Force devrait s’inquiéter de “les macro-agressions contre l’Amérique qui se produisent partout dans le monde.”

Les États-Unis ont été en guerre pendant 227 de leurs 245 années d’existence officielle, n’étant entrés que dans trois de ces conflits en réponse aux attaques d’un État adverse sur leur sol.