La diva Pathaan Deepika Padukone embrasse le fils de Shah Rukh Khan, AbRam; Le BTS de Besharam Rang devient viral

Pathaan est devenu le plus grand film hindi à succès de tous les temps et le plus gros succès du cinéma indien. Le film a deux chansons et toutes deux sont devenues populaires, YRF a partagé les coulisses de Besharam Rang. Bien qu’elle ait suscité de nombreuses controverses à cause du bikini couleur safran de Deepika, la chanson est devenue célèbre. Deepika Padukone est vue en train de partager un beau moment avec la chanson AbRam de Shah Rukh Khan dans la vidéo BTS.

Pathaan est imparable au box-office. Avec chaque jour qui passe, la star de Shah Rukh Khan se rapproche de franchir la barre des Rs 1000 crore. Le film a enregistré 946 crores de roupies avec sa collection mondiale et devrait atteindre aujourd’hui 950 crores de roupies au box-office mondial. Célébrant le succès de Pathaan, la société de production Yash Raj Films a abandonné la réalisation de la chanson populaire Besharam Rang.

Dans la nouvelle vidéo publiée par YRF sur leur chaîne Youtube, les acteurs et l’équipe ont parlé de la réalisation de Besharam Rang tandis que nous en voyons quelques-uns dans les coulisses. Shah Rukh Khan a emmené son fils AbRam avec lui en Espagne et le jeune garçon a ensuite accompagné son père sur les plateaux de Besharam Rang. Alors que nous voyons le BTS, le gentil garçon a reçu un gros câlin de la magnifique Deepika Padukone.

Besharam Rang est chanté par Caralisa Monteiro, Shilpa Rao et le duo musical Vishal Shekhar. Il a été chorégraphié par Vaibhavi Merchant. Dans l’aperçu de la réalisation de Besharam Rang Deepika, on voit répéter les mouvements de danse avec Shah Rukh Khan. Siddharth Malhotra qui a réalisé le film a révélé que l’idée initiale de la chanson était d’en faire une mélodie ghazal.

Besharam Rang a été tourné dans des endroits exotiques en Espagne et Shah Rukh Khan l’a appelé pour des vacances en famille. La superstar a révélé que les lieux étaient assez vierges et intacts pour lui, alors il a emmené des enfants avec lui et c’était comme des vacances en famille pour lui.