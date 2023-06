La diva Night Manager Sobhita Dhulipala sur les rejets ; on m’a dit qu’elle n’était pas « gori » et assez jolie ; voici comment elle s’y est prise

Sobhita Dhulipala est devenue extrêmement populaire avec son émission Made In Heaven dans l’industrie hindi, et lentement elle est devenue une force de calcul avec son travail de chien de choix. En ce moment, elle se prépare pour sa série Web The Nigh Manager 3 après le super succès de la saison 1. Dans sa dernière interaction, Sobhita a parlé du rejet et du racisme dans l’industrie sud-asiatique au cours des premiers jours de sa carrière. L’actrice révèle à Ka qu’elle a été qualifiée de pas jolie et assez bonne. En fait, on lui a même dit qu’elle n’était pas juste ‘gori’ et qu’elle ne pouvait pas devenir une héroïne.

Sobhita a dit à Pinkvilla : « Quand tu débutes, tout est une bataille. Je ne viens pas du cinéma. Je me souviens que lors de mes auditions publicitaires, on m’a dit à plusieurs reprises que je n’étais pas assez ‘gori’ (juste). Il y avait ces choses, que vous voyez au niveau de l’annonce, où on m’a dit en face que je ne suis pas assez jolie. Pas que j’étais découragée. « . Mais rien n’a arrêté l’actrice de Ponniyin Selvan, et elle a continué d’essayer, et aujourd’hui, elle a réussi à faire sa marque.

« C’est à ce moment-là que vous commencez à sortir des sentiers battus, au lieu d’attendre qu’un brillant cinéaste commercial à succès vous » découvre « . Ce qui est sous mon contrôle, c’est d’aller aux auditions, de donner mon 100%.

Sobhita a non seulement fait la une des journaux pour son travail, mais aussi pour sa vie personnelle depuis que son nom a été associé à Naga Chaitanya. L’actrice serait en couple avec Chay et a fait face à de nombreux jugements pour la même chose, car l’acteur a récemment divorcé de son ex-femme et diva du sud de l’Inde Samantha Ruth Prabhu.