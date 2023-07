La diva du projet K, Deepika Padukone, sourit avant de s’envoler pour le Comic-Con de San Diego pour la première du film de Prabhas

Deepika Padukone, l’actrice principale de Project K, a fait tourner les têtes avec son superbe ensemble violet à son arrivée à l’aéroport de Mumbai. La diva de Bollywood a présenté sans effort son sens de la mode et son style impeccable, captivant l’attention des spectateurs et des paparazzi. sourire radieux qui reflétait son enthousiasme. Dans la vidéo, on pouvait voir Deepika sortir de son véhicule et se diriger vers la porte du terminal. Elle portait un T-shirt violet avec une veste en velours côtelé et un pantalon assorti. Elle portait également des bottes, des lunettes de soleil foncées et un sac noir. Deepika a souri aux photographes de l’aéroport alors qu’elle se dirigeait vers la porte. Elle a brièvement posé pour la caméra avant d’entrer dans le terminal, a souri, puis est entrée à l’intérieur. Son voyage a lieu juste une semaine avant que Project K n’entre dans l’histoire en étant le premier film indien à être présenté en première au SDCC.